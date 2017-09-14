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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9380938193829383

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 40
Від 3 до 6 місяців
15%
6
Від 6 до 12 місяців
20%
8
Від 1 до 1,5 року
20%
8
Від 1,5 до 2 років
3%
1
Від 2 до 2,5 років
10%
4
Від 2,5 до 3 років
5%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
3%
1
Більше 5 років
25%
10
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 16:55

  flyman написав:І як ти предсавляєш в столиці Ірану євреї з пейсами в шляпах і в своїх костюмах пінгвінів підкратаються до Ханії, прям як квест у Львові. Щось тут є. Почерк.

Предметом було, що уявляє Іран, і його намір помститися.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 16:56

  flyman написав:Евакуювати АЕС - це як?

на тележку и в тыл
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 16:59

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 17:00

  vitaliiangel написав:

Там ще Лукашенко про падіння рфії розговорився перед своїми.

Правда, окрім того, що вона утягне і їх за собою, незрозуміло, що сказати хотів. Хоче він чого? Допомогти впасти чи не впасти.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 17:01


то есть это теперь украинский газ?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 17:03

  detroytred написав:
  yanyura написав:Прошу прощения за большой пост, но уже достали прогнозы от лжеэкспертов.

Чому вибачаєтесь?
Факти є факти.

Він прям у всьому завжди помиляється?
Ну щоб помилки в попередніх прогнозах були аргументом помилки в теперішніх.

Человек, который ошибается всегда, очень ценен для руководства. Просто нужно правильно применять его прогнозы и мнения о чем угодно.

Более того, его нужно тщательно оберегать от всех возможных невзгод. Такие люди каждый день не рождаются. :D
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 17:05

vitaliiangel
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