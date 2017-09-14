Hotab написав:



А реально дві різні людини під одним аккаунтом?





Одна людинаАле дуже нестійка емоційно.Нажаль.Так то наче і позитивний вцілому, але оці істерики - це ж просто капець.Може бізнес таке з людьми робить? Бо і фокс зривається маманегорюй (цей правда може бухає ще жорстко, тому його кидає по краям)Пля, і це люди біля яких ніколи нічого близько не розривалось (бетон, про твій будинок я памʼятаю) , в яких ніколи цілеспрямовано не цілились. Які не сідали в бойову машину, яка є ціллю і в яку будуть стріляти. Не їхали в цій машині до ЛБЗ , чи не піднімали її в небо.Капець.