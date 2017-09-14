pesikot написав:Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі
pesikotти ти хіба не дев в EPAM?
Субъективно, знакомые айтишники странные в жизни. Кажется, что в силу мозговой деятельности, должен быть высокий iq, но там клиника полная. Видимо, развивается одна извилина, отвечающая за Javascript
Айтишнику нужен мануал на все Люблю срочно покупать у айти квартиры с только сделанным или не доделанным ремонтом. У айти часто меняются планы. А штаты пригласили... В одной комнате обязательно будет склад материалов и компонентов которых хватит ещё на один ремонт.
_hunter написав:ну давайте ещё процент мобилизированных сравним - к будущему страны ровно так же никакого отношения не имеет, но по этому показателю страна впереди планеты всей...
Ну я б не сказав. Цей показник (медальний залік) досить часто застосовувався як одне з мірил успішності/могутності держави. Колись Німеччина Гітлера була там найвища, потім США та СРСР боролися між собою, останні роки (десятиліття) США та Китай... тож не таке вже й далеке від істини мірило
так размеры пехоты ровно таким же мерилом "колысь" были А то можно 33е место Израиля "анализировать" (и 21е ирана)...
Ого, оптимісти, зібралися ще 15 років прожити. Живу одним днем, робити прогнози вже не хочеться і не цікаво. Що буде з Україною вже також не цікаво. Най що буде, як нашій владі все одно що з нею буде, то ця країна вже приречена.
Коментарі про бачення майбутнього від реальних людей з галузі ІТ вражають. Там майже всі коментарі один песимістичніше іншого. Цікаво чи є щось подібне щодо України через 15 років від працівників інших галузей?
Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі
Ага, ІТ-шники з вузьким мишленням думають "Що буде через 15 років, що планувати?" Сільські бухгалтери з всестороннє-глибокорозвинутим мишленням дкмають "Що випити сьогодні ввечері? Чернігівське чи Оболонь?"