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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:14
Если хочешь о ком-то поговорить, то есть обьективные характеристики. Например, капитализация.
Сколько у тебя денег, малыш?
Востаннє редагувалось Бетон
в П'ят 09 сер, 2024 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:15
Бетон написав: UA написав: pesikot написав:
Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі
pesikotти ти хіба не дев в EPAM?
Субъективно, знакомые айтишники странные в жизни. Кажется, что в силу мозговой деятельности, должен быть высокий iq, но там клиника полная. Видимо, развивается одна извилина, отвечающая за Javascript
Айтишнику нужен мануал на все
Люблю срочно покупать у айти квартиры с только сделанным или не доделанным ремонтом. У айти часто меняются планы. А штаты пригласили...
В одной комнате обязательно будет склад материалов и компонентов которых хватит ещё на один ремонт.
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:17
Faceless написав:
На доу завжди дописувала специфічна аудиторія, яка і близько не є репрезентабельною
а саме? в якому сенсі специфічна?
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:18
The_Rebel написав: _hunter написав:
ну давайте ещё процент мобилизированных сравним
- к будущему страны ровно так же никакого отношения не имеет, но по этому показателю страна впереди планеты всей...
Ну я б не сказав. Цей показник (медальний залік) досить часто застосовувався як одне з мірил успішності/могутності держави. Колись Німеччина Гітлера була там найвища, потім США та СРСР боролися між собою, останні роки (десятиліття) США та Китай... тож не таке вже й далеке від істини мірило
так размеры пехоты ровно таким же мерилом "колысь" были
А то можно 33е место Израиля "анализировать" (и 21е ирана)...
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:19
Бетон написав:
Если хочешь о ком-то поговорить, то есть обьективные характеристики. Например, капитализация.
Сколько у тебя денег?
Давай уже свой размер озвучь ...
Взрослый мужик, а всё чем-то меряется ...
Тьфу, блядь ...
Детство в жопе играть не перестало
Потому у тебя и постоянные истерики, и эмоциальные качели, что ещё не со всеми померялся
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:21
Бетон написав: UA написав: pesikot написав:
Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі
pesikotти ти хіба не дев в EPAM?
Субъективно, знакомые айтишники странные в жизни. Кажется, что в силу мозговой деятельности, должен быть высокий iq, но там клиника полная. Видимо, развивается одна извилина, отвечающая за Javascript
Ви Іванчука/Пономарьова бачили окремо від шахів - в житті, ну хоча б в інтерв'ю? Ну приблизно так само з айтішниками, особливо коли вони "трушні", а не світчери-вайтішники з педагогічного
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:21
pesikot написав: _Mykola_ написав:
Коментарі про бачення майбутнього від реальних людей з галузі ІТ вражають.
Там майже всі коментарі один песимістичніше іншого.
Цікаво чи є щось подібне щодо України через 15 років від працівників інших галузей?
Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі
Ага,
ІТ-шники з вузьким мишленням думають "Що буде через 15 років, що планувати?"
Сільські бухгалтери з всестороннє-глибокорозвинутим мишленням дкмають "Що випити сьогодні ввечері? Чернігівське чи Оболонь?"
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:23
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