The_Rebel написав:Україна ніколи не була сильна в окопній, позиційній війні. Ще з часів Київської Русі найбільші успіхи були в походах (Святослав, Володимир і тп). Потім козаки продовжували традиції, їздили набігами на Крим, Турецький берег. До речі, Сагайдачний 406 років тому так само раптово дійшов аж до москви і взяв її практично. Тому і таке піднесення психологічне зараз, бо одне діло лише відбиватися, а інше давати здачу по зубах П.с. Читав вчора статтю про контрнаступ вєтконгівців, коли у США також співали, що "сво ідьот по плану" і скоро вже дотиснемо супостата. Так ось, по факту цей контрнаступ провалився, але мав такий психологічний ефект, що у США почали переважати голоси про закінчення війни і незабаром вона закінчилася
теж схиляюсь до думки, що здійснити "рейд Ковпака" по глибоким тилам із руйнуванням інфраструктури (хоча би мости, е.е. підстанції) і виходом на фланг десь між Шибєкіно- Ровеньки із заходом в Старобільськ може бути ефективною і ефектною операцією
Hotab написав:Це станеться лише коли він плюне в обличчя особисто вам, який його за вушком чухає. А от просто обʼєктивно дивитись, поки він ще не плює на вас, вам не вдається. Муха теж був гарний, поки вам особисто не почав плювати в обличчя. І ви не помічали, що воно гниль, незалежно від ставлення до вас особисто.
Почекайте, я ж не хлопчик))) Я відмінно все розумію. І пам'ять маю доволі непагану. Стосовно всіх. Хто що в мій бік писав, як називав і яке має дійсне ставлення.
Так що я свідомо заплющую очі ... Да і сам на безгрішника не претендую. Заради можливості обміну думками по різним питанням. Мені цікавлять думки майже всіх. Бо хто, ким би не був, але цікаві думки та інфо є у всіх форумчан.
Так що можу тільки повторити в іншій формі -- мене більше цікавлять дружні або нейтральні обговорення хоч з ким (навіть з Будівельником)) - але нейтральні, дружніх апріорі вже ніколи не буде і не може бути), ніж хто є хто, та інші недружні!!! з'ясування відносин ще й у віртуалі))
Мої відповіді на претензії-закиди тощо є лише необхідністю. Щоб овсі не борзіли.
Ну нецікаво мені ще й віртуалі з негативом зіштовхуютися зайвий раз. Лише за необхідності.
Е оселя работает? Пруфы есть? У меня есть Пруфы, что не работает. Э 044 484 1798 Любой может позвонить в ощад банк и убедиться
Будут ли при коммунизме деньги? Американцы говорят «будут», немцы «не будут». А мы говорим «у кого будут, а у кого и не будут».
Вам (вашим покупанам) не дают, другим дают. Это говорят реальные люди, а так же приведенная иармаксом и ККЦ статистика. Вы же упорно не желаете принимать действительность. Меньше , не всем, но дают. Что в корне не соответствует вашему заявлению «е-оселю закрыли (приостановили)»
В ощад е оселю выдали никому. Остальные банки - частные случаи.
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 09 сер, 2024 21:08, всього редагувалось 4 разів.
Бо про концентрацію наших військ на тому напрямку, впритул до найменування (тобто спеціалізації та підготовки) наших частин та підрозділів, ворог знав.
А чому не посилював свої сили навпроти --- ? Точніше: чому його командування не робило цього. Отой самий херасімов про якого Залужний відгукувався: *«В росії є одна людина, воєначальник, якого я постійно читаю. Зараз його не публікують, але мені цікава його думка, як військового. Це генерал герасимов. Він сильний, підступний, непередбачуваний. Одним словом, це сильний ворог, якого нам, військовим, треба поважати задля перемоги», - сказав Залужний.* https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/370 ... rogom.html
В Китае раскрыли преступную сеть, участники которой похитили четыре тысячи трупов из крематориев. Кости использовали для изготовления зубных имплантов
Компания Shanxi Aorui Biomaterials незаконно покупала трупы и конечности умерших людей в нескольких провинциях Китая. Директор компании признался, что похитил из крематориев более четырех тысяч тел. Кости использовались для изготовления аллогенных трансплантатов. Shanxi Aorui Biomaterials заработала на этом около 53 миллионов долларов. На складах компании нашли более 18 тонн костей.
detroytred написав:Бо про концентрацію наших військ на тому напрямку, впритул до найменування (тобто спеціалізації та підготовки) наших частин та підрозділів, ворог знав.
читал местную аналитику что все боеспособное находится на оккупированной территории, в тылах даже запчастей нет. Ещё в 2022 писал русские воюют там где есть ж/д. Автотранспорт у них конченый, кстати одна из причин (имхо главная) почему они свалили из Бучи и Херсона, без железки наладить снабжение они не могут. В Буче кинули кучу техники не то сломалась не то нечем было заправить. Посему предлагаю разобрать все жд дороги в 100 км от русской границы.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 09 сер, 2024 21:23, всього редагувалось 2 разів.