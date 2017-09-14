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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93969397939893999400 ... 9402>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 45
Від 3 до 6 місяців
18%
8
Від 6 до 12 місяців
20%
9
Від 1 до 1,5 року
18%
8
Від 1,5 до 2 років
4%
2
Від 2 до 2,5 років
9%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Visky написав:Відео ударів поо колоні: https://x.com/agents_media/status/18219 ... 03/video/1
Виглядає що вони дійсно тупо стояли. Мабуть, зорі розглядали
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:26

  flysoulfly написав:
  Faceless написав: На доу завжди дописувала специфічна аудиторія, яка і близько не є репрезентабельною
а саме? в якому сенсі специфічна?

Як в якому?
Faceless їх не любить
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:28

  BIGor написав:Ага,
ІТ-шники з вузьким мишленням думають "Що буде через 15 років, що планувати?"
Сільські бухгалтери з всестороннє-глибокорозвинутим мишленням дкмають "Що випити сьогодні ввечері? Чернігівське чи Оболонь?" :mrgreen:

Сільський бухгалтер україни запитує, а що ти робив в 2009 році ?
Про що думав, про що планував на 15 років ? )

І скільки з того збулось ? :)

А про пиво, я тебе за язик не тягнув, ти сам спалився, що споживаєшь )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:29

  Бетон написав:Кто может пояснить по свежей квитанции, сколько стоит кВт ээ, чтобы снять моё предположение о сравнении цены

https://ibb.co/9rd64bK

9.6 если ничего не путаю...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:29

  Бетон написав:Если хочешь о ком-то поговорить, то есть обьективные характеристики. Например, капитализация.
Сколько у тебя денег, малыш?

Можна ще у кого показники станової тяги краще або на грудь більше бере. Причому "на грудь" - зразу 2 дисципліни у прямому та переносному значеннях
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:30

Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:Кто может пояснить по свежей квитанции, сколько стоит кВт ээ, чтобы снять моё предположение о сравнении цены

https://ibb.co/9rd64bK
0.96 злотих за кВт год, або 9.98 грн екв за кВт год по офкурсу.
Ваш кеп
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:31

  Faceless написав:
flysoulfly написав:
  Faceless написав: На доу завжди дописувала специфічна аудиторія, яка і близько не є репрезентабельною
а саме? в якому сенсі специфічна?
Мені важко сформулювати відповідь в рамках обмежень правил форуму на нецензурну лексику

Скажу я - довбойоби на dou
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:31

  Бетон написав:Кто может пояснить по свежей квитанции, сколько стоит кВт ээ, чтобы снять моё предположение о сравнении цены

https://ibb.co/9rd64bK

15 зл за 16 кВтГ, що тут такого? 1 зл/кВтГ
Просто рахунки мають сталу, і змінну величини.
Коли змінна величина більше - то кВтГ виходить загалом дешевший.
В мене 59 зл за 107 кВтГ - 0,55 зл/кВтГ
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Суджа під контролем ЗСУ
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:32

  pesikot написав:Скажу я - довбойоби на dou

Це ти довбойоб.
BIGor
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