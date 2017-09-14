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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9388938993909391>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 42
Від 3 до 6 місяців
17%
7
Від 6 до 12 місяців
21%
9
Від 1 до 1,5 року
19%
8
Від 1,5 до 2 років
2%
1
Від 2 до 2,5 років
10%
4
Від 2,5 до 3 років
5%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
10
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 10:11

БПЛА

  detroytred написав:
  Успіх написав: щось підійде! :D

От тільки досвідчений вояк Успіх знає, що до кожної посади (кухар, діловод, водій і т.д.) можна сміливо додавати -копач або і овсім -штурмовик: кухар-копач, кухар-штурмовик. Ще й у відрядженні.
Може тому нема натовпу?

В тилу теж немає однієї спеціальності - треба щоб 1 спеціаліст вмів зібрати АКБ,паяти проводи, розбиратися у схемі,робити діагностику-інакше кажучи фахівець всього циклу. Зарплата від 20000 грн,як в тилу в ЗСУ.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 10:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:я таке уявити можу, але лише уявити. В подібній ролі я не був.
Отож!!!
Тому, "якщо ти не бальник, то закрий свій хлєбальнік!" :lol: :lol: :lol:

Так ти не їв тих устриць (не був ніколи на нулі ні свідомо, ні випадково), Так прикриєш свій «хлєбальник” сам? :D
Бачу у «героя» чергове загострення. Треба модерація в білих халатах і з шприцом на пів відра , промивати пацієнта.
(Долярчик мабуть єдиний тут, хто після 8 класів, тому слово to moderate не знає. Але потребує регулярно.. )

В інеті відео отої колони, яку згадав вище Юкрейніан.
В машинах трупи солдат.
Незрозуміло тільки, це їх позбирали вже у вантажівки (навіщо?) , чи їх там на місці так накрило. Дивно, що не встигли покинути машини. Але хай буде.. то є гарно.

https://t.me/c/1198589840/95667
Ніби накрило. 13 автівок з піхотою, орієнтовно половина загинула на місці. Дуже якісний масований обстріл і успішне покращення кількох рот кацапів
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 10:20

  sens написав:
  detroytred написав:
  Успіх написав: щось підійде! :D

От тільки досвідчений вояк Успіх знає, що до кожної посади (кухар, діловод, водій і т.д.) можна сміливо додавати -копач або і овсім -штурмовик: кухар-копач, кухар-штурмовик. Ще й у відрядженні.
Може тому нема натовпу?

В тилу теж немає однієї спеціальності - треба щоб 1 спеціаліст вмів зібрати АКБ,паяти проводи, розбиратися у схемі,робити діагностику-інакше кажучи фахівець всього циклу. Зарплата від 20000 грн,як в тилу в ЗСУ.

То зрозуміло.
І мова не про те, що фахівець опанує і буде виконувати суміжні спеціальності, а про саме аля -копач, аля -штурмовик.
Люди не бажають саме в ці напрямки.
А гарантій їм не надають.
(І неважливо, що у війську це недоречно. Причини не важливі, вони не відміняють наслідку --- без довіри, без гарантій бажаючих на вакансії малувато).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 10:22

  detroytred написав:То зрозуміло.
І мова не про те, що фахівець опанує і буде виконувати суміжні спеціальності, а про саме аля -копач, аля -штурмовик.
Люди не бажають саме в ці напрямки.
А гарантій їм не надають.
(І неважливо, що у війську це недоречно. Причини не важливі, вони не відміняють наслідку --- без довіри, без гарантій бажаючих на вакансії малувато).

А якшр як в РФ давати 20Кдол. авансом, а не обіцяти 15 млн. грн. колись, потім, частинами, не тобі, можливо при певних умовах?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 09 сер, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 10:23

Троцкий
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 10:27

  flyman написав:
  detroytred написав:То зрозуміло.
І мова не про те, що фахівець опанує і буде виконувати суміжні спеціальності, а про саме аля -копач, аля -штурмовик.
Люди не бажають саме в ці напрямки.
А гарантій їм не надають.
(І неважливо, що у війську це недоречно. Причини не важливі, вони не відміняють наслідку --- без довіри, без гарантій бажаючих на вакансії малувато).

А якшр як в РФ давати 20Кдол. авансом, а не обіцяти 15 млн. грн. колись, потім, частинами, не тобі, можливо при певних умовах?

Наче ж це саме я на оцих сторінках пістійно наголошую - за достатню ціну можливо все.

Справа в ціні.
І хто сплатить (отримає).
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 10:40

  flyman написав:А якшр як в РФ давати 20Кдол. авансом, а не обіцяти 15 млн. грн. колись, потім, частинами, не тобі, можливо при певних умовах?

В рф платят тем кто принимает решение воевать, в Украине их наследникам после гибели...и то, системно ищут повод кинуть наследников.
Как то всё рагульно.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 10:47

тыц по фото для его увеличения

  Faceless написав:Ніби накрило. 13 автівок з піхотою, орієнтовно половина загинула на місці. Дуже якісний масований обстріл і успішне покращення кількох рот кацапів




впервые за всю войну такое кол-во жертв в самой рф. Тут уже не скажешь "патерь нет" или "пративник разбит". С военной точки зрения ничего существенного не произошло, а с психологической 2й перелом равный крейсеру москва, что путин не такой всесильный и сво не такое успешное.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 09 сер, 2024 10:55, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 11:14

тут позавчера спрашивали какой из блогеров мог предвидеть контраступление на курскую область

дата поста 5 мая 2023
Патрушев потребовал честной оценки у военного руководства, насколько велика возможность потерять контроль над всеми захваченными территориями, включая Крым. Представители военного руководства подтвердили такую возможность, после чего секретарь Совбеза сказал, что по его мнению, будет частично потерян контроль как над границей с Украиной, так и над пятью приграничными с Украиной областями (Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской), НА ГОДЫ
https://t.me/generalsvr/1573


Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 09 сер, 2024 11:23, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 11:16

Faceless

13 автівок з піхотою, орієнтовно половина загинула на місці. Дуже якісний масований обстріл і успішне покращення кількох рот кацапів


Кросіво. Вангую, що зупинились. Поломка однієї з машин, або перепочинок (навряд чи), чи ще щось. На ходу таке не спіймаєш.
Як будуть у когось деталі - несіть. Цікаво.


какой из блогеров мог предвидеть контраступление на курскую область


Пришло время стряхнуть пыль и нафталин из «генерала свр»)))
Сделаем в д , что забыли о «смерти путена», и начнем сначала кушать фекалии))
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 09 сер, 2024 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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