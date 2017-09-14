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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9384938593869387>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 40
Від 3 до 6 місяців
15%
6
Від 6 до 12 місяців
20%
8
Від 1 до 1,5 року
20%
8
Від 1,5 до 2 років
3%
1
Від 2 до 2,5 років
10%
4
Від 2,5 до 3 років
5%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
3%
1
Більше 5 років
25%
10
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 22:23

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 22:23

  Бетон написав:я вообще сегодня выпал из инфо пространства
хорошо хоть не из окна.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 22:28

  vitaliiangel написав:

Віталя, а оцей твій репостінг , він називається «не имеет своего мнения, лишь транслирует то что прочитает у других», чи це щось інше?
Може вже «горшочек не вари»?
:lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 22:48

  Бетон написав:
  UA написав:
  Бетон написав:Потрясающая спецоперация ВСУ, про которую будут снимать фильмы.
Прекрасен вой кацапов о эвакуации и разрушенных домах.

Воспринимаю Курскую дугу как ИПСО нацеленное как на украинскую (в первую очередь) так и москальскую строну.
Судя по твоей реакции очень успешное ИПСО.

я вообще сегодня выпал из инфо пространства. не я не бухаю, а на стройке. это хуже.
я понимаю разницу, но данная операция великолепный - резонанс для их населения

Для жителей мАсквабада примерно такой же резонанс, как для 99,9 процентов строчащих тут сдача Торецка.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 22:49

До останньої верби...©

Вже все Чаплига розклав по полицях:
1. Похід на Курськ - сильний ляпас ху йлу!(але не більше)
2. Це остаточно закрило шанс на будь-які перемовини.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 22:50

  Успіх написав:Вже все Чаплига розклав по полицях:
1. Похід на Курськ - сильний ляпас ху йлу!(але не більше)
2. Це остаточно закрило шанс на будь-які перемовини.

3. Не "капітуляція", а "урєгулірованіє", не "переговори", а "сдєлка".
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 22:55

Сумно, плять!©

  flyman написав:3. Не "капітуляція", а "урєгулірованіє", не "переговори", а "сдєлка".
Та пох, як називати!
Ключове, що ще відтягнеться...
А це лише значить одне - що ще не одна верба/калина похилиться... - і ще не одна тисяча людей...
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 23:16

  Успіх написав:2. Це остаточно закрило шанс на будь-які перемовини.


якщо вдасться закріпитись або захопити АЕС, то це значно збільшує шанси на успішні переговори. імхо
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 23:33

  Hotab написав:
  Бетон написав:Потрясающая спецоперация ВСУ, про которую будут снимать фильмы.
Прекрасен вой кацапов о эвакуации и разрушенных домах.

Супруга Бетона, пожалуйста не заходите сюда пока он спит, сюда, в его аккаунт.
Мы привыкли к зраде, а вы вот это тут начинаете… Верните нам Бетона, нам все это чуждо.

А реально дві різні людини під одним аккаунтом?

Бо не заходив два дні і перший коментар, що прочитав був:
  Бетон написав:⚔️ Ворог просунувся біля Микільського, в Нью-Йорку та Желанному: лінія зіткнення у Глибокому - DeepState
Почему марафон молчит, что фронт сыпется


Менше ніж два дні на діаметрально протилежні думки
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 23:40

dr_bastm


А реально дві різні людини під одним аккаунтом?


Одна людина
Але дуже нестійка емоційно.
Нажаль.
Так то наче і позитивний вцілому, але оці істерики - це ж просто капець.
Може бізнес таке з людьми робить? Бо і фокс зривається маманегорюй (цей правда може бухає ще жорстко, тому його кидає по краям)
Пля, і це люди біля яких ніколи нічого близько не розривалось (бетон, про твій будинок я памʼятаю) , в яких ніколи цілеспрямовано не цілились. Які не сідали в бойову машину, яка є ціллю і в яку будуть стріляти. Не їхали в цій машині до ЛБЗ , чи не піднімали її в небо.
Капець.
Hotab
 
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  #<1 ... 9384938593869387>
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