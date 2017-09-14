detroytred написав:Питання на засипку: хто знає (або чув від когось) хоч одного аналітика, оналітіка, блогера, блохера, експерта есперда, президента, міністра, розвідника від гур до мі6, начальника об'єднаних штабів, хфорумчанина, нардепа, сусіда, безхатька, да хоч свого внутрішнього голосу отакий навіть не прогноз, а запевнення з купою аргументів, що саме в серпні сили оборони підуть в контрнаступ або масштабну операцію? Десь декілька місяців назад. Коли ще греміло по всіх вищенаведених каналах про перехід до оборони, про необхідність закону про мобілізацію, бо катастрофічно не вистачає особого складу; да і допомогу ще тоді кажись не затвердили. От хоч хтось хоч десь хоча б щось подібне уявляв, а не те що доводив аргументовно?
звісно ніхто такого не очікував, у тому числі кацапи. це так званий "ход конем", але сенс такого хода лише в умовному "швидкому мату" за рахунок неочікуваності. тобто після досягнення поставлених цілей - швидко відступити. якщо затягнути процес можна "проє бати" і коня (найбільш боєздатні підрозділи і техніку що пішли в атаку) і ферзя (підтримку союзників, які тупо в шоці від того що відбувається).
Як варіант ходом коня, відігнати трохи подалі щоб спокійно збудувати укріплення на кордоні. Яку "лінію Сирського" не як успішний Успіх, а технікою
Hotab написав:Коваленко висунув думку, що там вдала локація (між двох річок , які прикривають фланги) і тому можливо це буде нова буферна зона на тривалий час. Типу як кацапи зробили на нашій території під Харковом.
не знаю хто такий коваленко, якийсь псевдо експерт? я думав сенс форуму в тому щоб виражати свої думки і почути фідбек )) але зараз такі часи що думати не треба - головне знайти "експерта" щоб він думав і генерував рішення )) тому і ШІ буде стрімко розвиватись - бо люди лінуються і тупіють.
На мій погляд у форуму багато сенсів. Все тут потрібно. І інфо, думки від самих різних джерел. Які хтось знайшов і поділився, виклав. І навіть прогнози хоч зі стелі. Бо вони дають привід пошуку заперечень. Безумовно на горі оцього всього знаходяться власні погляди, думки форумчан і їх обговорення. Бо це дискусії, діалоги, спілкування ширше, ніж підняті питання. І безумовно думки експертів, фахівців є фундаментом серед усього іншого. Правильні чи ні, то вже, як буде. Але фундаментом. Бо експерт,фахівець витратив на порядки більше часу, сил, має більший досвід. Тому, якщо його думка не є наявною несінитницею, то, як мінімум, варта уваги. _________________________________ Учора взнав від сержанта пенітенціарної служби, що він знявся з військового обліку, перевівся на спецоблік. Розпитав його далі - каже, що так не всі з них. На питання *А за яким принципом?* - наглухо відморозився.
0. Що значить «поперед» . 1. В якому місці я тебе кудись відправляв?? 2. Що значить «замість вас»?? У тебе незалежно від мене свій обовʼязок. Хоч я виконую свій, хоч не виконую, у нас взагалі різні обовʼязки. Як мінімум бо мої посади офіцерські, а твої рядового складу. Ти виконуєш (маєш виконувати) свій, я виконую (на відміну від тебе виконую) свій. З чого ти взяв, що хтось з нас має десь бути поперед іншого? Хто цю чергу і де встановив? Ти? 3. В державі Україна нема народжених військовими , і нема тих, хто має ним бути до смерті. Військовий - така ж робота як «прораб на будівництві» . Ти можеш працювати прорабом 10 років, а потім пішов і відкрив магазин для риболовлі. Чи фізруком в школу. Потім повернувся знов прорабом. Вільний ринок праці. Єдине що відрізняє громадянина з досвідом служби від громадянина без такого досвіду, що з досвідом буде використаний по його досвіду , а без досвіду - як повезе і як він покаже свою здатність опанувати щось складне. Як не покаже - то на дно, в окоп під дощ. Як покаже - то в тепло з чимось технологічним в руках.
Здається ж очевидні речі мають бути як для керівника на буд.майданчику. Вмієш класти плитку - сидиш в приміщенні, сухо/тепло, кладеш і отримуєш непогано. А прораб так взагалі працює головою і дає розпорядження, а отримує більше всіх. Нічого не вмієш? Будеш рвати жили вантажником за кратно менші гроші на вулиці і на холоді. Нікого не ображає така ієрархія? Чому когось ображає, що офіцер не з лопатою в траншеї, а саме він надає розпорядження що копати, де копати, як копати. І як соляркою мити снаряди.
что вы тут несете свою кастовую иерархию если уж на то пошло - вы пишете челолеку который пол кржн скупил, живет в ЖК вип-класса то что он не записан в первый класс со всеми уебищными бронями говорит только о его личной порядочности и брезгливости к мздоимству вы,общаясь, с подобобными потужными налогплательщиками должны стоять по стойке смирно про рядовых\офицеров я знаю точно одно - во всех нормальных странах у них разный верхний возраст пригодности те депутаты, что голосовали за его подъем с 40 до 60 для рядовых, одновременно с всеобщей приватизацией и бронированием грантоедских козликов - будут еще сидеть в тюрьме не стремитесь составить им компанию
sens написав:Яка мета цитувати думку одного "експерта" яку рознесли по різних "накручених" групах?
По каких группах разнесли, позвольте узнать? Это широко известный в особо узких кругах эксперт. Несмотря на это, мы фиксируем что Киев дед не бомбил ночью, а значит Суджи взят неизвестными патриотами козацкой Слобожанщины.
detroytred написав:Питання на засипку: хто знає (або чув від когось) хоч одного аналітика, оналітіка, блогера, блохера, експерта есперда, президента, міністра, розвідника від гур до мі6, начальника об'єднаних штабів, хфорумчанина, нардепа, сусіда, безхатька, да хоч свого внутрішнього голосу отакий навіть не прогноз, а запевнення з купою аргументів, що саме в серпні сили оборони підуть в контрнаступ або масштабну операцію? Десь декілька місяців назад. Коли ще греміло по всіх вищенаведених каналах про перехід до оборони, про необхідність закону про мобілізацію, бо катастрофічно не вистачає особого складу; да і допомогу ще тоді кажись не затвердили. От хоч хтось хоч десь хоча б щось подібне уявляв, а не те що доводив аргументовно?
звісно ніхто такого не очікував, у тому числі кацапи. це так званий "ход конем", але сенс такого хода лише в умовному "швидкому мату" за рахунок неочікуваності. тобто після досягнення поставлених цілей - швидко відступити. якщо затягнути процес можна "проє бати" і коня (найбільш боєздатні підрозділи і техніку що пішли в атаку) і ферзя (підтримку союзників, які тупо в шоці від того що відбувається).
Як варіант ходом коня, відігнати трохи подалі щоб спокійно збудувати укріплення на кордоні. Яку "лінію Сирського" не як успішний Успіх, а технікою
Ціна питання...
Були підготовлені укріплення. Можна було в обороні чекати ворога. А прикордонні села вже й так розтрощені. Імхо -- піти ломитися бригадами резерву в наступ (в умовах, коли отих резервів обмаль і ситуація на інших напрямках не айс), для такого кроку повинні бути або поважні причини, або поважні цілі.
Цими силами можна було відкинути ворога з під Вовчанську за кордон. Ще й до саміту. І це б було і медійним, і показовим для партнерів, і т.д.
Попадалася думка, що Лукашенко відвів свої частини від кордону, тому в нас виявилися додаткові резерви для курської операції. Схоже на хфантастику. __________________________________ А в цей час: *За його словами, ця операція - це "певні підготовчі механізми, які використовує ГУР". Він уточнив, що Тендрівська коса, яка розташована на Південь від Кінбурнської коси, веде до Залізного Порту, а далі на Скадовськ, і саме з цього міста може розпочатися звільнення Криму, адже звідти до півострова лише 50-60 кілометрів морем. При цьому дійти до Скадовська можна і з боку моря, і з суші – з Олешків через Голу Пристань дорогою на Скадовськ.
"Цей напрямок можуть взяти під контроль навіть кілька F-16", – підкреслив Світан. Він зазначив, що трикутник Кінбурнська коса – Олешки – Скадовськ для росіян є практично втраченим шматком, "а далі вже буде рух на Крим". https://www.unian.ua/war/cey-napryamok- ... 21215.html
Як кажуть деякі експерти -- Крим є ключом до всього. З нього все почалося і їм повинно закінчитися.
если уж на то пошло - вы пишете челолеку который пол кржн скупил, живет в ЖК
Мене це абсолютно не цікавить. Якщо я до нього прийду воаштлвуватись на будівництво, я буду оцінений по своїм знанням і навичкам. Можливо «стояти по стойці смірно». Якщо він прийде до мене (чи ви з надутими щокми) - стояти буде він, а поряд ви. А на ваші розповіді про те, скільки ви сплатили податків (на вашу думку мені в кишеню) я розсміюсь вам обом в обличчя, вказавши вам на мокрий бліндаж і запропонувавши вам замовити доставку з Леруа матеріалів для його оздоблення разом з мʼякими меблями.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 08 сер, 2024 09:04, всього редагувалось 1 раз.