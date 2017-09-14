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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93959396939793989399 ... 9402>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 45
Від 3 до 6 місяців
18%
8
Від 6 до 12 місяців
20%
9
Від 1 до 1,5 року
18%
8
Від 1,5 до 2 років
4%
2
Від 2 до 2,5 років
9%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Если хочешь о ком-то поговорить, то есть обьективные характеристики. Например, капитализация.
Сколько у тебя денег, малыш?
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 09 сер, 2024 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:15

  Бетон написав:
  UA написав:
  pesikot написав:Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі

pesikotти ти хіба не дев в EPAM?

Субъективно, знакомые айтишники странные в жизни. Кажется, что в силу мозговой деятельности, должен быть высокий iq, но там клиника полная. Видимо, развивается одна извилина, отвечающая за Javascript

Айтишнику нужен мануал на все
Люблю срочно покупать у айти квартиры с только сделанным или не доделанным ремонтом. У айти часто меняются планы. А штаты пригласили...
В одной комнате обязательно будет склад материалов и компонентов которых хватит ещё на один ремонт.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:17

  Faceless написав: На доу завжди дописувала специфічна аудиторія, яка і близько не є репрезентабельною
а саме? в якому сенсі специфічна?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:18

  The_Rebel написав:
  _hunter написав:ну давайте ещё процент мобилизированных сравним :D - к будущему страны ровно так же никакого отношения не имеет, но по этому показателю страна впереди планеты всей...

Ну я б не сказав. Цей показник (медальний залік) досить часто застосовувався як одне з мірил успішності/могутності держави. Колись Німеччина Гітлера була там найвища, потім США та СРСР боролися між собою, останні роки (десятиліття) США та Китай... тож не таке вже й далеке від істини мірило

так размеры пехоты ровно таким же мерилом "колысь" были :D
А то можно 33е место Израиля "анализировать" (и 21е ирана)...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:19

  Бетон написав:Если хочешь о ком-то поговорить, то есть обьективные характеристики. Например, капитализация.
Сколько у тебя денег?

Давай уже свой размер озвучь ...

Взрослый мужик, а всё чем-то меряется ...
Тьфу, блядь ...

Детство в жопе играть не перестало
Потому у тебя и постоянные истерики, и эмоциальные качели, что ещё не со всеми померялся
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:21

  Бетон написав:
  UA написав:
  pesikot написав:Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі

pesikotти ти хіба не дев в EPAM?

Субъективно, знакомые айтишники странные в жизни. Кажется, что в силу мозговой деятельности, должен быть высокий iq, но там клиника полная. Видимо, развивается одна извилина, отвечающая за Javascript

Ви Іванчука/Пономарьова бачили окремо від шахів - в житті, ну хоча б в інтерв'ю? Ну приблизно так само з айтішниками, особливо коли вони "трушні", а не світчери-вайтішники з педагогічного
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:21

  pesikot написав:
  _Mykola_ написав:
  flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/49853/

Ого, оптимісти, зібралися ще 15 років прожити. Живу одним днем, робити прогнози вже не хочеться і не цікаво. Що буде з Україною вже також не цікаво. Най що буде, як нашій владі все одно що з нею буде, то ця країна вже приречена.

https://dou.ua/forums/topic/49853/#2864221

Коментарі про бачення майбутнього від реальних людей з галузі ІТ вражають.
Там майже всі коментарі один песимістичніше іншого.
Цікаво чи є щось подібне щодо України через 15 років від працівників інших галузей?

Це тільки показує, що в ІТ-галузі у більшості, скажімо так ... дуже-дуже ... вузьке мишлення. Як професійне, так і взагалі

Ага,
ІТ-шники з вузьким мишленням думають "Що буде через 15 років, що планувати?"
Сільські бухгалтери з всестороннє-глибокорозвинутим мишленням дкмають "Що випити сьогодні ввечері? Чернігівське чи Оболонь?" :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:23

Як це було

Відео ударів поо колоні: https://x.com/agents_media/status/18219 ... 03/video/1
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кто может пояснить по свежей квитанции, сколько стоит кВт ээ, чтобы снять моё предположение о сравнении цены

https://ibb.co/9rd64bK
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:25

Напад росії і білорусі на Україну

flysoulfly написав:
  Faceless написав: На доу завжди дописувала специфічна аудиторія, яка і близько не є репрезентабельною
а саме? в якому сенсі специфічна?
Мені важко сформулювати відповідь в рамках обмежень правил форуму на нецензурну лексику
Faceless
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  #<1 ... 93959396939793989399 ... 9402>
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