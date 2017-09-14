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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9400940194029403>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 45
Від 3 до 6 місяців
18%
8
Від 6 до 12 місяців
20%
9
Від 1 до 1,5 року
18%
8
Від 1,5 до 2 років
4%
2
Від 2 до 2,5 років
9%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:31

  Hotab написав: Просто до цього ви ще не готові дійти.

Настане час, потреба, виникнуть підстави, то і зміню.
Просто це мій підхід; моє бачення, як треба; на форумі --- по факту.
Мене він влаштовує.

У вас свій підхід, своє бачення.
Він вас влаштовує.

Не бачу сенсу і не маю (поки) бажання самому мінятись.
Бо тоді співвідношення повідомлень саме з обговорення питань до повідомлень з переходом на особистості кардинально зміниться.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:37

  stm написав:
  M-Audio написав:Да я не переживаю, я пытаюсь представить себе, есть ли в этом какие-то дополнительные выгоды для Украины.

Какие-то неизвестные чмарят ядерную державу. Выгод никаких нет. Орбан тоже переживает, ведь могут бомбить Газпром... Как раз в Суджи. Такой маленький газораспределительный узел на ЕС идёт...

у Украины есть шанс стать поставщиком газа в ЕС)))
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:41

Бетон

Е оселя работает? Пруфы есть?
У меня есть Пруфы, что не работает. Э
044 484 1798
Любой может позвонить в ощад банк и убедиться


Будут ли при коммунизме деньги? Американцы говорят «будут», немцы «не будут». А мы говорим «у кого будут, а у кого и не будут».

Вам (вашим покупанам) не дают, другим дают. Это говорят реальные люди, а так же приведенная иармаксом и ККЦ статистика. Вы же упорно не желаете принимать действительность.
Меньше , не всем, но дают. Что в корне не соответствует вашему заявлению «е-оселю закрыли (приостановили)»


Настане час, потреба, виникнуть підстави, то і зміню.


Це станеться лише коли він плюне в обличчя особисто вам, який його за вушком чухає. А от просто обʼєктивно дивитись, поки він ще не плює на вас, вам не вдається. Муха теж був гарний, поки вам особисто не почав плювати в обличчя. І ви не помічали, що воно гниль, незалежно від ставлення до вас особисто.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 09 сер, 2024 20:45, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:43

  BIGor написав:
  Бетон написав:Кто может пояснить по свежей квитанции, сколько стоит кВт ээ, чтобы снять моё предположение о сравнении цены

https://ibb.co/9rd64bK

15 зл за 16 кВтГ, що тут такого? 1 зл/кВтГ
Просто рахунки мають сталу, і змінну величини.
Коли змінна величина більше - то кВтГ виходить загалом дешевший.
В мене 59 зл за 107 кВтГ - 0,55 зл/кВтГ

Більше споживаєш - менша ціна за кіловат?
Куди дивиться місцева партія зелених?
Чи це як нашому приватному секторі за газ плата " за трубу"
Востаннє редагувалось UA в П'ят 09 сер, 2024 20:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:45

  Faceless написав:
Visky написав:Відео ударів поо колоні: https://x.com/agents_media/status/18219 ... 03/video/1
Виглядає що вони дійсно тупо стояли. Мабуть, зорі розглядали

я вам ещё утром написал, что они стояли. Об этом сразу же сообщил поздняков. Если б ехали грузовики были бы раскиданы по всей дороге. Колонну растреляли, а легковые авто себе дальше ездят.
  fler написав:Кацапське вялічіє вкотре зганьбилося на весь світ
нет там никакого величия, кроме пафоса москвы. Живут примерно как мы +/-. Величие только в телевизере. Интересно по сёлам до сих пор в телогрейках ходят? Когда я был то ходили, без разницы по гендеру.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 09 сер, 2024 20:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:49

  flysoulfly написав:
  fler написав:Кацапське вялічіє вкотре зганьбилося на весь світ, втративши за три дні понад 400 кв.км власної території. (До цього вони ганьбилися переважно жестами доброї волі з-під Києва, Харкова та Херсону).
Міжнародна спільнота в ̶а̶х̶у̶і̶ захваті, гадають “А шо так можна було?”. Пересічні кацапи теж “в захваті”, гадають “Прилетить у хату чи не прилетить?” А як гарно було спостерігати за війною з дивану, підтримуючи вбивства та пограбування мирних мешканців сусідньої країни. Хто б міг подумати, що можна опинитися на їх місці?! А також стати свідками військових подій прямо на своїй вулиці. Але “найприємне” це, мабуть, бачити як 2-га армія світу, якою вони так пишалися, хутко накиває п’ятами чи ховається (Ахмат) або здається у полон, залишаючи нарід сам на сам з “окупантами”. Місцева влада не організувала евакуацію? Яка несподіванка :mrgreen: Це шоб ви, москалі кляті, краще відчули себе на місці українців, які не встигли втекти з окупованих територій. Не поспішайте, вже опіздали. Посидіть, послухайте, навчіться розрізняти “приліт” та “відльот”, а також що летить - шахед чи ракета чи каб чи град чи шо там ще. Обісріться разів надцять від прильотів поруч. Повештайтеся на “досугє” вулицями, роздивіться вашу роздовбану техніку та рештки мальчіков-срочників, які опинилися тут завдяки вашій гарячій підтримці СВО. Поміркуйте. Вам, кацапам, це все корисно.
так нічого це допоможе. Вони не можуть поміркувати.
Шо там міркувати, коли абщєізвєстна:
ми - фашисти/терористи, а там - "нєдаработка мєсних властєй" і "трагедія прастих людєй" "внє палітікі"

Та ладно. Від Києва за три дні до опинитися в окупації у себе в Курській обл. - це вже переворот думок. Побачити у себе вдома замість солдат НАТО (з якими рф начебто воює) звичайних українських хлопців - це теж відкриття. І вишня на торті - замість евакуації, отримання якоїсь пристойної допомоги побачити КАБи/снаряди, які скидають на хати мирних кацапів їхні ж літаки/арта. До того ж, пересічні кацапи читають свої і наші тг-канали, де воєнкори пишуть не лише іпсо, а прості люди взагалі викладають “як є” з місця подій.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:50

  stm написав:Какие-то неизвестные чмарят ядерную державу. Выгод никаких нет. Орбан тоже переживает, ведь могут бомбить Газпром... Как раз в Суджи. Такой маленький газораспределительный узел на ЕС идёт...

Не распределительный а учетный.
Счетчики на газ стоят (большие)
Три сарая и будка охраны.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:51

fler Це було б так, якщо б вони крутили ролики з нашого марафону по першому каналі... А в них офіційно не окупація, а "бої на північноукраїнському фронті"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:52

В Китае раскрыли преступную сеть, участники которой похитили четыре тысячи трупов из крематориев. Кости использовали для изготовления зубных имплантов

Компания Shanxi Aorui Biomaterials незаконно покупала трупы и конечности умерших людей в нескольких провинциях Китая. Директор компании признался, что похитил из крематориев более четырех тысяч тел. Кости использовались для изготовления аллогенных трансплантатов. Shanxi Aorui Biomaterials заработала на этом около 53 миллионов долларов. На складах компании нашли более 18 тонн костей.
vitaliiangel
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