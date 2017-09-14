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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9381938293839384

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 40
Від 3 до 6 місяців
15%
6
Від 6 до 12 місяців
20%
8
Від 1 до 1,5 року
20%
8
Від 1,5 до 2 років
3%
1
Від 2 до 2,5 років
10%
4
Від 2,5 до 3 років
5%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
3%
1
Більше 5 років
25%
10
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 19:20

greenozon
Поки що нема коли. Соскіна треба дочитати :lol:

Ну і генерала свр же..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 19:25

  Hotab написав:greenozon
Поки що нема коли. Соскіна треба дочитати :lol:

"Народний капіталізм". Досить раритетна книжка. Везунчик.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 19:28

flyman
Не переймайся книжками. У нього для убогих є регулярні відосики..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 19:33

  Hotab написав:flyman
Не переймайся книжками. У нього для убогих є регулярні відосики..

так на книжках много не заработаешь а вот монетизация просмотров это совсем другое...
благо олени бегут тучными табунами)
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 19:38

  vitaliiangel написав:
то есть это теперь украинский газ?

Треба підготуватись до опалювального сезону - заповнити газосховища. І партнерам з ЄС можна підкинути зі знижкою :wink: Коли кацапія краде українське зерно і ще купу всього іншого з окупованих територій, то нічого? В цю гру можна грати удвох (с)
fler
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 19:45

Не перемикайте! Попереду - найцікавіше!©))

Ну, раз пішла така спека, то... Чаплига буде давати своє шоу на ютубі о 21:00 :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 19:47

  fler написав:Коли кацапія краде українське зерно і ще купу всього іншого з окупованих територій, то нічого? В цю гру можна грати удвох (с)

А ви шо в них вирішили вкрасти? Аніжєдєті.
І вчора там від вас було за Бучу та інше, можєтє павтаріть?
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 19:50

  Успіх написав:Ну, раз пішла така спека, то... Чаплига буде давати своє шоу на ютубі о 21:00 :D


Слухати цього слюнявого губошлепа - себе не поважати ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 20:13

  Успіх написав:Ну, раз пішла така спека, то... Чаплига буде давати своє шоу на ютубі о 21:00 :D

Наявність шарового Старлінка не означає, що треба дивитись біосміття.
І взагалі, не знаю як у тебе, у мене на Старлінку (ясно що він не мій, у мене лише доступ) обмежена порнуха. Чаплига здається через ті самі фільтри не має пропускатись . :lol:
Hotab
 
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