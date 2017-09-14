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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 11:19
Hotab написав:Faceless
13 автівок з піхотою, орієнтовно половина загинула на місці. Дуже якісний масований обстріл і успішне покращення кількох рот кацапів
Кросіво. Вангую, що зупинились. Поломка однієї з машин, або перепочинок (навряд чи), чи ще щось. На ходу таке не спіймаєш.
Як будуть у когось деталі - несіть. Цікаво.
Може навіть ФПВшкою вгатили по передній машині, щоб колона зупинилася, а там і Хаймарс передав привіт
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 11:33
Hotab написав:
Сделаем в д , что забыли о «смерти путена», и начнем сначала кушать фекалии))
то есть потеря контроля над Курской область это фекалии?
я давно заметил что с логикой у тебя туговато. Инсайд из кремля стоит миллионы, а ты хочешь прочитать его здесь на форуме бесплатно, вместе с точным прогнозом курса доллара от Игоря Алексеича и инфой какой сейчас жк в Киеве самый лучший и самый дешёвый) халявщик блллдь.
а если серьёзно какой-то инфантилизм. У генерала свр много пурги, художественного свиста, Инсайда в таком количестве нет даже у путина, а народ требует сенсаций и генерал их ему щедро выдаёт. У блогера задача не информирование хотабов, а монетизация. Уверен за пару мио ты найдёшь инсайдера который не фантазирует. А на халяву кушайте уксус.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 09 сер, 2024 11:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 11:37
Faceless
Тоді в динаміці це мало виглядати так:
1. Обрали місце удару , наприклад село, бо там важко обʼїхати/розосередити автомобілі , коли почнеться.
2. Навели Хаймарс на майбутнє місце удару.
3. Дроном вели колону до цього місця, в потрібний момент одним (двома) ударами по першій (і останній) машині колону зупинили.
4. Приліт Хаймарса через хвилину (менше) , бо відстань там невелика.
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