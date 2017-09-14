The_Rebel написав:detroytred Уже трохи підтошнює чути про країну-фортецю) Ну фортеця, так фортеця, але тоді і плюшки мають бути відповідні. П.с. А якщо наступного разу росія вирішить піти північним шляхом? То хто там буде фортецею - Естонія чи Литва?
Дивне сприйняття. Начебто фортеця = якесь гівно.
Саме так: фортеця так фортеця. Що є, то є. І фортеця це не вирок. Фортеці бувають різними. Ізраїль та ПівдКорея теж несуть таку функцію.
Інша справа, що окрім неї ще ряд функцій мають. В нас теж є, як мінімум, житниця (родючі землі та клімат для зерна та соняшника з кукурдзою нікуди не дінуться).
Але до функцій інвестицій, високотехнологічних виробництв та логістики ... поки треба почекати. Років 50 мінімум)) Нема об'єктивних причин для зближення Заходу та Сходу. От нема. І все))
The_Rebel написав:detroytred Уже трохи підтошнює чути про країну-фортецю) Ну фортеця, так фортеця, але тоді і плюшки мають бути відповідні. П.с. А якщо наступного разу росія вирішить піти північним шляхом? То хто там буде фортецею - Естонія чи Литва?
Дивне сприйняття. Начебто фортеця = якесь гівно.
Саме так: фортеця так фортеця. Що є, то є. І фортеця це не вирок. Фортеці бувають різними. Ізраїль та ПівдКорея теж несуть таку функцію.
Інша справа, що окрім неї ще ряд функцій мають. В нас теж є, як мінімум, житниця (родючі землі та клімат для зерна та соняшника з кукурдзою нікуди не дінуться).
Але до функцій інвестицій, високотехнологічних виробництв та логістики ... поки треба почекати. Років 50 мінімум)) Нема об'єктивних причин для зближення Заходу та Сходу. От нема. І все))