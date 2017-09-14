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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9389939093919392

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 44
Від 3 до 6 місяців
16%
7
Від 6 до 12 місяців
20%
9
Від 1 до 1,5 року
18%
8
Від 1,5 до 2 років
5%
2
Від 2 до 2,5 років
9%
4
Від 2,5 до 3 років
5%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
25%
11
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 12:44

  Дюрі-бачі написав:P.S. Я операцію підтримую, але має бути чітко оголошено, що це для перемовин і ми готові звільнити окуповані території одразу як звільнять наші.

Щось ви там трохи засиділись на місці, може треба трохи вийти на вулицю і розвіятись?
Йде війна, до чого тут дивитись на території, ми що завоювали обласний центр чи велику територію? Оголосили цю територію "новим регіоном" і провели "референдум"?

Кринки всі пам'ятають? Так ось захоплення Суджи і околиць є фактично операція Кринки 2.

Ми відтягнемо їх сили і скільки буде можливість будемо знищувати на підступах війська, які будуть йти звільняти "ісконно русскиє зємлі".

Тому і Захід підтримав нас, бо це реально дрібниця з точки зору правил ведення війни.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 12:50

  somilitark написав:
  Дюрі-бачі написав:P.S. Я операцію підтримую, але має бути чітко оголошено, що це для перемовин і ми готові звільнити окуповані території одразу як звільнять наші.

Щось ви там трохи засиділись на місці, може треба трохи вийти на вулицю і розвіятись?
Йде війна, до чого тут дивитись на території, ми що завоювали обласний центр чи велику територію? Оголосили цю територію "новим регіоном" і провели "референдум"?

Кринки всі пам'ятають? Так ось захоплення Суджи і околиць є фактично операція Кринки 2.

Ми відтягнемо їх сили і скільки буде можливість будемо знищувати на підступах війська, які будуть йти звільняти "ісконно русскиє зємлі".

Тому і Захід підтримав нас, бо це реально дрібниця з точки зору правил ведення війни.

Кринки 2 для захоплення Криму через Орлов?
flyman
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