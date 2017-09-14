Потрібно було наступати не на міні поля а на Курськ в минулому році ?
Українські війська швидко зайняли 350 квадратних кілометрів російської території і взяли десятки полонених. Це більше, ніж за весь контрнаступ влітку 2023 року, стверджує The Telegraph.
Видання вказує кілька основних цілей операції:
Перша – відволікання російських сил від наступальних операцій на Донеччині. Оскільки перспектива значних успіхів у Харкові – віддалена, Росія може перенаправити ще більше призовників на Донеччину в найближчі тижні. Курська наступальна операція України ускладнює цей процес.
Другий – сіяти розбрат всередині Росії. Після того, як на початку 2023 року Росія відновила незначні наступальні дії, проукраїнські російські партизани періодично здійснювали вторгнення на російську територію.
Третій – просунути угоду про обмін територіями під час майбутніх переговорів. Джерела свідчать, що Зеленський обмірковував окупацію російських сіл як засіб впливу на Москву.
Україна отримає першу німецьку бойову машину піхоти Lynx від компанії Rheinmetall до кінця 2024 року. Ця БМП оснащена різними видами зброї, зокрема автоматичними гарматами та кулеметами.
Про це повідомляє прес-служба компанії у своєму піврічному звіті.
Наразі невідомо, де саме будуть збирати ці машини, проте компанія веде переговори щодо локалізації виробництва.
Водночас концерн Rheinmetall відзначив значне збільшення доходів завдяки продажам військової техніки та озброєння збройним силам Німеччини, а також партнерам з Європейського Союзу, Північноатлантичного альянсу та України. Зокрема, генеральний директор компанії Армін Паппергер наголосив, що Rheinmetall очікує річне зростання продажів на рівні близько двох мільярдів євро у найближчі роки. Так, у другому кварталі 2024 року вони зросли приблизно на 50%.
Що відомо про БМП Lynx
Назва машини перекладається як "рись". БМП є новою розробкою німецької компанії Rheinmetall, яка є провідним світовим виробником військової техніки та озброєння у світі. Машина оснащена потужною бронею, яка захищає екіпаж від стрілецької зброї та уламків. Це дає можливість бійцям безпечно пересуватися в зоні бойових дій.
Водночас Lynx має на озброєнні автоматичні гармати та кулемети, що дозволяє екіпажу ефективно боротися з піхотою та легкоброньованою технікою противника. БМП оснащена сучасними системами навігації, управління вогнем та зв'язком. Також ця машина вирізняється своєю швидкістю пересування різними типами місцевості, адже БМП оснащена двигуном потужністю 1140 кінських сил та розвиває швидкість до 70 кілометрів на годину. Саме ця перевага робить її ефективною для логістики військових в умовах ведення активних бойових дій. Запас ходу машини становить 500 кілометрів.