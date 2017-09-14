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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 сер, 2024 19:20
greenozon
Поки що нема коли. Соскіна треба дочитати
Ну і генерала свр же..
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Hotab
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Додано: Чет 08 сер, 2024 19:25
Hotab написав:greenozon
Поки що нема коли. Соскіна треба дочитати
"Народний капіталізм". Досить раритетна книжка. Везунчик.
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flyman
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Додано: Чет 08 сер, 2024 19:28
flyman
Не переймайся книжками. У нього для убогих є регулярні відосики..
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Hotab
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Додано: Чет 08 сер, 2024 19:33
Hotab написав:flyman
Не переймайся книжками. У нього для убогих є регулярні відосики..
так на книжках много не заработаешь а вот монетизация просмотров это совсем другое...
благо олени бегут тучными табунами)
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Додано: Чет 08 сер, 2024 19:38
vitaliiangel написав:
то есть это теперь украинский газ?
Треба підготуватись до опалювального сезону - заповнити газосховища. І партнерам з ЄС можна підкинути зі знижкою
Коли кацапія краде українське зерно і ще купу всього іншого з окупованих територій, то нічого? В цю гру можна грати удвох (с)
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fler
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Додано: Чет 08 сер, 2024 19:45
Ну, раз пішла така спека, то... Чаплига буде давати своє шоу на ютубі о 21:00
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Додано: Чет 08 сер, 2024 19:47
fler написав:
Коли кацапія краде українське зерно і ще купу всього іншого з окупованих територій, то нічого? В цю гру можна грати удвох (с)
А ви шо в них вирішили вкрасти? Аніжєдєті.
І вчора там від вас було за Бучу та інше, можєтє павтаріть?
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Додано: Чет 08 сер, 2024 19:50
Успіх написав:
Ну, раз пішла така спека, то... Чаплига буде давати своє шоу на ютубі о 21:00
Слухати цього слюнявого губошлепа - себе не поважати ...
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Додано: Чет 08 сер, 2024 20:13
Успіх написав:
Ну, раз пішла така спека, то... Чаплига буде давати своє шоу на ютубі о 21:00
Наявність шарового Старлінка не означає, що треба дивитись біосміття.
І взагалі, не знаю як у тебе, у мене на Старлінку (ясно що він не мій, у мене лише доступ) обмежена порнуха. Чаплига здається через ті самі фільтри не має пропускатись .
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Hotab
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