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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9379938093819382

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 39
Від 3 до 6 місяців
15%
6
Від 6 до 12 місяців
21%
8
Від 1 до 1,5 року
21%
8
Від 1,5 до 2 років
3%
1
Від 2 до 2,5 років
8%
3
Від 2,5 до 3 років
5%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
3%
1
Більше 5 років
26%
10
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 13:22

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Яким боком це до *Достатньо того, що він так вважає-сприймає знищення отого перця нещодавно.* нападом на Іран?

Не в темі я. Поясни. Хто в кого закрисятничав. Чий общак.
Якщо общак Ірану і отой організації, то покарання пацюка Ізраїлем яким боком? Договорняк чи що?

Вобщєто їх було чимало починаючи від того що на коврі недолетів.
Про якого саме мстя має бути, передостаннього?

Ханія.

За нього ж мстю обіцяють і чекають.

І як ти предсавляєш в столиці Ірану євреї з пейсами в шляпах і в своїх костюмах пінгвінів підкратаються до Ханії, прям як квест у Львові. Щось тут є. Почерк.
flyman
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  #<1 ... 9379938093819382
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