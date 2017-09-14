Російське командування перекидає в Курську область бойовиків приватної військової компанії "Вагнер". Вони мають чинити опір ЗСУ. При цьому росіяни скаржаться, що більша частина Суджі вже знаходиться під контролем українських військових.
Про це повідомляють російські ЗМІ. Зазначається, що про перекидання підрозділів вагнерівців повідомив військкор Єгор Гузенко. Він опублікував відеозапис із найманцями.
"Я говорив, що будуть хороші новини? Так ось вони вам. До Росії повертаються бійці ПВК "Вагнер"... Скоро розповім про подальші сюрпризи", - заявив Гузенко в описі під відео. Водночас як пише російський телеграм-канал Baza з посиланням на інших російських військкорів, наразі частина Суджі перебуває під контролем України. В місті тривають стрілецькі бої.
"Українські формування зайняли західну половину Суджі. Зараз лінія бойового зіткнення проходить по району дамби - вона являє собою низину, через яку протікає досить невелика річка Суджа", - заявив так званий військкор Михайло Зінченко. За словами Зінченка, цю ділянку разом із військовими РФ обороняють також загони "місцевого ополчення". За даними іншого Z-пропагандиста Юрія Котенкова, більша частина Суджі - під контролем українських військових, а на території цього населеного пункту присутні танки. Російський блогер Юрій Подоляка повідомляє, що в Суджі "повно солдатів ЗСУ".
"Суджа для нас загалом втрачена. А це найважливіший логістичний хаб. І противник намагається цю перевагу розігрувати. Від Суджі йде, зокрема, і дорога на північ, на Льгов, якою він також намагається просуватися", - пише російський блогер. За деякими даними, окупантам начебто вдалося зупинити ЗСУ в районі робочого селища Кореневе, інтенсивні бої точаться на рубежі Локня - Микільський - Вікторівка - Круглянка. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. https://informator.ua/uk/v-kursku-oblas ... zsu-roszmi
Прошу прощения за большой пост, но уже достали прогнозы от лжеэкспертов.
detroytred написав:*За його словами, ця операція - це "певні підготовчі механізми, які використовує ГУР". Він уточнив, що Тендрівська коса, яка розташована на Південь від Кінбурнської коси, веде до Залізного Порту, а далі на Скадовськ, і саме з цього міста може розпочатися звільнення Криму, адже звідти до півострова лише 50-60 кілометрів морем. При цьому дійти до Скадовська можна і з боку моря, і з суші – з Олешків через Голу Пристань дорогою на Скадовськ.
"Цей напрямок можуть взяти під контроль навіть кілька F-16", – підкреслив Світан. Він зазначив, що трикутник Кінбурнська коса – Олешки – Скадовськ для росіян є практично втраченим шматком, "а далі вже буде рух на Крим".
Отличие Свитана от Дикого только в в/званиях - первый полковник запаса, второй рядовой запаса. Как спецы по прогнозам они равны. Вот некоторые из прогнозов Свитана, прочитайте/просмотрите их и сравните с реальностью:
20 июля 2022 "Российские войска из всех их запасов, из всей их мощи, то, что они могут выставить - в район Бахмута, в район Солидара, в район Северска - это какие-то более-менее подготовленные части для ведения наступательных действий. Они их в этом месте проводят. Но более масштабные действия вся военная машина Российской Федерации на данный момент уже не может проводить, исходя из своей истощенности"
20 ноября 2023 "Прогнозы сдвигаются", – Свитан четко обозначил сроки освобождения Крыма и Донбасса Исходя из того количества вооружений, которое уже видно на весну, у нас есть стопроцентная гарантия освободить Крым в 2024 году, а потом двигаться в сторону Донбасса. Об этом сообщил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Василию Пехньо для YouTube-канала "Фабрика новостей".
12 апреля 2024 Снаряды на складах россиян закончились еще осенью: Свитан ответил, что ждет их технику
Отсутствие боеприпасов По словам Свитана, сейчас у россиян нулевые складские запасы по боеприпасам еще с осени прошлого года. Однако россияне каждые сутки способны производить 5 – 7 тысяч боеприпасов. Увеличить свое производство россияне не могут, есть вариант закупки, но это лишь 2 – 3 тысячи снарядов за сутки и не более.
Что ждет технику россиян На конец года, по мнению Свитана, если Украина будет сохранять такую же интенсивность уничтожения российской техники, а это примерно минус 100 единиц в день, то на российских складах ничего не останется.
Уменьшение ширины фронта Если Россия может сейчас оборонять ширину фронта в 1200 километров, то после того, как уменьшится количество техники до уровня "работы с колес" – сколько изготовили, столько использовали, у них уменьшится ширина фронта, которую они смогут контролировать.
Ситуация с ракетами Россия практически вышла на нулевые склады, несмотря на то, что в 2023 году по ракетам были неприкосновенные запасы. Россияне оттуда начали "доставать" ракеты для выполнения боевых задач.
Російські окупанти катують українських військовополонених, починаючи з перших допитів. При цьому практика тортур у російському полоні є "широко поширеною і систематичною".
Про це заявила голова Моніторингової місії ООН (ООН) з прав людини в Україні Даніель Белл в інтерв'ю нідерландському телеканалу NOS. Вона зазначила, що РФ закатувала 95% українських військовополонених у своїх в'язницях.
"Вони зазнають тортур під час першого допиту. Їх б’ють металевими палицями та палками, жорстко б'ють струмом. Їх роздягають. Це жахливо. Це найгірше, що я бачила за 20 років моєї кар’єри, відвідуючи полонених від імені ООН. Тортури є широко поширеними та структурними. 95% українських військовополонених зазнали тортур, і це є воєнним злочином", - сказала вона.
detroytred написав:Питання на засипку: хто знає (або чув від когось) хоч одного аналітика, оналітіка, блогера, блохера, експерта есперда, президента, міністра, розвідника від гур до мі6, начальника об'єднаних штабів, хфорумчанина, нардепа, сусіда, безхатька, да хоч свого внутрішнього голосу отакий навіть не прогноз, а запевнення з купою аргументів, що саме в серпні сили оборони підуть в контрнаступ або масштабну операцію? Десь декілька місяців назад. Коли ще греміло по всіх вищенаведених каналах про перехід до оборони, про необхідність закону про мобілізацію, бо катастрофічно не вистачає особого складу; да і допомогу ще тоді кажись не затвердили.
От хоч хтось хоч десь хоча б щось подібне уявляв, а не те що доводив аргументовно?
Імхо. Тому отакого можна слухати. Не висновки, бо навіть з цим висновком це ще не гарантія постійно правильних, бо точок біфуркації повно. І кінцеві висновки кожен повинен робити сам. І вони можуть бути навіть не просто різними, а овсім протилежними. Слухати, точніше самому брати і розбиратися, з деякими фундаментальними речами ... які чомусь ні в кого не озвучуються. Хоча на поверхні. Самому розбиратися, бо чел теж часто прямо маніпулює.
detroytred написав:Питання на засипку: хто знає (або чув від когось) хоч одного аналітика, оналітіка, блогера, блохера, експерта есперда, президента, міністра, розвідника від гур до мі6, начальника об'єднаних штабів, хфорумчанина, нардепа, сусіда, безхатька, да хоч свого внутрішнього голосу отакий навіть не прогноз, а запевнення з купою аргументів, що саме в серпні сили оборони підуть в контрнаступ або масштабну операцію? Десь декілька місяців назад. Коли ще греміло по всіх вищенаведених каналах про перехід до оборони, про необхідність закону про мобілізацію, бо катастрофічно не вистачає особого складу; да і допомогу ще тоді кажись не затвердили.
От хоч хтось хоч десь хоча б щось подібне уявляв, а не те що доводив аргументовно?
Імхо. Тому отакого можна слухати. Не висновки, бо навіть з цим висновком це ще не гарантія постійно правильних, бо точок біфуркації повно. І кінцеві висновки кожен повинен робити сам. І вони можуть бути навіть не просто різними, а овсім протилежними. Слухати, точніше самому брати і розбиратися, з деякими фундаментальними речами ... які чомусь ні в кого не озвучуються. Хоча на поверхні. Самому розбиратися, бо чел теж часто прямо маніпулює.