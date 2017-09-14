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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9382938393849385

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 40
Від 3 до 6 місяців
15%
6
Від 6 до 12 місяців
20%
8
Від 1 до 1,5 року
20%
8
Від 1,5 до 2 років
3%
1
Від 2 до 2,5 років
10%
4
Від 2,5 до 3 років
5%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
3%
1
Більше 5 років
25%
10
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 20:53

  budivelnik написав:https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ZD-YrVB91qrF3EaagUOs7ur6Byj7YfE&femb=1&ll=51.5766508506834%2C35.503331880609565&z=11&fbclid=IwY2xjawEh0dVleHRuA2FlbQIxMAABHS-Y_j7YaZFEwlnMIPQuTjE7ihyvG_CnT3GAK6zG_6UX447IuFNfQu39GQ_aem_5_SH4g8iq6P4N9IBx09lKg
Я б на Льгов не йшов
З кромських биків , пішов би через яблоневий на большие угони...
Хай і грунтовка , але ймовірність засади низька враховуючи що навіть на районних дорогах опір низький

Я думаю зараз (сучасна війна) ключове це можливість швидко рухатись. І наземний опір тут вже другорядний, бо на перше місце виходять ФПВ ударні (яким краще бити повільні цілі) і арта, яка встигає відпрацювати (через дрон звичайно) лише тих, хто повільно переміщується.

Загалом по операції…
Не знаю чим завершиться, не хочеться розчарувань.. Але проміжні результати вражають: ширина і глибина прориву неймовірна. В сучасній війні, де всі підготовчі дії важко приховати, такий результат вже дуже непоганий. Незалежно від поставлених цілей, і чи будуть вони досягнуті.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 20:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Наш генштаб прошляпил удар на Курск! Это позорище!!" Военкоры в ярости накинулись на Герасимова

pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 20:58

  Hotab написав:
  budivelnik написав:https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ZD-YrVB91qrF3EaagUOs7ur6Byj7YfE&femb=1&ll=51.5766508506834%2C35.503331880609565&z=11&fbclid=IwY2xjawEh0dVleHRuA2FlbQIxMAABHS-Y_j7YaZFEwlnMIPQuTjE7ihyvG_CnT3GAK6zG_6UX447IuFNfQu39GQ_aem_5_SH4g8iq6P4N9IBx09lKg
Я б на Льгов не йшов
З кромських биків , пішов би через яблоневий на большие угони...
Хай і грунтовка , але ймовірність засади низька враховуючи що навіть на районних дорогах опір низький

Я думаю зараз (сучасна війна) ключове це можливість швидко рухатись. І наземний опір тут вже другорядний, бо на перше місце виходять ФПВ ударні (яким краще бити повільні цілі) і арта, яка встигає відпрацювати (через дрон звичайно) лише тих, хто повільно переміщується.

Загалом по операції…
Не знаю чим завершиться, не хочеться розчарувань.. Але проміжні результати вражають: ширина і глибина прориву неймовірна. В сучасній війні, де всі підготовчі дії важко приховати, такий результат вже дуже непоганий. Незалежно від поставлених цілей, і чи будуть вони досягнуті.
Можливо Ви й праві...
В мій час дронів не було , пересувались в основному пішки , тому й запамятався алгоритм - чим коротший шлях -тим менша ймовірність що засічуть...а якщо найкоротший через глухомань - то це дже-пот...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 21:32

budivelnik
Зараз війна настільки динамічно змінюється, що західні партнери на своїх полігонах трохи акуєвають. Там є feed back (зворотніх звʼязок) з нашої війни до їх школи, його видно. Але наш досвідчений сержант умовної 3-ї штурмової ще їх інструкторів би повчив)))
В будь якому разі їм величезна подяка що навчають оперувати з західною зброєю, загалом поняттям тактики загальновійськового бою. За 35 днів для солдата (для офіцера довше) - це крута підтримка. На днях чергова група саме солдат з Британії в Україну.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 21:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Потрясающая спецоперация ВСУ, про которую будут снимать фильмы.
Прекрасен вой кацапов о эвакуации и разрушенных домах.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 21:38

  Бетон написав:Потрясающая спецоперация ВСУ, про которую будут снимать фильмы.
Прекрасен вой кацапов о эвакуации и разрушенных домах.

Супруга Бетона, пожалуйста не заходите сюда пока он спит, сюда, в его аккаунт.
Мы привыкли к зраде, а вы вот это тут начинаете… Верните нам Бетона, нам все это чуждо.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 21:46

Менш ніж за дві доби ЗСУ змогли захопити більше території, ніж за весь контрнаступ 2023 року, — The Telegraph (https://www.telegraph.co.uk/news/2024/0 ... he-russia/)

уровень интеллекта - хотаб
vitaliiangel
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  #<1 ... 9382938393849385
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