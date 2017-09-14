Додано: Чет 08 сер, 2024 10:46

Faceless написав: Дії України в Курській області не суперечать політиці США, Дії України в Курській області не суперечать політиці США,

flyman написав: Як варіант ходом коня, відігнати трохи подалі щоб спокійно збудувати укріплення на кордоні. Яку "лінію Сирського" не як успішний Успіх, а технікою Як варіант ходом коня, відігнати трохи подалі щоб спокійно збудувати укріплення на кордоні. Яку "лінію Сирського"

От і добре!Ну може не всюди так, як на певній ділянці Марсу, де ще не так давно, в поті чола і з "змійкою" хребтомкопав пісок і носив важезні соснові колоди успішний тимчасовий раб УспіхІ так, по логіці, мало бути так, як писав Холява - техніка копає, а солдати займаються виключно деревиною... Але!!!Але це все розбивається об РЕАЛІЇ Марсу!Частенько бувало, що техніка копала по пів дня, а деякі дні, то і взагалі її не було, бо: а) їздила на інші ділянки/копальні роботи, б) поламалась/ремонтували.А темпи роботи треба було нагнати, бо були встановлені терміни.От і "лАпаті в руки і капАті!"©"Два солдата і лопата заміняють екскаватор!"©Ну, але треба всюди шукати позитив))Тож, позитив в тому, що наш напрямок тримається непохитно!Але тут знову скажуть, що це все завдяки тутешнім болотам/річці, яка розділяє нас з ворогом...І звичайно, що промовчать про те, що більшість ЛБЗ йде по ту сторону боліт/річки... що марсіанська піхота вже там давно-давним ЗА тими болотами/річкою