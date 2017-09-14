Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:45

The_Rebel написав: pesikot написав: "Путин, помоги нам! Под Курском ад! Власть сбежала! По телевизору одна ложь!" В России паника



Зато "поддерживают сво, мужья защищают Донбасс, путин хороший, местные бояре плохие". Критичного мислення та причинно-наслідкових зв'язків - нуль. І так у всіх відео ... Зато "поддерживают сво, мужья защищают Донбасс, путин хороший, местные бояре плохие". Критичного мислення та причинно-наслідкових зв'язків - нуль. І так у всіх відео ...

Кацапське вялічіє вкотре зганьбилося на весь світ, втративши за три дні понад 400 кв.км власної території. (До цього вони ганьбилися переважно жестами доброї волі з-під Києва, Харкова та Херсону).Міжнародна спільнота в ̶а̶х̶у̶і̶ захваті, гадають “А шо так можна було?”. Пересічні кацапи теж “в захваті”, гадають “Прилетить у хату чи не прилетить?” А як гарно було спостерігати за війною з дивану, підтримуючи вбивства та пограбування мирних мешканців сусідньої країни. Хто б міг подумати, що можна опинитися на їх місці?! А також стати свідками військових подій прямо на своїй вулиці. Але “найприємне” це, мабуть, бачити як 2-га армія світу, якою вони так пишалися, хутко накиває п’ятами чи ховається (Ахмат) або здається у полон, залишаючи нарід сам на сам з “окупантами”. Місцева влада не організувала евакуацію? Яка несподіванкаЦе шоб ви, москалі кляті, краще відчули себе на місці українців, які не встигли втекти з окупованих територій. Не поспішайте, вже опіздали. Посидіть, послухайте, навчіться розрізняти “приліт” та “відльот”, а також що летить - шахед чи ракета чи каб чи град чи шо там ще. Обісріться разів надцять від прильотів поруч. Повештайтеся на “досугє” вулицями, роздивіться вашу роздовбану техніку та рештки мальчіков-срочників, які опинилися тут завдяки вашій гарячій підтримці СВО. Поміркуйте. Вам, кацапам, це все корисно.