Потрібно було наступати не на міні поля а на Курськ в минулому році ?
Українські війська швидко зайняли 350 квадратних кілометрів російської території і взяли десятки полонених. Це більше, ніж за весь контрнаступ влітку 2023 року, стверджує The Telegraph.
Видання вказує кілька основних цілей операції:
Перша – відволікання російських сил від наступальних операцій на Донеччині. Оскільки перспектива значних успіхів у Харкові – віддалена, Росія може перенаправити ще більше призовників на Донеччину в найближчі тижні. Курська наступальна операція України ускладнює цей процес.
Другий – сіяти розбрат всередині Росії. Після того, як на початку 2023 року Росія відновила незначні наступальні дії, проукраїнські російські партизани періодично здійснювали вторгнення на російську територію.
Третій – просунути угоду про обмін територіями під час майбутніх переговорів. Джерела свідчать, що Зеленський обмірковував окупацію російських сіл як засіб впливу на Москву.
Україна отримає першу німецьку бойову машину піхоти Lynx від компанії Rheinmetall до кінця 2024 року. Ця БМП оснащена різними видами зброї, зокрема автоматичними гарматами та кулеметами.
Про це повідомляє прес-служба компанії у своєму піврічному звіті.
Наразі невідомо, де саме будуть збирати ці машини, проте компанія веде переговори щодо локалізації виробництва.
Водночас концерн Rheinmetall відзначив значне збільшення доходів завдяки продажам військової техніки та озброєння збройним силам Німеччини, а також партнерам з Європейського Союзу, Північноатлантичного альянсу та України. Зокрема, генеральний директор компанії Армін Паппергер наголосив, що Rheinmetall очікує річне зростання продажів на рівні близько двох мільярдів євро у найближчі роки. Так, у другому кварталі 2024 року вони зросли приблизно на 50%.
Що відомо про БМП Lynx
Назва машини перекладається як "рись". БМП є новою розробкою німецької компанії Rheinmetall, яка є провідним світовим виробником військової техніки та озброєння у світі. Машина оснащена потужною бронею, яка захищає екіпаж від стрілецької зброї та уламків. Це дає можливість бійцям безпечно пересуватися в зоні бойових дій.
Водночас Lynx має на озброєнні автоматичні гармати та кулемети, що дозволяє екіпажу ефективно боротися з піхотою та легкоброньованою технікою противника. БМП оснащена сучасними системами навігації, управління вогнем та зв'язком. Також ця машина вирізняється своєю швидкістю пересування різними типами місцевості, адже БМП оснащена двигуном потужністю 1140 кінських сил та розвиває швидкість до 70 кілометрів на годину. Саме ця перевага робить її ефективною для логістики військових в умовах ведення активних бойових дій. Запас ходу машини становить 500 кілометрів.
Декілька посадовців військової частини організували злочинну схему. Військовослужбовці частини перебували вдома, а згідно з документами – проходити службу та отримували за це грошове забезпечення. Свої зарплатні банківські картки псевдовійськові віддавали організаторам схеми, які замість них отримували всі виплати. Слідчі встановили, що посадовці військової частини встигли оформити на фіктивну військову службу понад 20 людей та отримали від них близько 20 млн грн. https://varta1.com.ua/news/na-odeshchin ... 84163.html
А отим фіктивним всл загрожує покарання? Бо виходить: навіщо купувати бронь (як тут хтось вказував тариф - 5-7 тис.), якщо отаку бронь та пільги можна отримати овсім безкоштовно для власної кишені?
Дана схема була широко поширена наприкінці 90-х. Потім, коли з'явилася така мета), її різко ліквідували. Повністю.
От просто цікаво: як отой заступник комчастини (хоча комчастини навряд не в схемі) та його посібники йшли на такий злочин, усвідомлюючи наслідки та ризики викриття? (Отже про таку схему одразу стає відомо майже всім навкруги). На що розраховували?
Нагребсти і звільнитись по догляду за котом ще до розбірок))
Таке характерно для одної особи. А коли група, да ще й управління частини, то там плани в деяких служити далі точно є. Але яке *далі* можна планувати, коли отакий "рюкзак" за спиною постійно буде. Бо відомо стає всім у всіх напрямках - і верх, і в бік.
У Львові відкрився другий центр рекрутингу української армії. Вже доступно 10 тис. вакансій.
Рекрутинговий центр працює за адресою пр. Червоної Калини 72 а. До нього можна також звернутися за телефоном: +380 (98) 818 53 81.
Міноборони зазначає, що наразі у рекрутинговому центрі доступні понад 10 тис. вакансій, зокрема для водіїв, медиків, стрільців, діловодів, бухгалтерів, кухарів, ремонтників та інших спеціальностей. Також відвідувачі можуть прямо на місці спробувати себе у ролі оператора БПЛА на симуляторі. https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-vidk ... 84173.html _________________________________ Результати!
*До 22 рекрутингових центрів уже звернулося понад 6,6 тисячі осіб. погоджено для підбору вакансій – близько 1500 кандидатів;
вже стали військовослужбовцями – майже 150 осіб. Бежевець додав, що особи, для яких підбираються вакансії, вже сконтактовані з військовими частинами і навчальними центрами. https://m.gazeta.ua/articles/life/_u-mi ... gu/1183369 Тобто з березня центри вже працювали повним ходом...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 09 сер, 2024 08:29, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:У Львові відкрився другий центр рекрутингу української армії. Вже доступно 10 тис. вакансій.
Рекрутинговий центр працює за адресою пр. Червоної Калини 72 а. До нього можна також звернутися за телефоном: +380 (98) 818 53 81.
Міноборони зазначає, що наразі у рекрутинговому центрі доступні понад 10 тис. вакансій, зокрема для водіїв, медиків, стрільців, діловодів, бухгалтерів, кухарів, ремонтників та інших спеціальностей. Також відвідувачі можуть прямо на місці спробувати себе у ролі оператора БПЛА на симуляторі. https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-vidk ... 84173.html
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