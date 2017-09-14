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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 сер, 2024 22:23
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vitaliiangel
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Додано: Чет 08 сер, 2024 22:23
Бетон написав:
я вообще сегодня выпал из инфо пространства
хорошо хоть не из окна.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 08 сер, 2024 22:28
vitaliiangel написав:
Віталя, а оцей твій репостінг , він називається «не имеет своего мнения, лишь транслирует то что прочитает у других», чи це щось інше?
Може вже «горшочек не вари»?
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Hotab
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Додано: Чет 08 сер, 2024 22:48
Бетон написав: UA написав: Бетон написав:
Потрясающая спецоперация ВСУ, про которую будут снимать фильмы.
Прекрасен вой кацапов о эвакуации и разрушенных домах.
Воспринимаю Курскую дугу как ИПСО нацеленное как на украинскую (в первую очередь) так и москальскую строну.
Судя по твоей реакции очень успешное ИПСО.
я вообще сегодня выпал из инфо пространства. не я не бухаю, а на стройке. это хуже.
я понимаю разницу, но данная операция великолепный - резонанс для их населения
Для жителей мАсквабада примерно такой же резонанс, как для 99,9 процентов строчащих тут сдача Торецка.
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UA
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Додано: Чет 08 сер, 2024 22:49
Вже все Чаплига розклав по полицях:
1. Похід на Курськ - сильний ляпас ху йлу!(але не більше)
2. Це остаточно закрило шанс на будь-які перемовини.
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Успіх
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Додано: Чет 08 сер, 2024 22:50
Успіх написав:
Вже все Чаплига розклав по полицях:
1. Похід на Курськ - сильний ляпас ху йлу!(але не більше)
2. Це остаточно закрило шанс на будь-які перемовини.
3. Не "капітуляція", а "урєгулірованіє", не "переговори", а "сдєлка".
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flyman
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Додано: Чет 08 сер, 2024 22:55
flyman написав:
3. Не "капітуляція", а "урєгулірованіє", не "переговори", а "сдєлка".
Та пох, як називати!
Ключове, що ще відтягнеться...
А це лише значить одне - що ще не одна верба/калина похилиться... - і ще не одна тисяча людей...
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Успіх
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Додано: Чет 08 сер, 2024 23:16
Успіх написав:
2. Це остаточно закрило шанс на будь-які перемовини.
якщо вдасться закріпитись або захопити АЕС, то це значно збільшує шанси на успішні переговори. імхо
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trololo
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Додано: Чет 08 сер, 2024 23:33
А реально дві різні людини під одним аккаунтом?
Hotab написав: Бетон написав:
Потрясающая спецоперация ВСУ, про которую будут снимать фильмы.
Прекрасен вой кацапов о эвакуации и разрушенных домах.
Супруга Бетона, пожалуйста не заходите сюда пока он спит, сюда, в его аккаунт.
Мы привыкли к зраде, а вы вот это тут начинаете… Верните нам Бетона, нам все это чуждо.
Бо не заходив два дні і перший коментар, що прочитав був:
Бетон написав:
⚔️ Ворог просунувся біля Микільського, в Нью-Йорку та Желанному: лінія зіткнення у Глибокому - DeepState
Почему марафон молчит, что фронт сыпется
Менше ніж два дні на діаметрально протилежні думки
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dr_bastm
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Додано: Чет 08 сер, 2024 23:40
dr_bastm
А реально дві різні людини під одним аккаунтом?
Одна людина
Але дуже нестійка емоційно.
Нажаль.
Так то наче і позитивний вцілому, але оці істерики - це ж просто капець.
Може бізнес таке з людьми робить? Бо і фокс зривається маманегорюй (цей правда може бухає ще жорстко, тому його кидає по краям)
Пля, і це люди біля яких ніколи нічого близько не розривалось (бетон, про твій будинок я памʼятаю) , в яких ніколи цілеспрямовано не цілились. Які не сідали в бойову машину, яка є ціллю і в яку будуть стріляти. Не їхали в цій машині до ЛБЗ , чи не піднімали її в небо.
Капець.
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Hotab
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