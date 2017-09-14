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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 11:33
Hotab написав:
Сделаем в д , что забыли о «смерти путена», и начнем сначала кушать фекалии))
то есть потеря контроля над Курской область это фекалии?
я давно заметил что с логикой у тебя туговато. Инсайд из кремля стоит миллионы, а ты хочешь прочитать его здесь на форуме бесплатно, вместе с точным прогнозом курса доллара от Игоря Алексеича и инфой какой сейчас жк в Киеве самый лучший и самый дешёвый) халявщик блллдь.
а если серьёзно какой-то инфантилизм. У генерала свр много пурги, художественного свиста, Инсайда в таком количестве нет даже у путина, а народ требует сенсаций и генерал их ему щедро выдаёт. У блогера задача не информирование хотабов, а монетизация. Уверен за пару мио ты найдёшь инсайдера который не фантазирует. А на халяву кушайте уксус.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 09 сер, 2024 11:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 11:37
Faceless
Тоді в динаміці це мало виглядати так:
1. Обрали місце удару , наприклад село, бо там важко обʼїхати/розосередити автомобілі , коли почнеться.
2. Навели Хаймарс на майбутнє місце удару.
3. Дроном вели колону до цього місця, в потрібний момент одним (двома) ударами по першій (і останній) машині колону зупинили.
4. Приліт Хаймарса через хвилину (менше) , бо відстань там невелика.
я давно заметил что с логикой у тебя туговато.
Продовжуй спостереження.
Підкажи, тебе коли в школу не взяли працювати, визначили як слабке місце «не вміє тестувати на логіку»?
то есть потеря контроля над Курской область
Я думаю нема чого кацапів жаліти, хай буде «потеря контроля над всей расией».
Инсайда в таком количестве
Там взагалі нема ніякого «інсайда».
Розумні люди зрозуміли, що там все «художній свист» після «смерті путіна» (ні, розумні ще раніше), Віталіки досі не зрозуміли нічого. Продовжують їсти фекалії. Але навіщо інших годувати - не зрозуміло.
Автор каналу «генерал СВР» відома в Москві людина. Співпрацює зі спецслужбами росіі. На 99% це і є проект спецслужб для годування українців фекаліями. Якби Валерій Соловей дійсно виніс з кабінету Путіна хоч якийсь інсайд, вже б давно сидів.
Подумай над цим, «експерт з логіки»
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 09 сер, 2024 12:16, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 11:45
Faceless написав:
Може навіть ФПВшкою вгатили по передній машині, щоб колона зупинилася, а там і Хаймарс передав привіт
по фото видно что разбитые машины стоят на обочине.
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 11:46
Напишу дуже непопулярну думку:
Всі знайомі бігають як в п'яному угарі з гаслами "коли референдум в Курську".
А я сиджу і думаю: чим ці люди відрізняються від москалів, які радувались весною 2022 окупації Херсону?
P.S. Я операцію підтримую, але має бути чітко оголошено, що це для перемовин і ми готові звільнити окуповані території одразу як звільнять наші.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 11:53
Дюрі-бачі написав:
але має бути чітко оголошено, що це для перемовин
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував події в Курській області рф. Такі операції України, яка зараз триває у Курській області рф, позитивно вплинуть на можливі переговори з росією. Про це в ефірі телемарафону заявив радник голови Офіса президента України Михайло Подоляк.
За його словами, все, що робить Україна, – це спроба прийти до справедливого миру.
«Але російська федерація, поки не отримає належних агресивних ударів у відповідь, не буде реагувати на будь-які ваші пропозиції. Перед другим Самітом миру, для того, щоб вона туди прийшла і була більш-менш адекватною, сприймала те, що відбувається, а не поводилась нахабно, як це притаманно російській зовнішній політиці, треба щоб три інструменти примусу працювали. От сьогодні ми бачимо, що поступово збільшується ефективність інструменту під назвою »бойові дії України в зоні ведення бойових дій", - зазначив Подоляк.
Він підкреслив, що додаткові втрати росіян у живій силі, техніці, а крім того, ще й втрата територій будуть підвищувати ціну війни для рф, а це буде впливати на те, як вони усвідомлюють цю війну.
«Сьогодні вони мають війну, яка поступово йде вглиб рф. Чи буде це їх лякати? Так. Чи реагують вони на щось інше, окрім страху? Ні», - сказав Подоляк.
Він зазначив, що будь-який компроміс рф сприймає як слабкість опонента і готовність стати перед нею на коліна. Тільки тоді, коли війна йде не за планом росії, вона готова йти на якісь компроміси, наголосив Подоляк.
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 12:10
Дюрі-бачі написав:
Напишу дуже непопулярну думку:
Всі знайомі бігають як в п'яному угарі з гаслами "коли референдум в Курську".
А я сиджу і думаю: чим ці люди відрізняються від москалів, які радувались весною 2022 окупації Херсону?
P.S. Я операцію підтримую, але має бути чітко оголошено, що це для перемовин і ми готові звільнити окуповані території одразу як звільнять наші.
Может тем, что не мы начали эту войну? Не?
А успешность операции определяется, в огромной мере, отсутствием широкого освещения планов и целей.
И так война почти полностью проходит в прямом эфире. Не стоит требовать усугубления.
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 12:11
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 12:15
Успіх написав:
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 12:18
Успіх написав:
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привет лопатам!
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 12:21
Сибарит написав: Дюрі-бачі написав:
Напишу дуже непопулярну думку:
Всі знайомі бігають як в п'яному угарі з гаслами "коли референдум в Курську".
А я сиджу і думаю: чим ці люди відрізняються від москалів, які радувались весною 2022 окупації Херсону?
P.S. Я операцію підтримую, але має бути чітко оголошено, що це для перемовин і ми готові звільнити окуповані території одразу як звільнять наші.
Может тем, что не мы начали эту войну? Не?
А успешность операции определяется, в огромной мере, отсутствием широкого освещения планов и целей.
И так война почти полностью проходит в прямом эфире. Не стоит требовать усугубления.
Несправедливое насилие может побороть только справедливое насилие.
Гуманизм здесь не работает.
Мочить их в сортирах или на их территории - благословенное дело
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