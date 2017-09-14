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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 сер, 2024 10:47
flyman написав:
чим більше знаєш, тим більше забуваєш
Чим менше знаєш, тим більше вигадуєш.
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Додано: Чет 08 сер, 2024 10:51
detroytred написав:
Яким боком це до *Достатньо того, що він так вважає-сприймає знищення отого перця нещодавно.* нападом на Іран?
Не в темі я. Поясни. Хто в кого закрисятничав. Чий общак.
Якщо общак Ірану і отой організації, то покарання пацюка Ізраїлем яким боком? Договорняк чи що?
Вобщєто їх було чимало починаючи від того що на коврі недолетів.
Про якого саме мстя має бути, передостаннього?
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Додано: Чет 08 сер, 2024 11:05
flyman написав: detroytred написав:
Яким боком це до *Достатньо того, що він так вважає-сприймає знищення отого перця нещодавно.* нападом на Іран?
Не в темі я. Поясни. Хто в кого закрисятничав. Чий общак.
Якщо общак Ірану і отой організації, то покарання пацюка Ізраїлем яким боком? Договорняк чи що?
Вобщєто їх було чимало починаючи від того що на коврі недолетів.
Про якого саме мстя має бути, передостаннього?
Ханія.
За нього ж мстю обіцяють і чекають.
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