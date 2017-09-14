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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9386938793889389

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 41
Від 3 до 6 місяців
15%
6
Від 6 до 12 місяців
22%
9
Від 1 до 1,5 року
20%
8
Від 1,5 до 2 років
2%
1
Від 2 до 2,5 років
10%
4
Від 2,5 до 3 років
5%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
10
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 08:33

  detroytred написав:
От просто цікаво: як отой заступник комчастини (хоча комчастини навряд не в схемі) та його посібники йшли на такий злочин, усвідомлюючи наслідки та ризики викриття?
(Отже про таку схему одразу стає відомо майже всім навкруги).
На що розраховували?

Швидше за все зіграв людський фактор. Хтось з фіктивних воїнів десь вмочив своє рило, стали розпутувати ланцюжок і все викрилося. Для прикладу, декілька місяців тому в лізінгову автівку ззаду заїзджає корчик якийсь іноземний. За кермом корчика військовослужбовець, який з під Херсона на три дні неофіційно відпросився у командира поїхати придбати цю автівку. Через те, що постраждале авто в лізінгу і має повне КАСКО, я відмовив йому в "порішати на місці" без поліції. При офіційному оформлені випливло, що пан солдат не мав права знаходоитися там, де скоєно дтп, а мав би сидіти на позиції чи в розташуванні частини. Не знаю, чим в вього все закінчилося, але якщо розмотувати цей клубок, то виникнуть і питання до командира - це сзч чи відрядження без документів?
Так само і хтось з цих псевдовійськових десь засвітися і спалив усіх
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 08:34

  Успіх написав: щось підійде! :D

От тільки досвідчений вояк Успіх знає, що до кожної посади (кухар, діловод, водій і т.д.) можна сміливо додавати -копач або і овсім -штурмовик: кухар-копач, кухар-штурмовик. Ще й у відрядженні.
Може тому нема натовпу?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 08:39

  whois2010 написав:Так само і хтось з цих псевдовійськових десь засвітися і спалив усіх

З цього боку зрозуміло.
Подія і вспливає.

Я про саму вч. В самій вч і відповідно вгору майже всі все знають...
Одна справа, коли отаке було в 90-ті і до того ж в мирний час, і друга в отакі часи.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 08:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ауууууу, Будівельник!!!
Ти чув?
Бери своїх синів і гайда на Сихів, за вищевказаною адресою

А ти сам то добровольцем пішов чи тебе мало не силою забрили на базарі, що інших посилаєш? В дзеркало спочатку подививсь, а потім вже відправляй інших, ОК? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 08:52

  detroytred написав:
  whois2010 написав:Так само і хтось з цих псевдовійськових десь засвітися і спалив усіх

З цього боку зрозуміло.
Подія і вспливає.

Я про саму вч. В самій вч і відповідно вгору майже всі все знають...
Одна справа, коли отаке було в 90-ті і до того ж в мирний час, і друга в отакі часи.

А хто "всі все знають"? Задіяний командир частини, командир підрозділу, начфін і ще може пара осіб. Поділили між собою 20 млн та мовчать. Решта або взагалі не знає про існування псевдовійськових, або по документах вони у відрядженні. Якщо це велика частина, то можна взагалі якусь окрему ремроту чи взвод забезпечення створити з таких воєнів, які будуть весь час у відрядженні.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 09:04

Не словом, а ділом!©

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:Ауууууу, Будівельник!!!
Ти чув?
Бери своїх синів і гайда на Сихів, за вищевказаною адресою

А ти сам то добровольцем пішов чи тебе мало не силою забрили на базарі, що інших посилаєш? В дзеркало спочатку подививсь, а потім вже відправляй інших, ОК? :wink:

Що, знову по 100500тому колу?

Ти ж добре знаєш, що повістка мені прийшла туди, де я вже нанадцять років не жив і міг спокійно відкосити/проігнорувати її!!!
Але - я пішов на фронт!!!
От ключове!
Не проігнорував, а пішов!!!

А от ти щось йшов, йшов і не дійшов за 2,5р?
А якщо, навіть, і напочатку дійшов, але на той момент не потрібний був... - то що мішало підійти за місяць, півроку, рік, два?
Що?
Патріотична релігія тобі заважала, чи що?

Накуя притворюватись турбопатріотом, якщо ти і до звичайного громадянина України не дотягуєш, так як ховаєшся від своїх конституційних обов'язків?!

Тут все просто - або ти партіот і показуєш це на ділі, а не на словах?
А ні - то сидиш тихенько, мовчиш в ганчірку і не відсвічуєш своєю псевдопатріотичністю в теплик форуму! :mrgreen:

Те саме стосується всієї псевдопатріотичної компанії!(не буду знову їх перелічувати - і так всі їх знають)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 09:29

  whois2010 написав:
  detroytred написав:
  whois2010 написав:Так само і хтось з цих псевдовійськових десь засвітися і спалив усіх

З цього боку зрозуміло.
Подія і впливає.

Я про саму вч. В самій вч і відповідно вгору майже всі все знають...
Одна справа, коли отаке було в 90-ті і до того ж в мирний час, і друга в отакі часи.

А хто "всі все знають"? Задіяний командир частини, командир підрозділу, начфін і ще може пара осіб. Поділили між собою 20 млн та мовчать. Решта або взагалі не знає про існування псевдовійськових, або по документах вони у відрядженні. Якщо це велика частина, то можна взагалі якусь окрему ремроту чи взвод забезпечення створити з таких воєнів, які будуть весь час у відрядженні.

Повірте на слово -- знають усі впритул до тиждень тому прибувшого в частину лейтенанта. А вгору (вищестоящі командири-начаььники) тим паче.
Апріорі. Апріорі таке не втаїти в частині.
Не знаю, як в АТБ тощо, а в вч апріорі не втаїти. Через два тижні і цивільна прибиральниця вже буде знати)).

До речі, чим більше частина, тим скоріше всі все взнають в ній. Бо чим більше, тим більше протистоящих осіб в ній... Тим менша концентрація контролю над призначеннями. Тим більше хитких платформ і майданчиків зіткнень інтересів.
У великій частині, утрировано -- навіть на етапі планування даної схеми та підготовки (тобто коли тільки отих осіб оформлювати почнуть) -- вже піде колами інфо про початок процесу)))
Будь-яка вч з точки зору інфо -- це як село... де всі зранку знають, що у вас на вечерю буде. Навіть гірше -- бо контролюючих комісій (внутрішніх) і перетинань відомостей рухів всл ну просто дуже багато. ... і заборів, як в селі нема))
(це навіть за умов, що особісти сплять; або просто звичайних любителів скаржитися нема).
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 09 сер, 2024 09:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 09:44

Долярчик Дуже вже добре знаючи тебе прекрасно розумію, що пішов ти лише по тій причині, що діватися тобі з базарної табуретки торгівція педалями-стульчаками до унітазів не було куди і рано чи пізно всеодно загребли би, але якби в тебе була хоч мізерна можливість пропетляти тиб нею скористався би і вже давно збирав би трускавки на плантаціях сусідньої Польщі, твій психотип тут всім відомий, тому не треба тут корчити з себе псевдогероя псевдодобровольця і відправляти іншних на фронт, якщо не приведи Господи припече всі там будемо і я, і Будівельник з синами і навіть детройтеда зкинуть з дивану, тьху, тьху, тьху.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 09 сер, 2024 09:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 09:51

  Успіх написав:
  Hotab написав:я таке уявити можу, але лише уявити. В подібній ролі я не був.
Отож!!!
Тому, "якщо ти не бальник, то закрий свій хлєбальнік!"© :lol: :lol: :lol:

Так ти не їв тих устриць (не був ніколи на нулі ні свідомо, ні випадково), Так прикриєш свій «хлєбальник” сам? :D
Бачу у «героя» чергове загострення. Треба модерація в білих халатах і з шприцом на пів відра , промивати пацієнта.
(Долярчик мабуть єдиний тут, хто після 8 класів, тому слово to moderate не знає. Але потребує регулярно.. )

В інеті відео отої колони, яку згадав вище Юкрейніан.
В машинах трупи солдат.
Незрозуміло тільки, це їх позбирали вже у вантажівки (навіщо?) , чи їх там на місці так накрило. Дивно, що не встигли покинути машини. Але хай буде.. то є гарно.

https://t.me/c/1198589840/95667
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 10:03

Все просто!©

  Василь-Рівне написав:якби в тебе була хоч мізерна можливість пропетляти тиб нею скористався би і вже давно
Я вже писав, що перше півріччя повномаштабної - я НЕ шкодував, що пішов на фронт!

А потім побачив/зрозумів цей весь бардак/куєту/армійський дибілізм... - то зараз так, я б скористався найменшою можливістю...

Але я не бив/не б'ю себе в груди, що я великий патріот і т.п.
А от ти і тутешня деяка "гоп-компанія" - кричали на всю горлянку, які вони "потужні патріоти"!
Але вас всіх викрили, що ви тільки на словах, а на ділі - поховались/позаброньовувались і лише пукаєте у воду!
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