Додано: П'ят 09 сер, 2024 21:01

Hotab написав: Це станеться лише коли він плюне в обличчя особисто вам, який його за вушком чухає. А от просто обʼєктивно дивитись, поки він ще не плює на вас, вам не вдається. Муха теж був гарний, поки вам особисто не почав плювати в обличчя. І ви не помічали, що воно гниль, незалежно від ставлення до вас особисто. Це станеться лише коли він плюне в обличчя особисто вам, який його за вушком чухає. А от просто обʼєктивно дивитись, поки він ще не плює на вас, вам не вдається. Муха теж був гарний, поки вам особисто не почав плювати в обличчя. І ви не помічали, що воно гниль, незалежно від ставлення до вас особисто.

Почекайте, я ж не хлопчик)))Я відмінно все розумію.І пам'ять маю доволі непагану. Стосовно всіх.Хто що в мій бік писав, як називав і яке має дійсне ставлення.Так що я свідомо заплющую очі ...Да і сам на безгрішника не претендую.Заради можливості обміну думками по різним питанням. Мені цікавлять думки майже всіх. Бо хто, ким би не був, але цікаві думки та інфо є у всіх форумчан.Так що можу тільки повторити в іншій формі -- мене більше цікавлять дружні або нейтральні обговорення хоч з ким (навіть з Будівельником)) - але нейтральні, дружніх апріорі вже ніколи не буде і не може бути), ніж хто є хто, та інші недружні!!! з'ясування відносин ще й у віртуалі))Мої відповіді на претензії-закиди тощо є лише необхідністю. Щоб овсі не борзіли.Ну нецікаво мені ще й віртуалі з негативом зіштовхуютися зайвий раз. Лише за необхідності.