Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував події в Курській області рф. Такі операції України, яка зараз триває у Курській області рф, позитивно вплинуть на можливі переговори з росією. Про це в ефірі телемарафону заявив радник голови Офіса президента України Михайло Подоляк.



За його словами, все, що робить Україна, – це спроба прийти до справедливого миру.



«Але російська федерація, поки не отримає належних агресивних ударів у відповідь, не буде реагувати на будь-які ваші пропозиції. Перед другим Самітом миру, для того, щоб вона туди прийшла і була більш-менш адекватною, сприймала те, що відбувається, а не поводилась нахабно, як це притаманно російській зовнішній політиці, треба щоб три інструменти примусу працювали. От сьогодні ми бачимо, що поступово збільшується ефективність інструменту під назвою »бойові дії України в зоні ведення бойових дій", - зазначив Подоляк.



Він підкреслив, що додаткові втрати росіян у живій силі, техніці, а крім того, ще й втрата територій будуть підвищувати ціну війни для рф, а це буде впливати на те, як вони усвідомлюють цю війну.



«Сьогодні вони мають війну, яка поступово йде вглиб рф. Чи буде це їх лякати? Так. Чи реагують вони на щось інше, окрім страху? Ні», - сказав Подоляк.



Він зазначив, що будь-який компроміс рф сприймає як слабкість опонента і готовність стати перед нею на коліна. Тільки тоді, коли війна йде не за планом росії, вона готова йти на якісь компроміси, наголосив Подоляк.