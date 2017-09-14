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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:34
Начхати на нитіків, їх завжди було повно. Айтішники ще непогано живуть, але все рівно ниють. В Україні все буде добре через 15 років. Потенціалу у нас багато, гляньте лиш медальний залік олімпіади - Польща зараз в набагато кращих умовах, а пасеться далеко позаду нас. Ми навіть вище Бразилії, Іспанії і багатьох "жирних" країнах. Тож я думаю і в інших аспектах наздоженемо всіх
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The_Rebel
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:37
Прокоментую ... трішки
[sarcasm on]
30 років нічого не створено ? Really ? ... блядь ... створена ціла галузь в якій заробляють непогані гроші.
Не створено ? А де ж вони всі тоді працюють і заробляють гроші ?
[sarcasm off]
А про 15 років ... це повна дурість, ніхто не може сказати, як все буде виглядати через 15 років
Це питання, накшталт питання HR - ким ви бачите себе в нашій компанії через 5 років
Тому я і кажу, що вузьке мислення і повне нерозуміння, що відбувається
І в профессійному сенсі це також є в ІТ
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pesikot
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:38
pesikot написав:
Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі
pesikotти ти хіба не дев в EPAM?
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UA
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:39
The_Rebel написав:
Начхати на нитіків, їх завжди було повно. Айтішники ще непогано живуть, але все рівно ниють. В Україні все буде добре через 15 років. Потенціалу у нас багато, гляньте лиш медальний залік олімпіади - Польща зараз в набагато кращих умовах, а пасеться далеко позаду нас.
ну давайте ещё процент мобилизированных сравним
- к будущему страны ровно так же никакого отношения не имеет, но по этому показателю страна впереди планеты всей...
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_hunter
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:42
pesikot написав:
"Путин, помоги нам! Под Курском ад! Власть сбежала! По телевизору одна ложь!" В России паника
Зато "поддерживают сво, мужья защищают Донбасс, путин хороший, местные бояре плохие". Критичного мислення та причинно-наслідкових зв'язків - нуль. І так у всіх відео - максимум проклинають місцеву адміністрацію, хоча не вона ж свою починала
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The_Rebel
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:45
The_Rebel написав: pesikot написав:
"Путин, помоги нам! Под Курском ад! Власть сбежала! По телевизору одна ложь!" В России паника
Зато "поддерживают сво, мужья защищают Донбасс, путин хороший, местные бояре плохие". Критичного мислення та причинно-наслідкових зв'язків - нуль. І так у всіх відео - максимум проклинають місцеву адміністрацію, хоча не вона ж свою починала
*Зато "поддерживают сво, мужья защищают Донбасс, путин хороший, местные бояре плохие".* --- тільки це має значення.
Причини пофіг. Вони не відміняють наслідку.
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detroytred
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:48
pesikot написав:
Прокоментую ... трішки
[sarcasm on]
30 років нічого не створено ? Really ? ... блядь ... створена ціла галузь в якій заробляють непогані гроші.
Не створено ? А де ж вони всі тоді працюють і заробляють гроші ?
[sarcasm off]
А про 15 років ... це повна дурість, ніхто не може сказати, як все буде виглядати через 15 років
Це питання, накшталт питання HR - ким ви бачите себе в нашій компанії через 5 років
Тому я і кажу, що вузьке мислення і повне нерозуміння, що відбувається
І в профессійному сенсі це також є в ІТ
створена тому що держава не лізла своїми ефективними менеджерами, а як тільки влізла, то ріст пішов як не в себе
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 09 сер, 2024 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:48
detroytred
Уже трохи підтошнює чути про країну-фортецю) Ну фортеця, так фортеця, але тоді і плюшки мають бути відповідні.
П.с. А якщо наступного разу росія вирішить піти північним шляхом? То хто там буде фортецею - Естонія чи Литва?
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:50
The_Rebel написав:detroytred
Уже трохи підтошнює чути про країну-фортецю) Ну фортеця, так фортеця, але тоді і плюшки мають бути відповідні.
П.с. А якщо наступного разу росія вирішить піти північним шляхом? То хто там буде фортецею - Естонія чи Литва?
детроєд на бюджетовимядоільному апараті оперетором з відповідним ВОС
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:52
UA написав: pesikot написав:
Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі
pesikotти ти хіба не дев в EPAM?
Ніт
Я ж сільський бухгалтер україни )
про ЕРАМ чув, з новин
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