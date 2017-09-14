Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:26
Виглядає що вони дійсно тупо стояли. Мабуть, зорі розглядали
Faceless
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:26
flysoulfly написав: Faceless написав:
На доу завжди дописувала специфічна аудиторія, яка і близько не є репрезентабельною
а саме? в якому сенсі специфічна?
Як в якому?
Faceless їх не любить
UA
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:28
BIGor написав:
Ага,
ІТ-шники з вузьким мишленням думають "Що буде через 15 років, що планувати?"
Сільські бухгалтери з всестороннє-глибокорозвинутим мишленням дкмають "Що випити сьогодні ввечері? Чернігівське чи Оболонь?"
Сільський бухгалтер україни запитує, а що ти робив в 2009 році ?
Про що думав, про що планував на 15 років ? )
І скільки з того збулось ?
А про пиво, я тебе за язик не тягнув, ти сам спалився, що споживаєшь )
pesikot
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:29
Бетон написав:
Кто может пояснить по свежей квитанции, сколько стоит кВт ээ, чтобы снять моё предположение о сравнении цены
https://ibb.co/9rd64bK
9.6 если ничего не путаю...
_hunter
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:29
Бетон написав:
Если хочешь о ком-то поговорить, то есть обьективные характеристики. Например, капитализация.
Сколько у тебя денег, малыш?
Можна ще у кого показники станової тяги краще або на грудь більше бере. Причому "на грудь" - зразу 2 дисципліни у прямому та переносному значеннях
The_Rebel
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:30
Бетон написав:
Кто может пояснить по свежей квитанции, сколько стоит кВт ээ, чтобы снять моё предположение о сравнении цены
https://ibb.co/9rd64bK
0.96 злотих за кВт год, або 9.98 грн екв за кВт год по офкурсу.
Ваш кеп
Faceless
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:31
Faceless написав: flysoulfly написав: Faceless написав:
На доу завжди дописувала специфічна аудиторія, яка і близько не є репрезентабельною
а саме? в якому сенсі специфічна?
Мені важко сформулювати відповідь в рамках обмежень правил форуму на нецензурну лексику
Скажу я - довбойоби на dou
pesikot
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:31
Бетон написав:
Кто может пояснить по свежей квитанции, сколько стоит кВт ээ, чтобы снять моё предположение о сравнении цены
https://ibb.co/9rd64bK
15 зл за 16 кВтГ, що тут такого? 1 зл/кВтГ
Просто рахунки мають сталу, і змінну величини.
Коли змінна величина більше - то кВтГ виходить загалом дешевший.
В мене 59 зл за 107 кВтГ - 0,55 зл/кВтГ
BIGor
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:32
❗️Суджа під контролем ЗСУ
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Бетон
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:32
pesikot написав:
Скажу я - довбойоби на dou
Це ти довбойоб.
BIGor
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