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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:54
The_Rebel написав:detroytred
Уже трохи підтошнює чути про країну-фортецю) Ну фортеця, так фортеця, але тоді і плюшки мають бути відповідні.
П.с. А якщо наступного разу росія вирішить піти північним шляхом? То хто там буде фортецею - Естонія чи Литва?
Так в этом и смысл: что бы "наступный раз" был - нужно сначала этот фронт закрыть...
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:56
_Mykola_ написав:
Коментарі про бачення майбутнього від реальних людей з галузі ІТ вражають.
Там майже всі коментарі один песимістичніше іншого.
Цікаво чи є щось подібне щодо України через 15 років від працівників інших галузей?
Просто в них об'єктивної модерації немає
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:59
Hotab написав:
Негатив: довго крали, однозначно з відома верхівки МО
Позитив: не змогли вирішити питання вивозу за кордон.
Можете бути об'єктивним.
Отакий аналіз цікавий.
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:59
_hunter написав:
ну давайте ещё процент мобилизированных сравним
- к будущему страны ровно так же никакого отношения не имеет, но по этому показателю страна впереди планеты всей...
Ну я б не сказав. Цей показник (медальний залік) досить часто застосовувався як одне з мірил успішності/могутності держави. Колись Німеччина Гітлера була там найвища, потім США та СРСР боролися між собою, останні роки (десятиліття) США та Китай... тож не таке вже й далеке від істини мірило
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:04
UA написав: pesikot написав:
Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі
pesikotти ти хіба не дев в EPAM?
Субъективно, знакомые айтишники странные в жизни. Кажется, что в силу мозговой деятельности, должен быть высокий iq, но там клиника полная. Видимо, развивается одна извилина, отвечающая за Javascript
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:07
Hotab написав:
Негатив: довго крали, однозначно з відома верхівки МО
Позитив: не змогли вирішити питання вивозу за кордон.
Вивозили в такий спосіб, ніби це щоденна рутина
Скоріш за все існував погоджений коридор
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:10
Бетон написав: UA написав: pesikot написав:
Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі
pesikotти ти хіба не дев в EPAM?
Субъективно, знакомые айтишники странные в жизни. Кажется, что в силу мозговой деятельности, должен быть высокий iq, но там клиника полная. Видимо, развивается одна извилина, отвечающая за Javascript
Давай поговорим за прорабов, у которых пара извилин - украсть и бетон ))
А ведь тоже предполагается наличие iq у прорабов, чтобы милиметры с кубометрами не путали, а некоторые не могут сравнить цену электроэнергии в Польше и в Украине
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:11
Бетон написав: UA написав: pesikot написав:
Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі
pesikotти ти хіба не дев в EPAM?
Субъективно, знакомые айтишники странные в жизни. Кажется, что в силу мозговой деятельности, должен быть высокий iq, но там клиника полная. Видимо, развивается одна извилина, отвечающая за Javascript
Стандартное правило 20 на 80
меня, и таких как я, там побанили в прошлом году за то, что сейчас мейнстрим
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:11
The_Rebel написав: pesikot написав:
"Путин, помоги нам! Под Курском ад! Власть сбежала! По телевизору одна ложь!" В России паника
Зато "поддерживают сво, мужья защищают Донбасс, путин хороший, местные бояре плохие". Критичного мислення та причинно-наслідкових зв'язків - нуль. І так у всіх відео - максимум проклинають місцеву адміністрацію, хоча не вона ж свою починала
просят 100% нє скрєпно: надо ж на коленях
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:14
pesikot написав: _Mykola_ написав:
Коментарі про бачення майбутнього від реальних людей з галузі ІТ вражають.
Там майже всі коментарі один песимістичніше іншого.
Цікаво чи є щось подібне щодо України через 15 років від працівників інших галузей?
Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі
Нічого це не показує насправді. На доу завжди дописувала специфічна аудиторія, яка і близько не є репрезентабельною і не представляє погляди більше 200к людей в українській ІТ сфері.
Наш Флай там теж дописувач був, то може дауншифтерство в тренд українського ІТ тепер додавати?
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