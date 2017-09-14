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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 939293939394939593969397>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 45
Від 3 до 6 місяців
18%
8
Від 6 до 12 місяців
20%
9
Від 1 до 1,5 року
18%
8
Від 1,5 до 2 років
4%
2
Від 2 до 2,5 років
9%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 17:47

  Дюрі-бачі написав:Напишу дуже непопулярну думку:
Всі знайомі бігають як в п'яному угарі з гаслами "коли референдум в Курську".
А я сиджу і думаю: чим ці люди відрізняються від москалів, які радувались весною 2022 окупації Херсону?
P.S. Я операцію підтримую, але має бути чітко оголошено, що це для перемовин і ми готові звільнити окуповані території одразу як звільнять наші.


А мне интересен вот какой аспект - когда Белгородскую область захватывало РДК - это было как бы внутрироссийская проблема и подавалась как "марш настоящих россиян" или как там, короче Украина была не при чем. Сейчас уже так не подается - и соответственно возникает вопрос применения Женевской конвенции обязывающей оккупанта заботиться об окуупированной территории - снабжать продовольствием, устанавливать временные органы власти, организовывать работу школ-садиков-больниц, выдавать документы (ну там свидетельства о рождении, о смерти и т.п. - а у нас же в рамках декоммунизации небось и дипломированных переводчиков с русского уже не осталось наверное) - https://www.un.org/ru/documents/decl_co ... n_33.shtml. Короче сейчас это тот еще головняк из чего я делаю вывод что скоро уйдут назад.
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 17:54

  Бетон написав:❗️У Київській області виявили понад 4,7 млн євро в багажнику: нові деталі у справі про постачання продуктів у Міноборони

Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла.

Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ.

Неустойчивая психика

Я тебе помогу.
Деньги везлись в качестве донатов в фонд Сергея Притулы
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:03

Захопливі історії...

Бувають і суперзахопливі.
Тим паче на тлі перегонів в Штатах успішні дії Неньки вкрай необхідні демократичній партії. Як мінімум, для того, щоби в Трампа не було чим дорікали демам або було менше підстав для цих дорікань.

Імхо. Весь світ відчув перемогу Камали... Тому все повернулося на свої місця (після пострілу в Трампа, коли доля дала йому вдачу і майже перемогу на виборах). І в нас теж - до останнього верби.
Довго і нудно, але потужно і за велику ціну Україна буде прямувати до перемоги (перемоги у форматі - звільнення останньої верби). Поки так.

Свій внесок в захопливі історії повинні внести ще Ф-16-ті.
Да і рашковани стенають, що в нас під кордоном є резерви для ще однієї операції. Резерви, які не були задіяні для поширення прориву далі.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 09 сер, 2024 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Путин, помоги нам! Под Курском ад! Власть сбежала! По телевизору одна ложь!" В России паника

pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:05

  flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/49853/

Ого, оптимісти, зібралися ще 15 років прожити. Живу одним днем, робити прогнози вже не хочеться і не цікаво. Що буде з Україною вже також не цікаво. Най що буде, як нашій владі все одно що з нею буде, то ця країна вже приречена.

https://dou.ua/forums/topic/49853/#2864221

Коментарі про бачення майбутнього від реальних людей з галузі ІТ вражають.
Там майже всі коментарі один песимістичніше іншого.
Цікаво чи є щось подібне щодо України через 15 років від працівників інших галузей?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:15

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/49853/

Ого, оптимісти, зібралися ще 15 років прожити. Живу одним днем, робити прогнози вже не хочеться і не цікаво. Що буде з Україною вже також не цікаво. Най що буде, як нашій владі все одно що з нею буде, то ця країна вже приречена.

https://dou.ua/forums/topic/49853/#2864221

Коментарі про бачення майбутнього від реальних людей з галузі ІТ вражають.
Там майже всі коментарі один песимістичніше іншого.
Цікаво чи є щось подібне щодо України через 15 років від працівників інших галузей?

Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:22

  pesikot написав:
  _Mykola_ написав:
  flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/49853/

Ого, оптимісти, зібралися ще 15 років прожити. Живу одним днем, робити прогнози вже не хочеться і не цікаво. Що буде з Україною вже також не цікаво. Най що буде, як нашій владі все одно що з нею буде, то ця країна вже приречена.

https://dou.ua/forums/topic/49853/#2864221

Коментарі про бачення майбутнього від реальних людей з галузі ІТ вражають.
Там майже всі коментарі один песимістичніше іншого.
Цікаво чи є щось подібне щодо України через 15 років від працівників інших галузей?

Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі

Україна через 15 років

Всі війни рано чи пізно закінчуються, після ночі приходить світанок, а після зими настає весна.

Отже, якою ви бачите Україну через 15 років, коли в країні вже давно буде стабільний мир, і країна вже декілька років, як буде в НАТО та ЄС?

Як би Ви відповіли на таке питання?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:23

  pesikot написав:
  _Mykola_ написав:
  flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/49853/

Ого, оптимісти, зібралися ще 15 років прожити. Живу одним днем, робити прогнози вже не хочеться і не цікаво. Що буде з Україною вже також не цікаво. Най що буде, як нашій владі все одно що з нею буде, то ця країна вже приречена.

https://dou.ua/forums/topic/49853/#2864221

Коментарі про бачення майбутнього від реальних людей з галузі ІТ вражають.
Там майже всі коментарі один песимістичніше іншого.
Цікаво чи є щось подібне щодо України через 15 років від працівників інших галузей?

Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі

Накидай своє бачення широкого мислення більшості сільських бухгалтерів.
Тільки не так, як з баченням формату закінчення війни -- перелік, які варіанти ти не бачиш.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Імхо. Весь світ відчув перемогу Камали...

Выберут Камалу будет как в "Не смотрите наверх!", выберут Трампа то как в "Мертвая зона". Думаю что в крипту вкладываться смысоа нет :)
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:32

  _Mykola_ написав:Україна через 15 років

Всі війни рано чи пізно закінчуються, після ночі приходить світанок, а після зими настає весна.

Отже, якою ви бачите Україну через 15 років, коли в країні вже давно буде стабільний мир, і країна вже декілька років, як буде в НАТО та ЄС?[/url]

Як би Ви відповіли на таке питання?

Тут не менш важлива аргументація свого бачення.
І наголос-уточнення --- предметом є не якою я хочу бачити Україну через 15 років, а предметом є -- бачення якою вона стане через 15 років.

Країна-фортеця...
Бо такою її бажають бачити партнери (ігнорити інтереси яких Україна апріорі не в стані і не може собі дозволити), а також об'єктивні умови і стан, в яких Україна знаходиться.
detroytred
 
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