Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:03

Захопливі історії...



Бувають і суперзахопливі.

Тим паче на тлі перегонів в Штатах успішні дії Неньки вкрай необхідні демократичній партії. Як мінімум, для того, щоби в Трампа не було чим дорікали демам або було менше підстав для цих дорікань.



Імхо. Весь світ відчув перемогу Камали... Тому все повернулося на свої місця (після пострілу в Трампа, коли доля дала йому вдачу і майже перемогу на виборах). І в нас теж - до останнього верби.

Довго і нудно, але потужно і за велику ціну Україна буде прямувати до перемоги (перемоги у форматі - звільнення останньої верби). Поки так.



Свій внесок в захопливі історії повинні внести ще Ф-16-ті.

Да і рашковани стенають, що в нас під кордоном є резерви для ще однієї операції. Резерви, які не були задіяні для поширення прориву далі.