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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 939793989399940094019402>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 45
Від 3 до 6 місяців
18%
8
Від 6 до 12 місяців
20%
9
Від 1 до 1,5 року
18%
8
Від 1,5 до 2 років
4%
2
Від 2 до 2,5 років
9%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:33

  Faceless написав:
Visky написав:Відео ударів поо колоні: https://x.com/agents_media/status/18219 ... 03/video/1
Виглядає що вони дійсно тупо стояли. Мабуть, зорі розглядали
Те що стояли зрозуміло і з денних кадрів, бо на обочинах. Після 1го вибуху солдотня почала розбігатися.
Цікавий рух легковика, він заїхав до двору, 3й і 4й вибухи туди де він розвертався
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:33

  Faceless написав:
Бетон написав:Кто может пояснить по свежей квитанции, сколько стоит кВт ээ, чтобы снять моё предположение о сравнении цены

https://ibb.co/9rd64bK
0.96 злотих за кВт год, або 9.98 грн екв за кВт год по офкурсу.
Ваш кеп

У Бетона хата пуста стоїть, тому так дорого виходить.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:35

  The_Rebel написав:detroytred
Уже трохи підтошнює чути про країну-фортецю) Ну фортеця, так фортеця, але тоді і плюшки мають бути відповідні.
П.с. А якщо наступного разу росія вирішить піти північним шляхом? То хто там буде фортецею - Естонія чи Литва?

Дивне сприйняття.
Начебто фортеця = якесь гівно.

Саме так: фортеця так фортеця.
Що є, то є.
І фортеця це не вирок.
Фортеці бувають різними.
Ізраїль та ПівдКорея теж несуть таку функцію.

Інша справа, що окрім неї ще ряд функцій мають.
В нас теж є, як мінімум, житниця (родючі землі та клімат для зерна та соняшника з кукурдзою нікуди не дінуться).

Але до функцій інвестицій, високотехнологічних виробництв та логістики ... поки треба почекати.
Років 50 мінімум))
Нема об'єктивних причин для зближення Заходу та Сходу.
От нема. І все))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:36

  Faceless написав:
Бетон написав:Кто может пояснить по свежей квитанции, сколько стоит кВт ээ, чтобы снять моё предположение о сравнении цены

https://ibb.co/9rd64bK
0.96 злотих за кВт год, або 9.98 грн екв за кВт год по офкурсу.
Ваш кеп

Визнаю помилку.
Приношу щірі вибачення від імені всього колективу Polenergia
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:37

  BIGor написав:
  pesikot написав:Скажу я - довбойоби на dou

Це ти довбойоб.

Це той самий випадок, коли BIGor став ІТ, але довбойобом бути не перестав

BIG 4 аудиторських компаній тому в докази )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:38

  Бетон написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Кто может пояснить по свежей квитанции, сколько стоит кВт ээ, чтобы снять моё предположение о сравнении цены

https://ibb.co/9rd64bK
0.96 злотих за кВт год, або 9.98 грн екв за кВт год по офкурсу.
Ваш кеп

Визнаю помилку.
Приношу щірі вибачення від імені всього колективу Polenergia

Знову дружина Бетона пише )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:38

  detroytred написав:
  The_Rebel написав:detroytred
Уже трохи підтошнює чути про країну-фортецю) Ну фортеця, так фортеця, але тоді і плюшки мають бути відповідні.
П.с. А якщо наступного разу росія вирішить піти північним шляхом? То хто там буде фортецею - Естонія чи Литва?

Дивне сприйняття.
Начебто фортеця = якесь гівно.

Саме так: фортеця так фортеця.
Що є, то є.
І фортеця це не вирок.
Фортеці бувають різними.
Ізраїль та ПівдКорея теж несуть таку функцію.

Інша справа, що окрім неї ще ряд функцій мають.
В нас теж є, як мінімум, житниця (родючі землі та клімат для зерна та соняшника з кукурдзою нікуди не дінуться).

Але до функцій інвестицій, високотехнологічних виробництв та логістики ... поки треба почекати.
Років 50 мінімум))
Нема об'єктивних причин для зближення Заходу та Сходу.
От нема. І все))

Дивне сприйняття.
Начебто аграрная сверхдержава = якесь гівно. ;)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:39

  BIGor написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Кто может пояснить по свежей квитанции, сколько стоит кВт ээ, чтобы снять моё предположение о сравнении цены

https://ibb.co/9rd64bK
0.96 злотих за кВт год, або 9.98 грн екв за кВт год по офкурсу.
Ваш кеп

У Бетона хата пуста стоїть, тому так дорого виходить.

Судячи по фоткам, які шлють будівельники звідти, там повно мужиків.
Відчуваєте несправедливість ? Ви можете поїхать в мою хату, а я ні))
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:39

  pesikot написав:
  BIGor написав:
  pesikot написав:Скажу я - довбойоби на dou

Це ти довбойоб.

Це той самий випадок, коли BIGor став ІТ, але довбойобом бути не перестав

BIG 4 аудиторських компаній тому в докази )

Сільский котопес довбойоб))) Може досить тобі "Чернігівсього міцного" на сьогодні?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:42

  Бетон написав:
  BIGor написав:У Бетона хата пуста стоїть, тому так дорого виходить.

Судячи по фоткам, які шлють будівельники звідти, там повно мужиків.
Відчуваєте несправедливість ? Ви можете поїхать в мою хату, а я ні))

Ну якби 12 кВтГ за місяць - це тільки включений холодильник ну може ще пару девайсів.
Вони там що, голодають, не миються, не перуть?
BIGor
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  #<1 ... 939793989399940094019402>
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