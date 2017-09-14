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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9389939093919392

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 45
Від 3 до 6 місяців
18%
8
Від 6 до 12 місяців
20%
9
Від 1 до 1,5 року
18%
8
Від 1,5 до 2 років
4%
2
Від 2 до 2,5 років
9%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 12:44

  Дюрі-бачі написав:P.S. Я операцію підтримую, але має бути чітко оголошено, що це для перемовин і ми готові звільнити окуповані території одразу як звільнять наші.

Щось ви там трохи засиділись на місці, може треба трохи вийти на вулицю і розвіятись?
Йде війна, до чого тут дивитись на території, ми що завоювали обласний центр чи велику територію? Оголосили цю територію "новим регіоном" і провели "референдум"?

Кринки всі пам'ятають? Так ось захоплення Суджи і околиць є фактично операція Кринки 2.

Ми відтягнемо їх сили і скільки буде можливість будемо знищувати на підступах війська, які будуть йти звільняти "ісконно русскиє зємлі".

Тому і Захід підтримав нас, бо це реально дрібниця з точки зору правил ведення війни.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 12:50

  somilitark написав:
  Дюрі-бачі написав:P.S. Я операцію підтримую, але має бути чітко оголошено, що це для перемовин і ми готові звільнити окуповані території одразу як звільнять наші.

Щось ви там трохи засиділись на місці, може треба трохи вийти на вулицю і розвіятись?
Йде війна, до чого тут дивитись на території, ми що завоювали обласний центр чи велику територію? Оголосили цю територію "новим регіоном" і провели "референдум"?

Кринки всі пам'ятають? Так ось захоплення Суджи і околиць є фактично операція Кринки 2.

Ми відтягнемо їх сили і скільки буде можливість будемо знищувати на підступах війська, які будуть йти звільняти "ісконно русскиє зємлі".

Тому і Захід підтримав нас, бо це реально дрібниця з точки зору правил ведення війни.

Кринки 2 для захоплення Криму через Орлов?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:16

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Десь за годину - їду на 2 тижні копати - в піхоту!

Все буде добре!
Все буде Успіх!
Все буде Україна!© :D

привет лопатам!

Поступили деталі:
500м
Думав до орків...
Та ні, ще не так кепсько :) до першої лінії піхоти))
А від першої лінії скільки? Ще 300?

Я уточню і потім напишу...
Якщо буде зв'язок.

Всім заброньованим - щастя, здоров'я, і успіхів! :D
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:22

Успіх

Успих ,бережи себе !
Удачи !
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:31

  somilitark написав:
Кринки всі пам'ятають? Так ось захоплення Суджи і околиць є фактично операція Кринки 2.


зовсім не схоже. кринки - маленький пятачок із супер складною, майже неможливою логістикою. а тут прохід лінії оборони та вихід на оперативний простір з нормальними дорогами і незруйнованими містами.

зи. дуже хотілося б щоб хлопці вивезли всі корчі які зможуть :) сподіваюсь начальство не просто закриє очі, а поставить це діло на потік
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 14:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:P.S. Я операцію підтримую, але має бути чітко оголошено, що це для перемовин і ми готові звільнити окуповані території одразу як звільнять наші.

ні блін, ми хочемо приєднати Курську область до України, а Курська АЕС - буде заміною знищеній рашистами генерації.

Звичайно, що ніяких референдумів не буде, Україні чужі території не треба, тільки повернути своє. Операція в Курській області, у разі продовження успіху, як мінімум заставить ворога перекинути резерви з інших напрямків, а як максимум, захоплені території можна буде обміняти на українські, окуповані рашистами.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 14:04

  thenewepic написав:
  Дюрі-бачі написав:P.S. Я операцію підтримую, але має бути чітко оголошено, що це для перемовин і ми готові звільнити окуповані території одразу як звільнять наші.

ні блін, ми хочемо приєднати Курську область до України, а Курська АЕС - буде заміною знищеній рашистами генерації.

Звичайно, що ніяких референдумів не буде, Україні чужі території не треба, тільки повернути своє. Операція в Курській області, у разі продовження успіху, як мінімум заставить ворога перекинути резерви з інших напрямків, а як максимум, захоплені території можна буде обміняти на українські, окуповані рашистами.

а якщо зроблять вигляд, що нафіг нада, що тоді?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 14:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а якщо зроблять вигляд, що нафіг нада, що тоді?

це не Київщина і не Харківщина, "жест доброї волі" тут не оцінять свої ж. Тому не треба хвилюватися, не зроблять вигляд.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 14:32

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Десь за годину - їду на 2 тижні копати - в піхоту!

Все буде добре!
Все буде Успіх!
Все буде Україна!© :D

привет лопатам!

Поступили деталі:
500м
Думав до орків...
Та ні, ще не так кепсько :) до першої лінії піхоти))
А від першої лінії скільки? Ще 300?

Я уточню і потім напишу...
Якщо буде зв'язок.
:D

850))))
на такій відстані не копають , схоже тебе як штурмовика везуть
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️У Київській області виявили понад 4,7 млн євро в багажнику: нові деталі у справі про постачання продуктів у Міноборони

Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла.

Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ.

Неустойчивая психика
Бетон
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  #<1 ... 9389939093919392
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