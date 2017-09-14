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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 12:44
Дюрі-бачі написав:
P.S. Я операцію підтримую, але має бути чітко оголошено, що це для перемовин і ми готові звільнити окуповані території одразу як звільнять наші.
Щось ви там трохи засиділись на місці, може треба трохи вийти на вулицю і розвіятись?
Йде війна, до чого тут дивитись на території, ми що завоювали обласний центр чи велику територію? Оголосили цю територію "новим регіоном" і провели "референдум"?
Кринки всі пам'ятають? Так ось захоплення Суджи і околиць є фактично операція Кринки 2.
Ми відтягнемо їх сили і скільки буде можливість будемо знищувати на підступах війська, які будуть йти звільняти "ісконно русскиє зємлі".
Тому і Захід підтримав нас, бо це реально дрібниця з точки зору правил ведення війни.
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somilitark
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 12:50
somilitark написав: Дюрі-бачі написав:
P.S. Я операцію підтримую, але має бути чітко оголошено, що це для перемовин і ми готові звільнити окуповані території одразу як звільнять наші.
Щось ви там трохи засиділись на місці, може треба трохи вийти на вулицю і розвіятись?
Йде війна, до чого тут дивитись на території, ми що завоювали обласний центр чи велику територію? Оголосили цю територію "новим регіоном" і провели "референдум"?
Кринки всі пам'ятають? Так ось захоплення Суджи і околиць є фактично операція Кринки 2.
Ми відтягнемо їх сили і скільки буде можливість будемо знищувати на підступах війська, які будуть йти звільняти "ісконно русскиє зємлі".
Тому і Захід підтримав нас, бо це реально дрібниця з точки зору правил ведення війни.
Кринки 2 для захоплення Криму через Орлов?
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flyman
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