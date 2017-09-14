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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 сер, 2024 16:55
flyman написав:
І як ти предсавляєш в столиці Ірану євреї з пейсами в шляпах і в своїх костюмах пінгвінів підкратаються до Ханії, прям як квест у Львові. Щось тут є. Почерк.
Предметом було, що уявляє Іран, і його намір помститися.
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Додано: Чет 08 сер, 2024 16:56
flyman написав:
Евакуювати АЕС - це як?
на тележку и в тыл
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vitaliiangel
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Додано: Чет 08 сер, 2024 16:59
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Додано: Чет 08 сер, 2024 17:00
vitaliiangel написав:
Там ще Лукашенко про падіння рфії розговорився перед своїми.
Правда, окрім того, що вона утягне і їх за собою, незрозуміло, що сказати хотів. Хоче він чого? Допомогти впасти чи не впасти.
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Додано: Чет 08 сер, 2024 17:01
то есть это теперь украинский газ?
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Додано: Чет 08 сер, 2024 17:03
detroytred написав: yanyura написав:
Прошу прощения за большой пост, но уже достали прогнозы от лжеэкспертов.
Чому вибачаєтесь?
Факти є факти.
Він прям у всьому завжди помиляється?
Ну щоб помилки в попередніх прогнозах були аргументом помилки в теперішніх.
Человек, который ошибается всегда, очень ценен для руководства. Просто нужно правильно применять его прогнозы и мнения о чем угодно.
Более того, его нужно тщательно оберегать от всех возможных невзгод. Такие люди каждый день не рождаются.
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Додано: Чет 08 сер, 2024 17:05
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