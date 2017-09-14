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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 сер, 2024 20:58
Hotab написав:
Я думаю зараз (сучасна війна) ключове це можливість швидко рухатись. І наземний опір тут вже другорядний, бо на перше місце виходять ФПВ ударні (яким краще бити повільні цілі) і арта, яка встигає відпрацювати (через дрон звичайно) лише тих, хто повільно переміщується.
Загалом по операції…
Не знаю чим завершиться, не хочеться розчарувань.. Але проміжні результати вражають: ширина і глибина прориву неймовірна. В сучасній війні, де всі підготовчі дії важко приховати, такий результат вже дуже непоганий. Незалежно від поставлених цілей, і чи будуть вони досягнуті.
Можливо Ви й праві...
В мій час дронів не було , пересувались в основному пішки , тому й запамятався алгоритм - чим коротший шлях -тим менша ймовірність що засічуть...а якщо найкоротший через глухомань - то це дже-пот...
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Додано: Чет 08 сер, 2024 21:32
budivelnik
Зараз війна настільки динамічно змінюється, що західні партнери на своїх полігонах трохи акуєвають. Там є feed back (зворотніх звʼязок) з нашої війни до їх школи, його видно. Але наш досвідчений сержант умовної 3-ї штурмової ще їх інструкторів би повчив)))
В будь якому разі їм величезна подяка що навчають оперувати з західною зброєю, загалом поняттям тактики загальновійськового бою. За 35 днів для солдата (для офіцера довше) - це крута підтримка. На днях чергова група саме солдат з Британії в Україну.
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Hotab
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Додано: Чет 08 сер, 2024 21:35
Потрясающая спецоперация ВСУ, про которую будут снимать фильмы.
Прекрасен вой кацапов о эвакуации и разрушенных домах.
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Бетон
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Додано: Чет 08 сер, 2024 21:38
Бетон написав:
Потрясающая спецоперация ВСУ, про которую будут снимать фильмы.
Прекрасен вой кацапов о эвакуации и разрушенных домах.
Супруга Бетона, пожалуйста не заходите сюда пока он спит, сюда, в его аккаунт.
Мы привыкли к зраде, а вы вот это тут начинаете… Верните нам Бетона, нам все это чуждо.
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Додано: Чет 08 сер, 2024 21:55
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Додано: Чет 08 сер, 2024 21:56
Бетон написав:
Потрясающая спецоперация ВСУ, про которую будут снимать фильмы.
Прекрасен вой кацапов о эвакуации и разрушенных домах.
Воспринимаю Курскую дугу как ИПСО нацеленное как на украинскую (в первую очередь) так и москальскую строну.
Судя по твоей реакции очень успешное ИПСО.
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Додано: Чет 08 сер, 2024 22:00
UA написав: Бетон написав:
Потрясающая спецоперация ВСУ, про которую будут снимать фильмы.
Прекрасен вой кацапов о эвакуации и разрушенных домах.
Воспринимаю Курскую дугу как ИПСО нацеленное как на украинскую (в первую очередь) так и москальскую строну.
Судя по твоей реакции очень успешное ИПСО.
«Залишайтесь на звʼязку. Ваша думка дуже цікава для нас». (С)
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 08 сер, 2024 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 сер, 2024 22:01
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Додано: Чет 08 сер, 2024 22:13
Hotab написав: Бетон написав:
Потрясающая спецоперация ВСУ, про которую будут снимать фильмы.
Прекрасен вой кацапов о эвакуации и разрушенных домах.
Супруга Бетона, пожалуйста не заходите сюда пока он спит, сюда, в его аккаунт.
Мы привыкли к зраде, а вы вот это тут начинаете… Верните нам Бетона, нам все это чуждо.
он нажрался и спит. я немного разбавлю зраду
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Додано: Чет 08 сер, 2024 22:19
UA написав: Бетон написав:
Потрясающая спецоперация ВСУ, про которую будут снимать фильмы.
Прекрасен вой кацапов о эвакуации и разрушенных домах.
Воспринимаю Курскую дугу как ИПСО нацеленное как на украинскую (в первую очередь) так и москальскую строну.
Судя по твоей реакции очень успешное ИПСО.
я вообще сегодня выпал из инфо пространства. не я не бухаю, а на стройке. это хуже.
я понимаю разницу, но данная операция великолепный - резонанс для их населения
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