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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9388938993909391

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 42
Від 3 до 6 місяців
17%
7
Від 6 до 12 місяців
21%
9
Від 1 до 1,5 року
19%
8
Від 1,5 до 2 років
2%
1
Від 2 до 2,5 років
10%
4
Від 2,5 до 3 років
5%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
10
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 11:19

  Hotab написав:Faceless

13 автівок з піхотою, орієнтовно половина загинула на місці. Дуже якісний масований обстріл і успішне покращення кількох рот кацапів


Кросіво. Вангую, що зупинились. Поломка однієї з машин, або перепочинок (навряд чи), чи ще щось. На ходу таке не спіймаєш.
Як будуть у когось деталі - несіть. Цікаво.

Може навіть ФПВшкою вгатили по передній машині, щоб колона зупинилася, а там і Хаймарс передав привіт
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 11:33

  Hotab написав:Сделаем в д , что забыли о «смерти путена», и начнем сначала кушать фекалии))
то есть потеря контроля над Курской область это фекалии?

я давно заметил что с логикой у тебя туговато. Инсайд из кремля стоит миллионы, а ты хочешь прочитать его здесь на форуме бесплатно, вместе с точным прогнозом курса доллара от Игоря Алексеича и инфой какой сейчас жк в Киеве самый лучший и самый дешёвый) халявщик блллдь.


а если серьёзно какой-то инфантилизм. У генерала свр много пурги, художественного свиста, Инсайда в таком количестве нет даже у путина, а народ требует сенсаций и генерал их ему щедро выдаёт. У блогера задача не информирование хотабов, а монетизация. Уверен за пару мио ты найдёшь инсайдера который не фантазирует. А на халяву кушайте уксус.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 09 сер, 2024 11:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 11:37

Faceless
Тоді в динаміці це мало виглядати так:
1. Обрали місце удару , наприклад село, бо там важко обʼїхати/розосередити автомобілі , коли почнеться.
2. Навели Хаймарс на майбутнє місце удару.
3. Дроном вели колону до цього місця, в потрібний момент одним (двома) ударами по першій (і останній) машині колону зупинили.
4. Приліт Хаймарса через хвилину (менше) , бо відстань там невелика.
Hotab
 
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  #<1 ... 9388938993909391
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