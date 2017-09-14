Дюрі-бачі написав:Напишу дуже непопулярну думку: Всі знайомі бігають як в п'яному угарі з гаслами "коли референдум в Курську". А я сиджу і думаю: чим ці люди відрізняються від москалів, які радувались весною 2022 окупації Херсону? P.S. Я операцію підтримую, але має бути чітко оголошено, що це для перемовин і ми готові звільнити окуповані території одразу як звільнять наші.
А мне интересен вот какой аспект - когда Белгородскую область захватывало РДК - это было как бы внутрироссийская проблема и подавалась как "марш настоящих россиян" или как там, короче Украина была не при чем. Сейчас уже так не подается - и соответственно возникает вопрос применения Женевской конвенции обязывающей оккупанта заботиться об окуупированной территории - снабжать продовольствием, устанавливать временные органы власти, организовывать работу школ-садиков-больниц, выдавать документы (ну там свидетельства о рождении, о смерти и т.п. - а у нас же в рамках декоммунизации небось и дипломированных переводчиков с русского уже не осталось наверное) - https://www.un.org/ru/documents/decl_co ... n_33.shtml. Короче сейчас это тот еще головняк из чего я делаю вывод что скоро уйдут назад.
Бувають і суперзахопливі. Тим паче на тлі перегонів в Штатах успішні дії Неньки вкрай необхідні демократичній партії. Як мінімум, для того, щоби в Трампа не було чим дорікали демам або було менше підстав для цих дорікань.
Імхо. Весь світ відчув перемогу Камали... Тому все повернулося на свої місця (після пострілу в Трампа, коли доля дала йому вдачу і майже перемогу на виборах). І в нас теж - до останнього верби. Довго і нудно, але потужно і за велику ціну Україна буде прямувати до перемоги (перемоги у форматі - звільнення останньої верби). Поки так.
Свій внесок в захопливі історії повинні внести ще Ф-16-ті. Да і рашковани стенають, що в нас під кордоном є резерви для ще однієї операції. Резерви, які не були задіяні для поширення прориву далі.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 09 сер, 2024 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Ого, оптимісти, зібралися ще 15 років прожити. Живу одним днем, робити прогнози вже не хочеться і не цікаво. Що буде з Україною вже також не цікаво. Най що буде, як нашій владі все одно що з нею буде, то ця країна вже приречена.
Коментарі про бачення майбутнього від реальних людей з галузі ІТ вражають. Там майже всі коментарі один песимістичніше іншого. Цікаво чи є щось подібне щодо України через 15 років від працівників інших галузей?
Ого, оптимісти, зібралися ще 15 років прожити. Живу одним днем, робити прогнози вже не хочеться і не цікаво. Що буде з Україною вже також не цікаво. Най що буде, як нашій владі все одно що з нею буде, то ця країна вже приречена.
Коментарі про бачення майбутнього від реальних людей з галузі ІТ вражають. Там майже всі коментарі один песимістичніше іншого. Цікаво чи є щось подібне щодо України через 15 років від працівників інших галузей?
Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі
Ого, оптимісти, зібралися ще 15 років прожити. Живу одним днем, робити прогнози вже не хочеться і не цікаво. Що буде з Україною вже також не цікаво. Най що буде, як нашій владі все одно що з нею буде, то ця країна вже приречена.
Коментарі про бачення майбутнього від реальних людей з галузі ІТ вражають. Там майже всі коментарі один песимістичніше іншого. Цікаво чи є щось подібне щодо України через 15 років від працівників інших галузей?
Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі
Ого, оптимісти, зібралися ще 15 років прожити. Живу одним днем, робити прогнози вже не хочеться і не цікаво. Що буде з Україною вже також не цікаво. Най що буде, як нашій владі все одно що з нею буде, то ця країна вже приречена.
Коментарі про бачення майбутнього від реальних людей з галузі ІТ вражають. Там майже всі коментарі один песимістичніше іншого. Цікаво чи є щось подібне щодо України через 15 років від працівників інших галузей?
Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі
Накидай своє бачення широкого мислення більшості сільських бухгалтерів. Тільки не так, як з баченням формату закінчення війни -- перелік, які варіанти ти не бачиш.