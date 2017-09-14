Е оселя работает? Пруфы есть? У меня есть Пруфы, что не работает. Э 044 484 1798 Любой может позвонить в ощад банк и убедиться
Будут ли при коммунизме деньги? Американцы говорят «будут», немцы «не будут». А мы говорим «у кого будут, а у кого и не будут».
Вам (вашим покупанам) не дают, другим дают. Это говорят реальные люди, а так же приведенная иармаксом и ККЦ статистика. Вы же упорно не желаете принимать действительность. Меньше , не всем, но дают. Что в корне не соответствует вашему заявлению «е-оселю закрыли (приостановили)»
Настане час, потреба, виникнуть підстави, то і зміню.
Це станеться лише коли він плюне в обличчя особисто вам, який його за вушком чухає. А от просто обʼєктивно дивитись, поки він ще не плює на вас, вам не вдається. Муха теж був гарний, поки вам особисто не почав плювати в обличчя. І ви не помічали, що воно гниль, незалежно від ставлення до вас особисто.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 09 сер, 2024 20:45, всього редагувалось 2 разів.
fler написав:Кацапське вялічіє вкотре зганьбилося на весь світ, втративши за три дні понад 400 кв.км власної території. (До цього вони ганьбилися переважно жестами доброї волі з-під Києва, Харкова та Херсону). Міжнародна спільнота в ̶а̶х̶у̶і̶ захваті, гадають “А шо так можна було?”. Пересічні кацапи теж “в захваті”, гадають “Прилетить у хату чи не прилетить?” А як гарно було спостерігати за війною з дивану, підтримуючи вбивства та пограбування мирних мешканців сусідньої країни. Хто б міг подумати, що можна опинитися на їх місці?! А також стати свідками військових подій прямо на своїй вулиці. Але “найприємне” це, мабуть, бачити як 2-га армія світу, якою вони так пишалися, хутко накиває п’ятами чи ховається (Ахмат) або здається у полон, залишаючи нарід сам на сам з “окупантами”. Місцева влада не організувала евакуацію? Яка несподіванка Це шоб ви, москалі кляті, краще відчули себе на місці українців, які не встигли втекти з окупованих територій. Не поспішайте, вже опіздали. Посидіть, послухайте, навчіться розрізняти “приліт” та “відльот”, а також що летить - шахед чи ракета чи каб чи град чи шо там ще. Обісріться разів надцять від прильотів поруч. Повештайтеся на “досугє” вулицями, роздивіться вашу роздовбану техніку та рештки мальчіков-срочників, які опинилися тут завдяки вашій гарячій підтримці СВО. Поміркуйте. Вам, кацапам, це все корисно.
так нічого це допоможе. Вони не можуть поміркувати. Шо там міркувати, коли абщєізвєстна: ми - фашисти/терористи, а там - "нєдаработка мєсних властєй" і "трагедія прастих людєй" "внє палітікі"
Та ладно. Від Києва за три дні до опинитися в окупації у себе в Курській обл. - це вже переворот думок. Побачити у себе вдома замість солдат НАТО (з якими рф начебто воює) звичайних українських хлопців - це теж відкриття. І вишня на торті - замість евакуації, отримання якоїсь пристойної допомоги побачити КАБи/снаряди, які скидають на хати мирних кацапів їхні ж літаки/арта. До того ж, пересічні кацапи читають свої і наші тг-канали, де воєнкори пишуть не лише іпсо, а прості люди взагалі викладають “як є” з місця подій.
stm написав:Какие-то неизвестные чмарят ядерную державу. Выгод никаких нет. Орбан тоже переживает, ведь могут бомбить Газпром... Как раз в Суджи. Такой маленький газораспределительный узел на ЕС идёт...
Не распределительный а учетный. Счетчики на газ стоят (большие) Три сарая и будка охраны.
В Китае раскрыли преступную сеть, участники которой похитили четыре тысячи трупов из крематориев. Кости использовали для изготовления зубных имплантов
Компания Shanxi Aorui Biomaterials незаконно покупала трупы и конечности умерших людей в нескольких провинциях Китая. Директор компании признался, что похитил из крематориев более четырех тысяч тел. Кости использовались для изготовления аллогенных трансплантатов. Shanxi Aorui Biomaterials заработала на этом около 53 миллионов долларов. На складах компании нашли более 18 тонн костей.