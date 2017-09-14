Додано: П'ят 09 сер, 2024 09:04

Василь-Рівне написав: Успіх написав: Ауууууу, Будівельник!!!

Ти чув?

Бери своїх синів і гайда на Сихів, за вищевказаною адресою Ауууууу, Будівельник!!!Ти чув?Бери своїх синів і гайда на Сихів, за вищевказаною адресою

А ти сам то добровольцем пішов чи тебе мало не силою забрили на базарі, що інших посилаєш? В дзеркало спочатку подививсь, а потім вже відправляй інших, ОК? А ти сам то добровольцем пішов чи тебе мало не силою забрили на базарі, що інших посилаєш? В дзеркало спочатку подививсь, а потім вже відправляй інших, ОК?

Що, знову по 100500тому колу?Ти ж добре знаєш, що повістка мені прийшла туди, де я вже нанадцять років не жив і міг спокійно відкосити/проігнорувати її!!!Але - я пішов на фронт!!!От ключове!Не проігнорував, а пішов!!!А от ти щось йшов, йшов і не дійшов за 2,5р?А якщо, навіть, і напочатку дійшов, але на той момент не потрібний був... - то що мішало підійти за місяць, півроку, рік, два?Що?Патріотична релігія тобі заважала, чи що?Накуя притворюватись турбопатріотом, якщо ти і до звичайного громадянина України не дотягуєш, так як ховаєшся від своїх конституційних обов'язків?!Тут все просто - або ти партіот і показуєш це на ділі, а не на словах?А ні - то сидиш тихенько, мовчиш в ганчірку і не відсвічуєш своєю псевдопатріотичністю в теплик форуму!Те саме стосується всієї псевдопатріотичної компанії!(не буду знову їх перелічувати - і так всі їх знають)