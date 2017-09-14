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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93939394939593969397>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 45
Від 3 до 6 місяців
18%
8
Від 6 до 12 місяців
20%
9
Від 1 до 1,5 року
18%
8
Від 1,5 до 2 років
4%
2
Від 2 до 2,5 років
9%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:34

  flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/49853/

Ого, оптимісти, зібралися ще 15 років прожити. Живу одним днем, робити прогнози вже не хочеться і не цікаво. Що буде з Україною вже також не цікаво. Най що буде, як нашій владі все одно що з нею буде, то ця країна вже приречена.

https://dou.ua/forums/topic/49853/#2864221

Начхати на нитіків, їх завжди було повно. Айтішники ще непогано живуть, але все рівно ниють. В Україні все буде добре через 15 років. Потенціалу у нас багато, гляньте лиш медальний залік олімпіади - Польща зараз в набагато кращих умовах, а пасеться далеко позаду нас. Ми навіть вище Бразилії, Іспанії і багатьох "жирних" країнах. Тож я думаю і в інших аспектах наздоженемо всіх
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:37

  _Mykola_ написав:
  pesikot написав:Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі

Україна через 15 років

Всі війни рано чи пізно закінчуються, після ночі приходить світанок, а після зими настає весна.

Отже, якою ви бачите Україну через 15 років, коли в країні вже давно буде стабільний мир, і країна вже декілька років, як буде в НАТО та ЄС?

Як би Ви відповіли на таке питання?

Прокоментую ... трішки

[sarcasm on]
30 років нічого не створено ? Really ? ... блядь ... створена ціла галузь в якій заробляють непогані гроші.
Не створено ? А де ж вони всі тоді працюють і заробляють гроші ?
[sarcasm off]

А про 15 років ... це повна дурість, ніхто не може сказати, як все буде виглядати через 15 років

Це питання, накшталт питання HR - ким ви бачите себе в нашій компанії через 5 років

Тому я і кажу, що вузьке мислення і повне нерозуміння, що відбувається
І в профессійному сенсі це також є в ІТ
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:38

  pesikot написав:Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі

pesikotти ти хіба не дев в EPAM?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:39

  The_Rebel написав:
  flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/49853/

Ого, оптимісти, зібралися ще 15 років прожити. Живу одним днем, робити прогнози вже не хочеться і не цікаво. Що буде з Україною вже також не цікаво. Най що буде, як нашій владі все одно що з нею буде, то ця країна вже приречена.

https://dou.ua/forums/topic/49853/#2864221

Начхати на нитіків, їх завжди було повно. Айтішники ще непогано живуть, але все рівно ниють. В Україні все буде добре через 15 років. Потенціалу у нас багато, гляньте лиш медальний залік олімпіади - Польща зараз в набагато кращих умовах, а пасеться далеко позаду нас.

ну давайте ещё процент мобилизированных сравним :D - к будущему страны ровно так же никакого отношения не имеет, но по этому показателю страна впереди планеты всей...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:42

  pesikot написав:
"Путин, помоги нам! Под Курском ад! Власть сбежала! По телевизору одна ложь!" В России паника


Зато "поддерживают сво, мужья защищают Донбасс, путин хороший, местные бояре плохие". Критичного мислення та причинно-наслідкових зв'язків - нуль. І так у всіх відео - максимум проклинають місцеву адміністрацію, хоча не вона ж свою починала
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:45

  The_Rebel написав:
  pesikot написав:
"Путин, помоги нам! Под Курском ад! Власть сбежала! По телевизору одна ложь!" В России паника


Зато "поддерживают сво, мужья защищают Донбасс, путин хороший, местные бояре плохие". Критичного мислення та причинно-наслідкових зв'язків - нуль. І так у всіх відео - максимум проклинають місцеву адміністрацію, хоча не вона ж свою починала


*Зато "поддерживают сво, мужья защищают Донбасс, путин хороший, местные бояре плохие".* --- тільки це має значення.
Причини пофіг. Вони не відміняють наслідку.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:48

  pesikot написав:
  _Mykola_ написав:
  pesikot написав:Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі

Україна через 15 років

Всі війни рано чи пізно закінчуються, після ночі приходить світанок, а після зими настає весна.

Отже, якою ви бачите Україну через 15 років, коли в країні вже давно буде стабільний мир, і країна вже декілька років, як буде в НАТО та ЄС?

Як би Ви відповіли на таке питання?

Прокоментую ... трішки

[sarcasm on]
30 років нічого не створено ? Really ? ... блядь ... створена ціла галузь в якій заробляють непогані гроші.
Не створено ? А де ж вони всі тоді працюють і заробляють гроші ?
[sarcasm off]

А про 15 років ... це повна дурість, ніхто не може сказати, як все буде виглядати через 15 років

Це питання, накшталт питання HR - ким ви бачите себе в нашій компанії через 5 років

Тому я і кажу, що вузьке мислення і повне нерозуміння, що відбувається
І в профессійному сенсі це також є в ІТ

створена тому що держава не лізла своїми ефективними менеджерами, а як тільки влізла, то ріст пішов як не в себе
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 09 сер, 2024 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:48

detroytred
Уже трохи підтошнює чути про країну-фортецю) Ну фортеця, так фортеця, але тоді і плюшки мають бути відповідні.
П.с. А якщо наступного разу росія вирішить піти північним шляхом? То хто там буде фортецею - Естонія чи Литва?
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:50

  The_Rebel написав:detroytred
Уже трохи підтошнює чути про країну-фортецю) Ну фортеця, так фортеця, але тоді і плюшки мають бути відповідні.
П.с. А якщо наступного разу росія вирішить піти північним шляхом? То хто там буде фортецею - Естонія чи Литва?

детроєд на бюджетовимядоільному апараті оперетором з відповідним ВОС
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:52

  UA написав:
  pesikot написав:Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі

pesikotти ти хіба не дев в EPAM?

Ніт
Я ж сільський бухгалтер україни )

про ЕРАМ чув, з новин
pesikot
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  #<1 ... 93939394939593969397>
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