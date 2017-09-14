Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 15:15
Banderlog 850)))) на такій відстані не копають , схоже тебе як штурмовика везуть
Успіх математику вчив небагато, може там десь нулів інша кількість.
Про перетин кордону:
https://sud.ua/uk/news/publication/3078 ... h-reestrov
Тепер мабуть відкрити Дію і довідку ОК5(7) просити не будуть. Самі побачать де працює і що отримує.
«Хантери» не обмануть більше, що вони дальнобійники, чи волонтери.
Hotab
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 15:27
З життя
"не-ухилянтів" https://tsn.ua/ukrayina/piv-bagazhnika- ... 37318.html Пів багажника пакунків з євро: БЕБ виявило "чорну касу" постачальника продуктів для Міноборони (фото)
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 15:33
Негатив: довго крали, однозначно з відома верхівки МО
Позитив: не змогли вирішити питання вивозу за кордон.
Hotab
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 16:14
на фоні Курської дуги ІТ криє депресняк
https://dou.ua/forums/topic/49853/
Ого, оптимісти, зібралися ще 15 років прожити. Живу одним днем, робити прогнози вже не хочеться і не цікаво. Що буде з Україною вже також не цікаво. Най що буде, як нашій владі все одно що з нею буде, то ця країна вже приречена.
https://dou.ua/forums/topic/49853/#2864221
flyman
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