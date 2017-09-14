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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9390939193929393

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 45
Від 3 до 6 місяців
18%
8
Від 6 до 12 місяців
20%
9
Від 1 до 1,5 року
18%
8
Від 1,5 до 2 років
4%
2
Від 2 до 2,5 років
9%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 15:15

Banderlog

850))))
на такій відстані не копають , схоже тебе як штурмовика везуть


Успіх математику вчив небагато, може там десь нулів інша кількість.

Про перетин кордону:
https://sud.ua/uk/news/publication/3078 ... h-reestrov


Тепер мабуть відкрити Дію і довідку ОК5(7) просити не будуть. Самі побачать де працює і що отримує.
«Хантери» не обмануть більше, що вони дальнобійники, чи волонтери.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 15:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

З життя "не-ухилянтів"
https://tsn.ua/ukrayina/piv-bagazhnika- ... 37318.html
Пів багажника пакунків з євро: БЕБ виявило "чорну касу" постачальника продуктів для Міноборони (фото)

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BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 15:33

  BIGor написав:З життя "не-ухилянтів"
https://tsn.ua/ukrayina/piv-bagazhnika- ... 37318.html
Пів багажника пакунків з євро: БЕБ виявило "чорну касу" постачальника продуктів для Міноборони (фото)

Зображення

Негатив: довго крали, однозначно з відома верхівки МО
Позитив: не змогли вирішити питання вивозу за кордон.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

на фоні Курської дуги ІТ криє депресняк
https://dou.ua/forums/topic/49853/

Ого, оптимісти, зібралися ще 15 років прожити. Живу одним днем, робити прогнози вже не хочеться і не цікаво. Що буде з Україною вже також не цікаво. Най що буде, як нашій владі все одно що з нею буде, то ця країна вже приречена.

https://dou.ua/forums/topic/49853/#2864221
flyman
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