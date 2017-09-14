А я вот что-то не видел ещё обсуждения такого вопроса. Вот те солдатики, которых ВСУ, судя по фотографиям, так смачно прожарило вчера или сегодня ночью -- они ведь, возможно, ни в каком "СВО" участия не принимали, никаких контрактов не подписывали, и выплат не получали, и даже семья за обгорелую тушу вряд-ли чего получит. Интересный момент, задумаются ли над этим остальные военнослужащие, которые готовы были служить в армии, но на войну идти не планировали?