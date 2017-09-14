От тільки досвідчений вояк Успіх знає, що до кожної посади (кухар, діловод, водій і т.д.) можна сміливо додавати -копач або і овсім -штурмовик: кухар-копач, кухар-штурмовик. Ще й у відрядженні. Може тому нема натовпу?
В тилу теж немає однієї спеціальності - треба щоб 1 спеціаліст вмів зібрати АКБ,паяти проводи, розбиратися у схемі,робити діагностику-інакше кажучи фахівець всього циклу. Зарплата від 20000 грн,як в тилу в ЗСУ.
Hotab написав:я таке уявити можу, але лише уявити. В подібній ролі я не був.
Отож!!! Тому, "якщо ти не бальник, то закрий свій хлєбальнік!"
Так ти не їв тих устриць (не був ніколи на нулі ні свідомо, ні випадково), Так прикриєш свій «хлєбальник” сам? Бачу у «героя» чергове загострення. Треба модерація в білих халатах і з шприцом на пів відра , промивати пацієнта. (Долярчик мабуть єдиний тут, хто після 8 класів, тому слово to moderate не знає. Але потребує регулярно.. )
В інеті відео отої колони, яку згадав вище Юкрейніан. В машинах трупи солдат. Незрозуміло тільки, це їх позбирали вже у вантажівки (навіщо?) , чи їх там на місці так накрило. Дивно, що не встигли покинути машини. Але хай буде.. то є гарно.
От тільки досвідчений вояк Успіх знає, що до кожної посади (кухар, діловод, водій і т.д.) можна сміливо додавати -копач або і овсім -штурмовик: кухар-копач, кухар-штурмовик. Ще й у відрядженні. Може тому нема натовпу?
В тилу теж немає однієї спеціальності - треба щоб 1 спеціаліст вмів зібрати АКБ,паяти проводи, розбиратися у схемі,робити діагностику-інакше кажучи фахівець всього циклу. Зарплата від 20000 грн,як в тилу в ЗСУ.
То зрозуміло. І мова не про те, що фахівець опанує і буде виконувати суміжні спеціальності, а про саме аля -копач, аля -штурмовик. Люди не бажають саме в ці напрямки. А гарантій їм не надають. (І неважливо, що у війську це недоречно. Причини не важливі, вони не відміняють наслідку --- без довіри, без гарантій бажаючих на вакансії малувато).
detroytred написав:То зрозуміло. І мова не про те, що фахівець опанує і буде виконувати суміжні спеціальності, а про саме аля -копач, аля -штурмовик. Люди не бажають саме в ці напрямки. А гарантій їм не надають. (І неважливо, що у війську це недоречно. Причини не важливі, вони не відміняють наслідку --- без довіри, без гарантій бажаючих на вакансії малувато).
А якшр як в РФ давати 20Кдол. авансом, а не обіцяти 15 млн. грн. колись, потім, частинами, не тобі, можливо при певних умовах?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 09 сер, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:То зрозуміло. І мова не про те, що фахівець опанує і буде виконувати суміжні спеціальності, а про саме аля -копач, аля -штурмовик. Люди не бажають саме в ці напрямки. А гарантій їм не надають. (І неважливо, що у війську це недоречно. Причини не важливі, вони не відміняють наслідку --- без довіри, без гарантій бажаючих на вакансії малувато).
А якшр як в РФ давати 20Кдол. авансом, а не обіцяти 15 млн. грн. колись, потім, частинами, не тобі, можливо при певних умовах?
Наче ж це саме я на оцих сторінках пістійно наголошую - за достатню ціну можливо все.
Faceless написав:Ніби накрило. 13 автівок з піхотою, орієнтовно половина загинула на місці. Дуже якісний масований обстріл і успішне покращення кількох рот кацапів
впервые за всю войну такое кол-во жертв в самой рф. Тут уже не скажешь "патерь нет" или "пративник разбит". С военной точки зрения ничего существенного не произошло, а с психологической 2й перелом равный крейсеру москва, что путин не такой всесильный и сво не такое успешное.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 09 сер, 2024 10:55, всього редагувалось 3 разів.
тут позавчера спрашивали какой из блогеров мог предвидеть контраступление на курскую область
дата поста 5 мая 2023
Патрушев потребовал честной оценки у военного руководства, насколько велика возможность потерять контроль над всеми захваченными территориями, включая Крым. Представители военного руководства подтвердили такую возможность, после чего секретарь Совбеза сказал, что по его мнению, будет частично потерян контроль как над границей с Украиной, так и над пятью приграничными с Украиной областями (Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской), НА ГОДЫ https://t.me/generalsvr/1573
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 09 сер, 2024 11:23, всього редагувалось 4 разів.