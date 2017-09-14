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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 сер, 2024 23:44
dr_bastm написав:
А реально дві різні людини під одним аккаунтом?
Hotab написав: Бетон написав:
Потрясающая спецоперация ВСУ, про которую будут снимать фильмы.
Прекрасен вой кацапов о эвакуации и разрушенных домах.
Супруга Бетона, пожалуйста не заходите сюда пока он спит, сюда, в его аккаунт.
Мы привыкли к зраде, а вы вот это тут начинаете… Верните нам Бетона, нам все это чуждо.
Бо не заходив два дні і перший коментар, що прочитав був:
Бетон написав:
⚔️ Ворог просунувся біля Микільського, в Нью-Йорку та Желанному: лінія зіткнення у Глибокому - DeepState
Почему марафон молчит, что фронт сыпется
Менше ніж два дні на діаметрально протилежні думки
Ви не відрізняєте думки від констатації фактів.
Це погано, бо тільки інфантильні чи свідомі пропагандисти на чорне кажуть біле.
Ворог суне в одному напрямку.
Крута операція в нас в іншому.
Це дві різних події.
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Додано: Чет 08 сер, 2024 23:49
Hotab написав:dr_bastm
А реально дві різні людини під одним аккаунтом?
Одна людина
Але дуже нестійка емоційно.
Нажаль.
Так то наче і позитивний вцілому, але оці істерики - це ж просто капець.
Може бізнес таке з людьми робить? Бо і фокс зривається маманегорюй (цей правда може бухає ще жорстко, тому його кидає по краям)
Пля, і це люди біля яких ніколи нічого близько не розривалось (бетон, про твій будинок я памʼятаю) , в яких ніколи цілеспрямовано не цілились. Які не сідали в бойову машину, яка є ціллю і в яку будуть стріляти. Не їхали в цій машині до ЛБЗ , чи не піднімали її в небо.
Капець.
Нажаль, від колись об'єктивної критики, ви більше перейшли на бік пропаганди. Такої прямо махрової.
Якщо серйозно, то я не вживаю алкоголь. В тексті використовую для сатири. Це ще один показник до вашої аналітики
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Додано: Чет 08 сер, 2024 23:55
Бетон
Нажаль, від колись об'єктивної критики, ви більше перейшли на бік пропаганди.
Ну у мене не було ніколи мети вам сподобатись.
Тим більше я не пригадую, щоб «обʼєктивна критика» (колись) вам заходила))
Якщо серйозно, то я не вживаю алкоголь.
Так,
1. А до цього ви казали несерйозно?))
2. Я про алкоголь і вас ні слова не сказав. Ви палитесь навіщо?))
Це ще один показник до вашої аналітики
Що «показник»??
Нічого незрозуміло знову))
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 00:01
Бетон написав:
Ворог суне в одному напрямку.
Крута операція в нас в іншому.
Це дві різних події.
Як варіант, по карті вимальовується "вирівнювання кордону" від виступу на схід від Глухова до Суджі. А смисл? Такий собі "обмін тереторіями"?
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 00:05
UA написав: Бетон написав: Бетон написав:
Потрясающая спецоперация ВСУ, про которую будут снимать фильмы.
Прекрасен вой кацапов о эвакуации и разрушенных домах.
Воспринимаю Курскую дугу как ИПСО нацеленное как на украинскую (в первую очередь) так и москальскую строну.
Судя по твоей реакции очень успешное ИПСО.
я вообще сегодня выпал из инфо пространства. не я не бухаю, а на стройке. это хуже.
я понимаю разницу, но данная операция великолепный - резонанс для их населения
Для жителей мАсквабада примерно такой же резонанс, как для 99,9 процентов строчащих тут сдача Торецка.
Да им пофиг. Они это называют "эмоциональной нестабильностью". Пусть всегда всё будет хорошо. А до границы днепропетровской области остались километры.
Но это никак не уменьшает значимость нашей СВО в курской области
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 00:07
flyman написав: Бетон написав:
Ворог суне в одному напрямку.
Крута операція в нас в іншому.
Це дві різних події.
Як варіант, по карті вимальовується "вирівнювання кордону" від виступу на схід від Глухова до Суджі. А смисл? Такий собі "обмін тереторіями"?
Асиметричні дії суперефективні. Можна напамя'тати удари по НПЗ. Відразу перемовини замайоріли.
Зараз простий кацарський люд обсереться, подивимось. А полонених скільки?
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 00:13
Hotab написав:
в яких ніколи цілеспрямовано не цілились. Які не сідали в бойову машину, яка є ціллю і в яку будуть стріляти
. Не їхали в цій машині до ЛБЗ
Памятаю приснилось, що колись на Марсі я "на броні"(зверху) їхав на вогневу!
Але то ще було в області Флер
А тепер/останнім часом, то сниться, що замість міхвода(бо його щось хребет прихопив) при команді "до бою" - щоразу застрибую в люк і вмикаю масу, а тоді вилажу з нього і допомагаю знімати антиланцетну сітку(в дерев'яному каркасі по краях), а після команди "....... і в укриття", все роблю в зворотньому напрямку.
Але!!!
Але після стрільби заскакувати в БМ, якось не дуже комільфо, знаючи що от-от може прилетіти "атвєтка", або ланцет!
Але це все лише сни...
Востаннє редагувалось Успіх
в П'ят 09 сер, 2024 00:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 00:14
Hotab написав:Бетон
Що «показник»??
Нічого незрозуміло знову))
Здалося, що нарікли алкашом.
А ще вчора я піднявся до рівня "укурка"
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 00:23
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
Що «показник»??
Нічого незрозуміло знову))
Здалося, що нарікли алкашом.
А ще вчора я піднявся до рівня "укурка"
Треба уважно читати, бро. Бо це вже вдруге.
Вчора я начебто вас відправляв мити снаряди (розібрались в помилці?)
Сьогодні начебто звинуватив в синьолобості. А тепер «здалося»))
Звичайно, якщо не розуміти написане, то будете виглядати «укурком»)
От поставте себе на моє місце: я нічого подібного вам не писав, а ви мені щось вигадуєте. Як тут не «укурок»?))
колись на Марсі я "на броні"(зверху) їхав на вогневу!
Уяви що не на «вогневу» (яка все ж кілька км від ЛБЗ), а на нуль і далі. Оце пздц.. я таке уявити можу, але лише уявити. В подібній ролі я не був. Бо під жорсткий прямий обстріл попадав лише випадково, через помилки нашої розвідки. Яка не знала, що територія давно не наша. А є ж люди, які цілеспрямовано ведуть бойову машину «туди». Отам яйця.
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