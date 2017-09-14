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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9381938293839384

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 37
Від 3 до 6 місяців
16%
6
Від 6 до 12 місяців
22%
8
Від 1 до 1,5 року
19%
7
Від 1,5 до 2 років
3%
1
Від 2 до 2,5 років
8%
3
Від 2,5 до 3 років
5%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
3%
1
Більше 5 років
24%
9
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 10:35

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Іран може відмовитися від атаки на Ізраїль – Politico
https://glavcom.ua/world/world-politics ... e_vignette

І оркостан може)) відмовитись від негайної атвєткі. Сьогодні вже відмовився по факту.

Співпадіння...

От тепер виникають питання.

А хіба його хто атакував?

А це необхідно? Щоб безпосередньо його?

Достатньо того, що він так вважає-сприймає знищення отого перця нещодавно.

як варіан перець занадто закрисятнічав, а общак: ніззя бить таким, треба триматися берегу
Востаннє редагувалось flyman в Чет 08 сер, 2024 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 10:37

  flyman написав:Щелін задвигає тезу детройда:
демократія (в початковому значенні): влада олігарів + та озброєних мужіків

Потім послухаю цього Щеліна.
Але поки мені щось не подобається, не згоден з твоєю інтерпретацією того, що я вважаю.
Ти постійно вигадуєш...
Я постійно закликаю тебе оперувати фактажем (хоча б цитуй твердження).
Але ти все далі продовжуєш, а я далі спростовую))

Нагадай, де там в мене про демократія влада олігархів та озброєних мужиків.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 10:39

  detroytred написав:
  flyman написав:Щелін задвигає тезу детройда:
демократія (в початковому значенні): влада олігарів + та озброєних мужіків

Потім послухаю цього Щеліна.
Але поки мені щось не подобається, не згоден з твоєю інтерпретацією того, що я вважаю.
Ти постійно вигадуєш...
Я постійно закликаю тебе оперувати фактажем (хоча б цитуй твердження).
Але ти все далі продовжуєш, а я далі спростовую))

Нагадай, де там в мене про демократія влада олігархів та озброєних мужиків.

чим більше знаєш, тим більше забуваєш
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 10:45

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:А хіба його хто атакував?

А це необхідно? Щоб безпосередньо його?

Достатньо того, що він так вважає-сприймає знищення отого перця нещодавно.

як варіан перець занадто закрисятнічав, а общак: ніззя бить таким, треба триматися берегу

Яким боком це до *Достатньо того, що він так вважає-сприймає знищення отого перця нещодавно.* нападом на Іран?

Не в темі я. Поясни. Хто в кого закрисятничав. Чий общак.
Якщо общак Ірану і отой організації, то покарання пацюка Ізраїлем яким боком? Договорняк чи що?
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 10:46

Лопати Кулеби))

  Faceless написав:Дії України в Курській області не суперечать політиці США,
От і добре!
  flyman написав:Як варіант ходом коня, відігнати трохи подалі щоб спокійно збудувати укріплення на кордоні. Яку "лінію Сирського" не як успішний Успіх, а технікою
Ну може не всюди так, як на певній ділянці Марсу, де ще не так давно, в поті чола і з "змійкою" хребтом :mrgreen: копав пісок і носив важезні соснові колоди успішний тимчасовий раб Успіх :D

І так, по логіці, мало бути так, як писав Холява - техніка копає, а солдати займаються виключно деревиною... Але!!!
Але це все розбивається об РЕАЛІЇ Марсу!
Частенько бувало, що техніка копала по пів дня, а деякі дні, то і взагалі її не було, бо: а) їздила на інші ділянки/копальні роботи, б) поламалась/ремонтували.
А темпи роботи треба було нагнати, бо були встановлені терміни.
От і "лАпаті в руки і капАті!"© :mrgreen:

"Два солдата і лопата заміняють екскаватор!"© :mrgreen:


Ну, але треба всюди шукати позитив))

Тож, позитив в тому, що наш напрямок тримається непохитно!

Але тут знову скажуть, що це все завдяки тутешнім болотам/річці, яка розділяє нас з ворогом...
І звичайно, що промовчать про те, що більшість ЛБЗ йде по ту сторону боліт/річки... що марсіанська піхота вже там давно-давним ЗА тими болотами/річкою :wink:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 10:47

Где обещанные электрошокеры?
Мы ж уже Европа
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 10:47

  flyman написав:чим більше знаєш, тим більше забуваєш

Чим менше знаєш, тим більше вигадуєш.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 10:51

  detroytred написав:Яким боком це до *Достатньо того, що він так вважає-сприймає знищення отого перця нещодавно.* нападом на Іран?

Не в темі я. Поясни. Хто в кого закрисятничав. Чий общак.
Якщо общак Ірану і отой організації, то покарання пацюка Ізраїлем яким боком? Договорняк чи що?

Вобщєто їх було чимало починаючи від того що на коврі недолетів.
Про якого саме мстя має бути, передостаннього?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 11:05

  flyman написав:
  detroytred написав:Яким боком це до *Достатньо того, що він так вважає-сприймає знищення отого перця нещодавно.* нападом на Іран?

Не в темі я. Поясни. Хто в кого закрисятничав. Чий общак.
Якщо общак Ірану і отой організації, то покарання пацюка Ізраїлем яким боком? Договорняк чи що?

Вобщєто їх було чимало починаючи від того що на коврі недолетів.
Про якого саме мстя має бути, передостаннього?

Ханія.

За нього ж мстю обіцяють і чекають.
detroytred
 
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Троцкий про Курскую дугу
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