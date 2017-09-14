Ого, оптимісти, зібралися ще 15 років прожити. Живу одним днем, робити прогнози вже не хочеться і не цікаво. Що буде з Україною вже також не цікаво. Най що буде, як нашій владі все одно що з нею буде, то ця країна вже приречена.
Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Илья Абишев — об ударе по колонне в Курской области
BBC Verify подтвердила достоверность видеозаписи с последствиями удара по российской военной колонне под Рыльском в Курской области и место съёмки – возле села Октябрьское в 35 километрах от ближайшей точки границы.
Независимые исследователи насчитали на видео 14 разбитых грузовиков, в кузовах некоторых из них видны тела погибших военных. Точное число убитых неизвестно, российские и украинские источники пишут, что в колонне мог находиться личный состав численностью до батальона.
Предположительно, удар был нанесен из ракетного комплекса HIMARS боеприпасами с кассетной частью. Так как солдаты ехали не в бронемашинах, а в обычных тентованных «Уралах» и «Камазах», шансов уцелеть у них было мало.
Обстоятельства случившегося пока не раскрываются. Высокоточные ракеты РСЗО HIMARS наводятся по координатам, и попасть ими по движущейся цели довольно проблематично.
Вероятно, колонна могла сделать остановку, при этом, судя по кадрам с места события, большинство машин (за исключением двух задних) стояли очень скученно. Как бы то ни было, некоторые провоенные блогеры требуют предать военно-полевому суду командиров, отдавших приказ о перевозке личного состава в зоне боев такой плотной колонной.
О том, как быстро средства огневого поражения ВСУ реагируют на полученную ими информацию о местонахождении важных целей противника, говорилось много. Украинские разведывательные дроны непрерывно находятся в воздухе, а передача сведений, принятие решения об ударе, запуск ракет и их подлет занимают считанные секунды.
Обращает на себя внимание еще один факт: село Октябрьское находится на трассе, ведущей из Курска через Льгов в направлении Сумской области Украины. Расположенный на ней райцентр Рыльск российские околовоенные источники называют одной из потенциальных целей нового удара украинской армии, которая, по их данным, сосредоточила крупные силы на этом направлении по ту сторону границы.
Переброска довольно крупных подкреплений в район Рыльска говорит о том, что российское командование считает такую угрозу достаточно серьезной.
При прогнозуванні майбутнього завжди в полі зору з’являється так званий інерційний сценарій — найбільш ймовірний сценарій, який настає, якщо суб’єкти нічого не роблять, аби перейти на інші, кращі, бажаніші, менш імовірні сценарії, які потребують активного втручання. ... Особливість інерційних сценаріїв ... завжди полягає в тому, що вони сформовані трендами, які дуже добре проглядаються. ... Зазвичай інерційний сценарій нікому не подобається, викликає відразу й огиду. Для того він й існує, щоб мотивувати до його відвернення. Адже хороші (бажані) сценарії потребують наполегливих та скоординованих зусиль активної меншості — тих соціальних сил, які здатні подивитися в майбутнє й діяти заради його поліпшення. Активна меншість завжди визначає напрямок розвитку, а пасивна більшість — його швидкість. Але активна меншість може бути виснажена, розпорошена, розколота, обезголовлена, принижена, витіснена з публічного простору. І тоді інерційний сценарій майбутнього розгортається так, як його формують потужні тренди сьогодення.
Hotab написав:Коваленко висунув думку, що там вдала локація (між двох річок , які прикривають фланги) і тому можливо це буде нова буферна зона на тривалий час. Типу як кацапи зробили на нашій території під Харковом.
не знаю хто такий коваленко, якийсь псевдо експерт? я думав сенс форуму в тому щоб виражати свої думки і почути фідбек )) але зараз такі часи що думати не треба - головне знайти "експерта" щоб він думав і генерував рішення )) тому і ШІ буде стрімко розвиватись - бо люди лінуються і тупіють.
це твої проблеми, що ти не знаєш - а я читаю zloy_odessit ще з ЖЖ. й ти невипадково накидаєш на нього, насправді знаєш, хто це
є різниця між просто думками й думками спеціаліста. я можу щось сказати по фінансам, а з приводу воєнних дій почитає таки експертів. питання, як відрізнити реальних експертів від peacedoorball. я вмію. а ти схоже ні. по всіх питаннях маєш власну думку. але поки не зрозумів, чи є тема, де ти розбираєшся а так "пиши исчо аффтар"
Дюрі-бачі написав:Напишу дуже непопулярну думку: Всі знайомі бігають як в п'яному угарі з гаслами "коли референдум в Курську". А я сиджу і думаю: чим ці люди відрізняються від москалів, які радувались весною 2022 окупації Херсону? P.S. Я операцію підтримую, але має бути чітко оголошено, що це для перемовин і ми готові звільнити окуповані території одразу як звільнять наші.
Ещё неделю в народе будет эйфория, наполеоновские планы... Я не говорю что Курский фронт это плохо. Может пару полков с Донбасса кацапы снимут. Курская дуга операция в меньшей мере военная в большей психологическая.