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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 сер, 2024 13:22
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
Яким боком це до *Достатньо того, що він так вважає-сприймає знищення отого перця нещодавно.* нападом на Іран?
Не в темі я. Поясни. Хто в кого закрисятничав. Чий общак.
Якщо общак Ірану і отой організації, то покарання пацюка Ізраїлем яким боком? Договорняк чи що?
Вобщєто їх було чимало починаючи від того що на коврі недолетів.
Про якого саме мстя має бути, передостаннього?
Ханія.
За нього ж мстю обіцяють і чекають.
І як ти предсавляєш в столиці Ірану євреї з пейсами в шляпах і в своїх костюмах пінгвінів підкратаються до Ханії, прям як квест у Львові. Щось тут є. Почерк.
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