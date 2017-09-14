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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9382938393849385>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 36
Від 3 до 6 місяців
17%
6
Від 6 до 12 місяців
22%
8
Від 1 до 1,5 року
19%
7
Від 1,5 до 2 років
3%
1
Від 2 до 2,5 років
6%
2
Від 2,5 до 3 років
6%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
3%
1
Більше 5 років
25%
9
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:45

  Ukrainian написав:
  sens написав:
  Ukrainian написав:Рекомендую почитати тим хто верещить «ловлять на вулиці і одразу в окоп»
https://learn-to-control-yourself.com/m ... u-sluzhbu/
це посилання для тих виїхав і вирішив повернутися заради захисту Батьківщини чи виключно для таких хто повинен піти служити бо залишився на рідній землі?

Не осилив прочитати ? :lol:
тим хто верещить «ловлять на вулиці і одразу в окоп»

Ви самі відповідайте на питання - тому що з недостовірних джерел ви кидаєте посилання коли одноосібно фізично знаходитесь за кордоном.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:47

  detroytred написав:Іран може відмовитися від атаки на Ізраїль – Politico
https://glavcom.ua/world/world-politics ... e_vignette

І оркостан може)) відмовитись від негайної атвєткі. Сьогодні вже відмовився по факту.

Співпадіння...

От тепер виникають питання.

А хіба його хто атакував?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щелін задвигає тезу детройда:
демократія (в початковому значенні): влада олігарів + та озброєних мужіків
(там ще є про передумови закінчення війни)

Так що Україна з точки зору стародавнього світу демократична держава.
Різні сорти і раби теж мають місце.
Ще вимкнути світло та інтернет назавжди.
Настане повністю лампова античність, можна і з романтикою (блекджеком та весталками)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 10:21

  flyman написав:
  detroytred написав:Іран може відмовитися від атаки на Ізраїль – Politico
https://glavcom.ua/world/world-politics ... e_vignette

І оркостан може)) відмовитись від негайної атвєткі. Сьогодні вже відмовився по факту.

Співпадіння...

От тепер виникають питання.

А хіба його хто атакував?

А це необхідно? Щоб безпосередньо його?

Достатньо того, що він так вважає-сприймає знищення отого перця нещодавно.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 10:35

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Іран може відмовитися від атаки на Ізраїль – Politico
https://glavcom.ua/world/world-politics ... e_vignette

І оркостан може)) відмовитись від негайної атвєткі. Сьогодні вже відмовився по факту.

Співпадіння...

От тепер виникають питання.

А хіба його хто атакував?

А це необхідно? Щоб безпосередньо його?

Достатньо того, що він так вважає-сприймає знищення отого перця нещодавно.

як варіан перець занадто закрисятнічав, а общак: ніззя бить таким, треба триматися берегу
Востаннє редагувалось flyman в Чет 08 сер, 2024 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 10:37

  flyman написав:Щелін задвигає тезу детройда:
демократія (в початковому значенні): влада олігарів + та озброєних мужіків

Потім послухаю цього Щеліна.
Але поки мені щось не подобається, не згоден з твоєю інтерпретацією того, що я вважаю.
Ти постійно вигадуєш...
Я постійно закликаю тебе оперувати фактажем (хоча б цитуй твердження).
Але ти все далі продовжуєш, а я далі спростовую))

Нагадай, де там в мене про демократія влада олігархів та озброєних мужиків.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 10:39

  detroytred написав:
  flyman написав:Щелін задвигає тезу детройда:
демократія (в початковому значенні): влада олігарів + та озброєних мужіків

Потім послухаю цього Щеліна.
Але поки мені щось не подобається, не згоден з твоєю інтерпретацією того, що я вважаю.
Ти постійно вигадуєш...
Я постійно закликаю тебе оперувати фактажем (хоча б цитуй твердження).
Але ти все далі продовжуєш, а я далі спростовую))

Нагадай, де там в мене про демократія влада олігархів та озброєних мужиків.

чим більше знаєш, тим більше забуваєш
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 10:45

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:А хіба його хто атакував?

А це необхідно? Щоб безпосередньо його?

Достатньо того, що він так вважає-сприймає знищення отого перця нещодавно.

як варіан перець занадто закрисятнічав, а общак: ніззя бить таким, треба триматися берегу

Яким боком це до *Достатньо того, що він так вважає-сприймає знищення отого перця нещодавно.* нападом на Іран?

Не в темі я. Поясни. Хто в кого закрисятничав. Чий общак.
Якщо общак Ірану і отой організації, то покарання пацюка Ізраїлем яким боком? Договорняк чи що?
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 10:46

Лопати Кулеби))

  Faceless написав:Дії України в Курській області не суперечать політиці США,
От і добре!
  flyman написав:Як варіант ходом коня, відігнати трохи подалі щоб спокійно збудувати укріплення на кордоні. Яку "лінію Сирського" не як успішний Успіх, а технікою
Ну може не всюди так, як на певній ділянці Марсу, де ще не так давно, в поті чола і з "змійкою" хребтом :mrgreen: копав пісок і носив важезні соснові колоди успішний тимчасовий раб Успіх :D

І так, по логіці, мало бути так, як писав Холява - техніка копає, а солдати займаються виключно деревиною... Але!!!
Але це все розбивається об РЕАЛІЇ Марсу!
Частенько бувало, що техніка копала по пів дня, а деякі дні, то і взагалі її не було, бо: а) їздила на інші ділянки/копальні роботи, б) поламалась/ремонтували.
А темпи роботи треба було нагнати, бо були встановлені терміни.
От і "лАпаті в руки і капАті!"© :mrgreen:

"Два солдата і лопата заміняють екскаватор!"© :mrgreen:


Ну, але треба всюди шукати позитив))

Тож, позитив в тому, що наш напрямок тримається непохитно!

Але тут знову скажуть, що це все завдяки тутешнім болотам/річці, яка розділяє нас з ворогом...
І звичайно, що промовчать про те, що більшість ЛБЗ йде по ту сторону боліт/річки... що марсіанська піхота вже там давно-давним ЗА тими болотами/річкою :wink:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 10:47

Где обещанные электрошокеры?
Мы ж уже Европа
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