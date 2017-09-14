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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93989399940094019402>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 45
Від 3 до 6 місяців
18%
8
Від 6 до 12 місяців
20%
9
Від 1 до 1,5 року
18%
8
Від 1,5 до 2 років
4%
2
Від 2 до 2,5 років
9%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:43

detroytred
Нема питань - сотню-другу Ф35, Томагавки з ЯО і будемо фортецею. Тоді навіть НАТО не обов'язково
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:45

  The_Rebel написав:
  pesikot написав:
"Путин, помоги нам! Под Курском ад! Власть сбежала! По телевизору одна ложь!" В России паника


Зато "поддерживают сво, мужья защищают Донбасс, путин хороший, местные бояре плохие". Критичного мислення та причинно-наслідкових зв'язків - нуль. І так у всіх відео ...

Кацапське вялічіє вкотре зганьбилося на весь світ, втративши за три дні понад 400 кв.км власної території. (До цього вони ганьбилися переважно жестами доброї волі з-під Києва, Харкова та Херсону).
Міжнародна спільнота в ̶а̶х̶у̶і̶ захваті, гадають “А шо так можна було?”. Пересічні кацапи теж “в захваті”, гадають “Прилетить у хату чи не прилетить?” А як гарно було спостерігати за війною з дивану, підтримуючи вбивства та пограбування мирних мешканців сусідньої країни. Хто б міг подумати, що можна опинитися на їх місці?! А також стати свідками військових подій прямо на своїй вулиці. Але “найприємне” це, мабуть, бачити як 2-га армія світу, якою вони так пишалися, хутко накиває п’ятами чи ховається (Ахмат) або здається у полон, залишаючи нарід сам на сам з “окупантами”. Місцева влада не організувала евакуацію? Яка несподіванка :mrgreen: Це шоб ви, москалі кляті, краще відчули себе на місці українців, які не встигли втекти з окупованих територій. Не поспішайте, вже опіздали. Посидіть, послухайте, навчіться розрізняти “приліт” та “відльот”, а також що летить - шахед чи ракета чи каб чи град чи шо там ще. Обісріться разів надцять від прильотів поруч. Повештайтеся на “досугє” вулицями, роздивіться вашу роздовбану техніку та рештки мальчіков-срочників, які опинилися тут завдяки вашій гарячій підтримці СВО. Поміркуйте. Вам, кацапам, це все корисно.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:45

  BIGor написав:
  pesikot написав:
  BIGor написав:Це ти довбойоб.

Це той самий випадок, коли BIGor став ІТ, але довбойобом бути не перестав

BIG 4 аудиторських компаній тому в докази )

Сільский котопес довбойоб))) Може досить тобі "Чернігівсього міцного" на сьогодні?

Це доказ, що я правий про тебе )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:50

  BIGor написав:
  Бетон написав:
  BIGor написав:У Бетона хата пуста стоїть, тому так дорого виходить.

Судячи по фоткам, які шлють будівельники звідти, там повно мужиків.
Відчуваєте несправедливість ? Ви можете поїхать в мою хату, а я ні))

Ну якби 12 кВтГ за місяць - це тільки включений холодильник ну може ще пару девайсів.
Вони там що, голодають, не миються, не перуть?

Сьогодні закінчили ремонт.
Дивно, в нас ціна більша при більшому споживанні. В Польщі при меншому
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:56

  flyman написав:
  The_Rebel написав:detroytred
Уже трохи підтошнює чути про країну-фортецю) Ну фортеця, так фортеця, але тоді і плюшки мають бути відповідні.
П.с. А якщо наступного разу росія вирішить піти північним шляхом? То хто там буде фортецею - Естонія чи Литва?

детроєд на бюджетовимядоільному апараті оперетором з відповідним ВОС

Чергова рефлексія?

Ти не зуби скалити тренуйся, а в окопчик. Бо навіть за мирного часу взимку на полігоні не айс.
Оперетором в званні солдат.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:57

Не люблю прыгать на костях, но…

Бетон


Визнаю помилку.
Приношу щірі вибачення від імені всього колективу Polenergia


«Ты теоретик, читающий из интернета и верящий всему что пишут , а я практик»…
Такая же ситуация и с е-оселей, которой якобы нет.
Ну и некоторыми другими моментами..

[
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 09 сер, 2024 20:53, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:01

  BIGor написав:
  pesikot написав:Це доказ, що я правий про тебе )

Ні, це доказ що ти добвойоб.

Так вопрос такой же

2009 год, что ты планировал на 15 лет ?
Что сбылось ? Что не сбылось ? Что получилось ?

Иначе, ты - что я о тебе написал )
Все же просто
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 09 сер, 2024 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:01

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:Судячи по фоткам, які шлють будівельники звідти, там повно мужиків.
Відчуваєте несправедливість ? Ви можете поїхать в мою хату, а я ні))

Ну якби 12 кВтГ за місяць - це тільки включений холодильник ну може ще пару девайсів.
Вони там що, голодають, не миються, не перуть?

Сьогодні закінчили ремонт.
Дивно, в нас ціна більша при більшому споживанні. В Польщі при меншому

Виходить так через те що плата складається з двох величин - сталої (плата за доставку, обслуговування мереж) і змінну - саме по лічильнику скільки спожили.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:03

  fler написав:
  The_Rebel написав:
Зато "поддерживают сво, мужья защищают Донбасс, путин хороший, местные бояре плохие". Критичного мислення та причинно-наслідкових зв'язків - нуль. І так у всіх відео ...

Кацапське вялічіє вкотре зганьбилося на весь світ, втративши за три дні понад 400 кв.км власної території. (До цього вони ганьбилися переважно жестами доброї волі з-під Києва, Харкова та Херсону).
Міжнародна спільнота в ̶а̶х̶у̶і̶ захваті, гадають “А шо так можна було?”. Пересічні кацапи теж “в захваті”, гадають “Прилетить у хату чи не прилетить?” А як гарно було спостерігати за війною з дивану, підтримуючи вбивства та пограбування мирних мешканців сусідньої країни. Хто б міг подумати, що можна опинитися на їх місці?! А також стати свідками військових подій прямо на своїй вулиці. Але “найприємне” це, мабуть, бачити як 2-га армія світу, якою вони так пишалися, хутко накиває п’ятами чи ховається (Ахмат) або здається у полон, залишаючи нарід сам на сам з “окупантами”. Місцева влада не організувала евакуацію? Яка несподіванка :mrgreen: Це шоб ви, москалі кляті, краще відчули себе на місці українців, які не встигли втекти з окупованих територій. Не поспішайте, вже опіздали. Посидіть, послухайте, навчіться розрізняти “приліт” та “відльот”, а також що летить - шахед чи ракета чи каб чи град чи шо там ще. Обісріться разів надцять від прильотів поруч. Повештайтеся на “досугє” вулицями, роздивіться вашу роздовбану техніку та рештки мальчіков-срочників, які опинилися тут завдяки вашій гарячій підтримці СВО. Поміркуйте. Вам, кацапам, це все корисно.
так нічого це допоможе. Вони не можуть поміркувати.
Шо там міркувати, коли абщєізвєстна:
ми - фашисти/терористи, а там - "нєдаработка мєсних властєй" і "трагедія прастих людєй" "внє палітікі"
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:05

А я вот что-то не видел ещё обсуждения такого вопроса. Вот те солдатики, которых ВСУ, судя по фотографиям, так смачно прожарило вчера или сегодня ночью -- они ведь, возможно, ни в каком "СВО" участия не принимали, никаких контрактов не подписывали, и выплат не получали, и даже семья за обгорелую тушу вряд-ли чего получит. Интересный момент, задумаются ли над этим остальные военнослужащие, которые готовы были служить в армии, но на войну идти не планировали?
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