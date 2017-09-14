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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9394939593969397>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 45
Від 3 до 6 місяців
18%
8
Від 6 до 12 місяців
20%
9
Від 1 до 1,5 року
18%
8
Від 1,5 до 2 років
4%
2
Від 2 до 2,5 років
9%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:54

  The_Rebel написав:detroytred
Уже трохи підтошнює чути про країну-фортецю) Ну фортеця, так фортеця, але тоді і плюшки мають бути відповідні.
П.с. А якщо наступного разу росія вирішить піти північним шляхом? То хто там буде фортецею - Естонія чи Литва?

Так в этом и смысл: что бы "наступный раз" был - нужно сначала этот фронт закрыть...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:56

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/49853/

Ого, оптимісти, зібралися ще 15 років прожити. Живу одним днем, робити прогнози вже не хочеться і не цікаво. Що буде з Україною вже також не цікаво. Най що буде, як нашій владі все одно що з нею буде, то ця країна вже приречена.

https://dou.ua/forums/topic/49853/#2864221

Коментарі про бачення майбутнього від реальних людей з галузі ІТ вражають.
Там майже всі коментарі один песимістичніше іншого.
Цікаво чи є щось подібне щодо України через 15 років від працівників інших галузей?

Просто в них об'єктивної модерації немає
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:59

  Hotab написав:
  BIGor написав:З життя "не-ухилянтів"
https://tsn.ua/ukrayina/piv-bagazhnika- ... 37318.html
Пів багажника пакунків з євро: БЕБ виявило "чорну касу" постачальника продуктів для Міноборони (фото)

Зображення

Негатив: довго крали, однозначно з відома верхівки МО
Позитив: не змогли вирішити питання вивозу за кордон.

Можете бути об'єктивним.
Отакий аналіз цікавий.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:59

  _hunter написав:ну давайте ещё процент мобилизированных сравним :D - к будущему страны ровно так же никакого отношения не имеет, но по этому показателю страна впереди планеты всей...

Ну я б не сказав. Цей показник (медальний залік) досить часто застосовувався як одне з мірил успішності/могутності держави. Колись Німеччина Гітлера була там найвища, потім США та СРСР боролися між собою, останні роки (десятиліття) США та Китай... тож не таке вже й далеке від істини мірило
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:04

  UA написав:
  pesikot написав:Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі

pesikotти ти хіба не дев в EPAM?

Субъективно, знакомые айтишники странные в жизни. Кажется, что в силу мозговой деятельности, должен быть высокий iq, но там клиника полная. Видимо, развивается одна извилина, отвечающая за Javascript
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:07

  Hotab написав:Негатив: довго крали, однозначно з відома верхівки МО
Позитив: не змогли вирішити питання вивозу за кордон.

Вивозили в такий спосіб, ніби це щоденна рутина
Скоріш за все існував погоджений коридор
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:10

  Бетон написав:
  UA написав:
  pesikot написав:Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі

pesikotти ти хіба не дев в EPAM?

Субъективно, знакомые айтишники странные в жизни. Кажется, что в силу мозговой деятельности, должен быть высокий iq, но там клиника полная. Видимо, развивается одна извилина, отвечающая за Javascript

Давай поговорим за прорабов, у которых пара извилин - украсть и бетон ))

А ведь тоже предполагается наличие iq у прорабов, чтобы милиметры с кубометрами не путали, а некоторые не могут сравнить цену электроэнергии в Польше и в Украине
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:11

  Бетон написав:
  UA написав:
  pesikot написав:Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі

pesikotти ти хіба не дев в EPAM?

Субъективно, знакомые айтишники странные в жизни. Кажется, что в силу мозговой деятельности, должен быть высокий iq, но там клиника полная. Видимо, развивается одна извилина, отвечающая за Javascript


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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:11

  The_Rebel написав:
  pesikot написав:
"Путин, помоги нам! Под Курском ад! Власть сбежала! По телевизору одна ложь!" В России паника


Зато "поддерживают сво, мужья защищают Донбасс, путин хороший, местные бояре плохие". Критичного мислення та причинно-наслідкових зв'язків - нуль. І так у всіх відео - максимум проклинають місцеву адміністрацію, хоча не вона ж свою починала
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:14

Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  _Mykola_ написав:
  flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/49853/

Ого, оптимісти, зібралися ще 15 років прожити. Живу одним днем, робити прогнози вже не хочеться і не цікаво. Що буде з Україною вже також не цікаво. Най що буде, як нашій владі все одно що з нею буде, то ця країна вже приречена.

https://dou.ua/forums/topic/49853/#2864221

Коментарі про бачення майбутнього від реальних людей з галузі ІТ вражають.
Там майже всі коментарі один песимістичніше іншого.
Цікаво чи є щось подібне щодо України через 15 років від працівників інших галузей?

Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі
Нічого це не показує насправді. На доу завжди дописувала специфічна аудиторія, яка і близько не є репрезентабельною і не представляє погляди більше 200к людей в українській ІТ сфері.
Наш Флай там теж дописувач був, то може дауншифтерство в тренд українського ІТ тепер додавати?
Faceless
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