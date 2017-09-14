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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 сер, 2024 09:45
Ukrainian написав: sens написав:
це посилання для тих виїхав і вирішив повернутися заради захисту Батьківщини чи виключно для таких хто повинен піти служити бо залишився на рідній землі?
Не осилив прочитати ?
тим хто верещить «ловлять на вулиці і одразу в окоп»
Ви самі відповідайте на питання - тому що з недостовірних джерел ви кидаєте посилання коли одноосібно фізично знаходитесь за кордоном.
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sens
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Додано: Чет 08 сер, 2024 09:47
А хіба його хто атакував?
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flyman
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Додано: Чет 08 сер, 2024 09:53
Щелін задвигає тезу детройда:
демократія (в початковому значенні): влада олігарів + та озброєних мужіків
(там ще є про передумови закінчення війни)
Так що Україна з точки зору стародавнього світу демократична держава.
Різні сорти і раби теж мають місце.
Ще вимкнути світло та інтернет назавжди.
Настане повністю лампова античність, можна і з романтикою (блекджеком та весталками)
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flyman
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Додано: Чет 08 сер, 2024 10:21
flyman написав:
А хіба його хто атакував?
А це необхідно? Щоб безпосередньо його?
Достатньо того, що він так вважає-сприймає знищення отого перця нещодавно.
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detroytred
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Додано: Чет 08 сер, 2024 10:35
detroytred написав: flyman написав:
А хіба його хто атакував?
А це необхідно? Щоб безпосередньо його?
Достатньо того, що він так вважає-сприймає знищення отого перця нещодавно.
як варіан перець занадто закрисятнічав, а общак: ніззя бить таким, треба триматися берегу
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 08 сер, 2024 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 сер, 2024 10:37
flyman написав:
Щелін задвигає тезу детройда:
демократія (в початковому значенні): влада олігарів + та озброєних мужіків
Потім послухаю цього Щеліна.
Але поки мені щось не подобається, не згоден з твоєю інтерпретацією того, що я вважаю.
Ти постійно вигадуєш...
Я постійно закликаю тебе оперувати фактажем (хоча б цитуй твердження).
Але ти все далі продовжуєш, а я далі спростовую))
Нагадай, де там в мене про демократія влада олігархів та озброєних мужиків.
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Додано: Чет 08 сер, 2024 10:39
detroytred написав: flyman написав:
Щелін задвигає тезу детройда:
демократія (в початковому значенні): влада олігарів + та озброєних мужіків
Потім послухаю цього Щеліна.
Але поки мені щось не подобається, не згоден з твоєю інтерпретацією того, що я вважаю.
Ти постійно вигадуєш...
Я постійно закликаю тебе оперувати фактажем (хоча б цитуй твердження).
Але ти все далі продовжуєш, а я далі спростовую))
Нагадай, де там в мене про демократія влада олігархів та озброєних мужиків.
чим більше знаєш, тим більше забуваєш
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flyman
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Додано: Чет 08 сер, 2024 10:45
flyman написав: detroytred написав: flyman написав:
А хіба його хто атакував?
А це необхідно? Щоб безпосередньо його?
Достатньо того, що він так вважає-сприймає знищення отого перця нещодавно.
як варіан перець занадто закрисятнічав, а общак: ніззя бить таким, треба триматися берегу
Яким боком це до *Достатньо того, що він так вважає-сприймає знищення отого перця нещодавно.* нападом на Іран?
Не в темі я. Поясни. Хто в кого закрисятничав. Чий общак.
Якщо общак Ірану і отой організації, то покарання пацюка Ізраїлем яким боком? Договорняк чи що?
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Додано: Чет 08 сер, 2024 10:46
Faceless написав:
Дії України в Курській області не суперечать політиці США,
От і добре!
flyman написав:
Як варіант ходом коня, відігнати трохи подалі щоб спокійно збудувати укріплення на кордоні. Яку "лінію Сирського" не як успішний Успіх, а технікою
Ну може не всюди так, як на певній ділянці Марсу, де ще не так давно, в поті чола і з "змійкою" хребтом
копав пісок і носив важезні соснові колоди успішний тимчасовий раб Успіх
І так, по логіці, мало бути так, як писав Холява - техніка копає, а солдати займаються виключно деревиною... Але!!!
Але це все розбивається об РЕАЛІЇ Марсу!
Частенько бувало, що техніка копала по пів дня, а деякі дні, то і взагалі її не було, бо: а) їздила на інші ділянки/копальні роботи, б) поламалась/ремонтували.
А темпи роботи треба було нагнати, бо були встановлені терміни.
От і "лАпаті в руки і капАті!"©
"Два солдата і лопата заміняють екскаватор!"©
Ну, але треба всюди шукати позитив))
Тож, позитив в тому, що наш напрямок тримається непохитно!
Але тут знову скажуть, що це все завдяки тутешнім болотам/річці, яка розділяє нас з ворогом...
І звичайно, що промовчать про те, що більшість ЛБЗ йде по ту сторону боліт/річки... що марсіанська піхота вже там давно-давним ЗА тими болотами/річкою
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Додано: Чет 08 сер, 2024 10:47
Где обещанные электрошокеры?
Мы ж уже Европа
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