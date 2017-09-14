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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:07
The_Rebel написав:detroytred
Нема питань - сотню-другу Ф35, Томагавки з ЯО і будемо фортецею. Тоді навіть НАТО не обов'язково
Так фішка в тому, що всі розуміють поняття "ціни".
Це в нас якось забувають.
А на Заході хлопці петрять.
І перекладають сплату на інших.
Якщо є змога.
А змога в них є, бо в нас вибору нема.
Зторгуватися з ними, прощелигами, звісно можна. Але для цього треба бути буквально! кровно заінтересованим бути.
Якщо ж *яйця по 17* і за кордон, а не в окоп, то хто ж відстоювати до рішучих кроків інтереси місцевих платників кров'ю буде?
Особисто бачив в етері, як Рєзніков пламєнно прямо голосив, що вдячний бійцям, які виграють для нього час, щоб потім він (Рєзніков) вже підготовлений їх замінив в окопі.
І замінив... але не Успіха))
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:08
Україна ніколи не була сильна в окопній, позиційній війні. Ще з часів Київської Русі найбільші успіхи були в походах (Святослав, Володимир і тп). Потім козаки продовжували традиції, їздили набігами на Крим, Турецький берег. До речі, Сагайдачний 406 років тому так само раптово дійшов аж до москви і взяв її практично. Тому і таке піднесення психологічне зараз, бо одне діло лише відбиватися, а інше давати здачу по зубах
П.с. Читав вчора статтю про контрнаступ вєтконгівців, коли у США також співали, що "сво ідьот по плану" і скоро вже дотиснемо супостата. Так ось, по факту цей контрнаступ провалився, але мав такий психологічний ефект, що у США почали переважати голоси про закінчення війни і незабаром вона закінчилася
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:08
M-Audio написав:
А я вот что-то не видел ещё обсуждения такого вопроса. Вот те солдатики, которых ВСУ, судя по фотографиям, так смачно прожарило вчера или сегодня ночью -- они ведь, возможно, ни в каком "СВО" участия не принимали, никаких контрактов не подписывали, и выплат не получали, и даже семья за обгорелую тушу вряд-ли чего получит. Интересный момент, задумаются ли над этим остальные военнослужащие, которые готовы были служить в армии, но на войну идти не планировали?
Десь проскакувало, що то (можливо) ілітна «пятнашка». Тобто зовсім не «в трусіках».
В будь якому разі саме ці їхали на війну, затикати місце прориву. Тобто усвідомлено.
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:12
BIGor написав: pesikot написав: BIGor написав:
Ні, це доказ що ти добвойоб.
Так вопрос такой же
2009 год, что ты планировал на 15 лет ?
Что сбылось ? Что не сбылось ? Что получилось ?
Иначе, ты - что я о тебе написал )
Все же просто
Добвбойоб ти, може тобі розповісти що я планував в 1917 році?
Вопросов больше не имею ))
Сдулся ты )) позорно
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:14
M-Audio написав:
А я вот что-то не видел ещё обсуждения такого вопроса. Вот те солдатики, которых ВСУ, судя по фотографиям, так смачно прожарило вчера или сегодня ночью -- они ведь, возможно, ни в каком "СВО" участия не принимали, никаких контрактов не подписывали, и выплат не получали, и даже семья за обгорелую тушу вряд-ли чего получит. Интересный момент, задумаются ли над этим остальные военнослужащие, которые готовы были служить в армии, но на войну идти не планировали?
Эпично, человек по его словам лишившийся собственности на оккупированной территории переживает за "мальчиков в трусиках" ехавших колонной. Там на Липецком аэродроме тоже мальчики в трусиках водили самолёты с КАБами. Попереживаем?
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stm
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:17
stm написав: M-Audio написав:
А я вот что-то не видел ещё обсуждения такого вопроса. Вот те солдатики, которых ВСУ, судя по фотографиям, так смачно прожарило вчера или сегодня ночью -- они ведь, возможно, ни в каком "СВО" участия не принимали, никаких контрактов не подписывали, и выплат не получали, и даже семья за обгорелую тушу вряд-ли чего получит. Интересный момент, задумаются ли над этим остальные военнослужащие, которые готовы были служить в армии, но на войну идти не планировали?
Эпично, человек по его словам лишившийся собственности на оккупированной территории переживает за "мальчиков в трусиках" ехавших колонной. Там на Липецком аэродроме тоже мальчики в трусиках водили самолёты с КАБами. Попереживаем?
Да я не переживаю, я пытаюсь представить себе, есть ли в этом какие-то дополнительные выгоды для Украины.
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M-Audio
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:22
M-Audio написав:
Да я не переживаю, я пытаюсь представить себе, есть ли в этом какие-то дополнительные выгоды для Украины.
Какие-то неизвестные чмарят ядерную державу. Выгод никаких нет. Орбан тоже переживает, ведь могут бомбить Газпром... Как раз в Суджи. Такой маленький газораспределительный узел на ЕС идёт...
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stm
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:26
Hotab написав:Бетон
Визнаю помилку.
Приношу щірі вибачення від імені всього колективу Polenergia
«Ты теоретик, читающий из интернета и верящий всему что пишут , а я практик»…
Такая же ситуация и с е-оселей, которой якобы нет.
Ну и некоторыми другими моментами..
Ти не зуби скалити тренуйся, а в окопчик.
Нарешті Детройт зрозумів як треба спілкуватись з флуманами. І що ніякі пояснення там непотрібні.
Їх треба мордою в гівно товкти, регулярно і інтенсивно. Бо там куди не цілуй (а ви ж пробуєте цілувати постійно!) всюди срака.
Доречі з вашим пітомцем, якого ви цілуєте в дупу, також треба так. Але не постійно, а дозовано. Приводити до тями. . Просто до цього ви ще не готові дійти.
Е оселя работает? Пруфы есть?
У меня есть Пруфы, что не работает. Э
044 484 1798
Любой может позвонить в ощад банк и убедиться
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Бетон
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:27
stm написав: M-Audio написав:
Да я не переживаю, я пытаюсь представить себе, есть ли в этом какие-то дополнительные выгоды для Украины.
Орбан тоже переживает, ведь могут бомбить Газпром... Как раз в Суджи. Такой маленький газораспределительный узел на ЕС идёт...
А он случайно дальше в ЕС не по изначально контролируемой ЗСУ территории идет? 🤔
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_hunter
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:30
_hunter написав: stm написав: M-Audio написав:
Да я не переживаю, я пытаюсь представить себе, есть ли в этом какие-то дополнительные выгоды для Украины.
Орбан тоже переживает, ведь могут бомбить Газпром... Как раз в Суджи. Такой маленький газораспределительный узел на ЕС идёт...
А он случайно дальше в ЕС не по изначально контролируемой ЗСУ территории идет? 🤔
Согласна, можно ебануть. Сев.поток 2.0, бюргеры будут раздавлены окончательно. В Курчатове выключили свет, можно ебануть и АЕС КАБом, а чё
Востаннє редагувалось stm
в П'ят 09 сер, 2024 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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