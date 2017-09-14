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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 12:44
Дюрі-бачі написав:
P.S. Я операцію підтримую, але має бути чітко оголошено, що це для перемовин і ми готові звільнити окуповані території одразу як звільнять наші.
Щось ви там трохи засиділись на місці, може треба трохи вийти на вулицю і розвіятись?
Йде війна, до чого тут дивитись на території, ми що завоювали обласний центр чи велику територію? Оголосили цю територію "новим регіоном" і провели "референдум"?
Кринки всі пам'ятають? Так ось захоплення Суджи і околиць є фактично операція Кринки 2.
Ми відтягнемо їх сили і скільки буде можливість будемо знищувати на підступах війська, які будуть йти звільняти "ісконно русскиє зємлі".
Тому і Захід підтримав нас, бо це реально дрібниця з точки зору правил ведення війни.
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 12:50
somilitark написав: Дюрі-бачі написав:
P.S. Я операцію підтримую, але має бути чітко оголошено, що це для перемовин і ми готові звільнити окуповані території одразу як звільнять наші.
Щось ви там трохи засиділись на місці, може треба трохи вийти на вулицю і розвіятись?
Йде війна, до чого тут дивитись на території, ми що завоювали обласний центр чи велику територію? Оголосили цю територію "новим регіоном" і провели "референдум"?
Кринки всі пам'ятають? Так ось захоплення Суджи і околиць є фактично операція Кринки 2.
Ми відтягнемо їх сили і скільки буде можливість будемо знищувати на підступах війська, які будуть йти звільняти "ісконно русскиє зємлі".
Тому і Захід підтримав нас, бо це реально дрібниця з точки зору правил ведення війни.
Кринки 2 для захоплення Криму через Орлов?
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flyman
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:16
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Десь за годину - їду на 2 тижні копати - в піхоту!
Все буде добре!
Все буде Успіх!
Все буде Україна!©
привет лопатам!
Поступили деталі:
500м
Думав до орків...
Та ні, ще не так кепсько
до першої лінії піхоти))
А від першої лінії скільки? Ще 300?
Я уточню і потім напишу...
Якщо буде зв'язок.
Всім заброньованим - щастя, здоров'я, і успіхів!
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:22
Успіх
Успих ,бережи себе !
Удачи !
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:31
somilitark написав:
Кринки всі пам'ятають? Так ось захоплення Суджи і околиць є фактично операція Кринки 2.
зовсім не схоже. кринки - маленький пятачок із супер складною, майже неможливою логістикою. а тут прохід лінії оборони та вихід на оперативний простір з нормальними дорогами і незруйнованими містами.
зи. дуже хотілося б щоб хлопці вивезли всі корчі які зможуть
сподіваюсь начальство не просто закриє очі, а поставить це діло на потік
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 14:00
Дюрі-бачі написав:
P.S. Я операцію підтримую, але має бути чітко оголошено, що це для перемовин і ми готові звільнити окуповані території одразу як звільнять наші.
ні блін, ми хочемо приєднати Курську область до України, а Курська АЕС - буде заміною знищеній рашистами генерації.
Звичайно, що ніяких референдумів не буде, Україні чужі території не треба, тільки повернути своє. Операція в Курській області, у разі продовження успіху, як мінімум заставить ворога перекинути резерви з інших напрямків, а як максимум, захоплені території можна буде обміняти на українські, окуповані рашистами.
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 14:04
thenewepic написав: Дюрі-бачі написав:
P.S. Я операцію підтримую, але має бути чітко оголошено, що це для перемовин і ми готові звільнити окуповані території одразу як звільнять наші.
ні блін, ми хочемо приєднати Курську область до України, а Курська АЕС - буде заміною знищеній рашистами генерації.
Звичайно, що ніяких референдумів не буде, Україні чужі території не треба, тільки повернути своє. Операція в Курській області, у разі продовження успіху, як мінімум заставить ворога перекинути резерви з інших напрямків, а як максимум, захоплені території можна буде обміняти на українські, окуповані рашистами.
а якщо зроблять вигляд, що нафіг нада, що тоді?
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 14:09
flyman написав:
а якщо зроблять вигляд, що нафіг нада, що тоді?
це не Київщина і не Харківщина, "жест доброї волі" тут не оцінять свої ж. Тому не треба хвилюватися, не зроблять вигляд.
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 14:32
Успіх написав: vitaliiangel написав: Успіх написав:
Десь за годину - їду на 2 тижні копати - в піхоту!
Все буде добре!
Все буде Успіх!
Все буде Україна!©
привет лопатам!
Поступили деталі:
500м
Думав до орків...
Та ні, ще не так кепсько
до першої лінії піхоти))
А від першої лінії скільки? Ще 300?
Я уточню і потім напишу...
Якщо буде зв'язок.
850))))
на такій відстані не копають , схоже тебе як штурмовика везуть
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 14:43
❗️У Київській області виявили понад 4,7 млн євро в багажнику: нові деталі у справі про постачання продуктів у Міноборони
Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла.
Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ.
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